El reto de la política exterior durante las elecciones, por Oscar Vidarte

Luego de 10 años de crisis política, debilitamiento de la democracia y violaciones a los derechos humanos, la política exterior peruana quedó muy afectada. Si bien los principales ejes de nuestro accionar exterior continúan al margen de los diferentes gobiernos que hemos tenido, esto no significa que nuestro posicionamiento internacional se haya fortalecido; todo lo contrario.

A nivel regional, en mayor o menor medida, nuestros vínculos bilaterales se han visto perjudicados con diferentes países. Somos un país que genera mucha desconfianza, lo que impide construir relaciones internacionales sólidas.

El liderazgo que el Perú logró ejercer a nivel regional ha desaparecido. A pesar de ser un país mediano en la región, el Perú promovió el Consenso de Viña del Mar a finales de los años 60, hizo posible la creación del Grupo de Apoyo a Contadora en los años 80 y, ya en el siglo XXI, fue fundamental para la firma de la Carta Democrática Interamericana y el surgimiento de la Alianza del Pacífico. Más recientemente, también fuimos artífices del fallido Grupo de Lima. Esos tiempos son parte del pasado.

Nadie duda de la solidez y el profesionalismo de nuestro servicio diplomático, pero la crisis escapa de sus manos. Más bien, mantener las bases de nuestra política exterior —tales como la dinámica económica, la relación con las grandes potencias mundiales o nuestro interés por el regionalismo, a pesar de las dificultades— ha sido posible gracias al trabajo de la Cancillería.

En todo caso, en estas circunstancias, ¿creen que algún país buscaría construir vínculos con otro cuyo gobierno podría cambiar en pocos meses, tal como ha sucedido en el Perú? El próximo gobierno necesita recuperar la reputación del país, además de reconstruir nuestras relaciones tanto a nivel bilateral como multilateral.

En el año 2000 vivimos una realidad similar. El gobierno de transición liderado por Valentín Paniagua y su canciller Javier Pérez de Cuéllar tuvo que rescatar al país. Luego de la dictadura fujimorista, el Perú era considerado un país gobernado por corruptos, sin el menor respeto por el Estado de derecho. Fue difícil, pero se logró recuperar la democracia y la credibilidad del país. Sin ello, años después habría sido muy difícil negociar acuerdos comerciales importantes como los que logramos con Estados Unidos y la Unión Europea.

Este miércoles nos encontramos en una situación similar. El reto para nuestra política exterior es enorme, pero estoy seguro de que, al igual que hace 25 años, vamos a lograr superarlo.