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Política

Juntos por el Perú pide anular más de 600 mesas de votación en Estados Unidos

El partido político denunció que funcionarios consulares y miembros de mesa orientaron el voto a favor de Fuerza Popular durante la segunda vuelta electoral en el extranjero.

Roberto Sánchez, candidato presidencial de Juntos por el Perú.
Roberto Sánchez, candidato presidencial de Juntos por el Perú. | Difusión
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El partido político Juntos por el Perú presentó un pedido formal ante las autoridades electorales para que se declare la nulidad total de 647 mesas de sufragio en Estados Unidos.

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A través de un documento enviado al Jurado Electoral Especial de Lima Centro 2, el personero legal de la organización, Carlos Zafra Flores, solicitó formalmente que los votos emitidos en dichas mesas no sean tomados en cuenta en el conteo final de la segunda vuelta electoral.

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El partido político argumenta que se cometieron diversas irregularidades durante la jornada de votación en el extranjero. Entre los motivos principales de la denuncia, señalan un presunto mal actuar por parte de los funcionarios de los consulados peruanos y del Ministerio de Relaciones Exteriores, así como de algunos miembros de mesa que habrían orientado el voto a favor de la candidatura de Fuerza Popular y también habrían "realizado fusiones de mesas [de votación] incumpliendo la normativa".

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Además, Juntos por el Perú sostiene que hubo un descuido en el traslado del material electoral. Según la denuncia, los controles de seguridad para el envío de las actas no fueron tan estrictos en comparación con la primera vuelta.

“(…) mientras en la primera vuelta la remisión del material se produjo únicamente mediante valija diplómatica; en la segunda vuelta, ha sido mediante 'valija diplomática u otro medio que garantice su recepción en el menor plazo posible', según la Resolución Jefatural N.° 000090-2026-JN/ONPE”.

Para respaldar el reclamo, el pedido se fundamenta en la Ley Orgánica de Elecciones, la cual establece que se puede anular una votación si se comprueba la existencia de fraude, cohecho o irregularidades graves que alteren los resultados.

Solicitud de Juntos por el Perú para anular mesas de votación ubicadas en Estados Unidos.

Solicitud de Juntos por el Perú para anular mesas de votación ubicadas en Estados Unidos.

Solicitud de Juntos por el Perú para anular mesas de votación ubicadas en Estados Unidos.

Solicitud de Juntos por el Perú para anular mesas de votación ubicadas en Estados Unidos.

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También piden anular más de 1,700 mesas en todo el Perú por "patrones idénticos"

Además del reclamo en el extranjero, el personero legal de Juntos por el Perú presentó otro recurso para anular 1,751 mesas de sufragio dentro del territorio nacional. En esta ocasión, el partido asegura que tras un análisis encontraron sospechosas coincidencias en los resultados de cientos de actas, señalando que se ha “detectado 584 patrones de repetición exacta que involucran a 1,751 mesas de sufragio a nivel nacional”.

El personero del partido explicó que en una elección normal los resultados varían según la zona o las personas. Sin embargo, defiende que lo encontrado en el conteo actual "desafía toda probabilidad matemática y que denota una adulteración sistemática y coordinada en el llenado de las actas de escrutinio".

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