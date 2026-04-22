Corte de agua en estos distritos de Lima del 22 al 24 de abril: horarios y zonas afectadas por Sedapal
Sedapal anuncia cortes de agua en Lima del 22 al 24 de abril por trabajos de limpieza y mantenimiento. Consulta los plazos y zonas afectadas por distritos.
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El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) anunció que, desde el miércoles 22 hasta el viernes 24 de abril, se realizarán cortes programados de agua en varios distritos de Lima debido a trabajos de limpieza de reservorios, mantenimiento y conexión de redes.
Las interrupciones podrán extenderse hasta por 12 horas consecutivas como parte de un plan para mejorar el abastecimiento y atender problemas en la red. La suspensión del servicio no afectará a todo el distrito, sino únicamente a urbanizaciones, asociaciones y asentamientos humanos específicos, por lo que los horarios variarán según cada zona intervenida.
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Corte de agua en Lima: distritos y horarios afectados por Sedapal
Miércoles 22 de abril
La Molina
Motivo: Limpieza de reservorio
Zonas afectadas: Urb. Las Colinas de la Molina, Urb. La Capilla, Asoc. Vivienda Ventracom Súper Mz. U4, Urb. Portada del Sol II etapa, Asoc. Vivienda Ventracom Súper Mz. U3, Urb. Las Colinas, CR-247, CR-248, CR-249
Horario de corte: 8.00 a. m. a 8.00 p. m.
San Juan de Lurigancho
Motivo: Limpieza de reservorio
Zonas afectadas: A.H. Nueva Juventud
Horario de corte: 10.00 a. m. a 6.00 p. m.
Lima Cercado
Motivo: Trabajos de empalme en las redes de agua potable
Zonas afectadas: Urb. Avep 2da etapa, C.H. Antúnez de Mayolo, Urb. Pando 3era etapa, Urb. Las Brisas 2da etapa; Jr. Santa Francisca, Av. Bertello, Av. La Alborada, Jr. Rodavero, Jr. Santa Teodosia, Av. Santa Bernardita y calles interiores
Horario de corte: 10.00 a. m. a 10.00 p. m.
Motivo: Empalme de tubería
Zonas afectadas: Urb. Avep 2da etapa, C.H. Antúnez de Mayolo, Urb. Pando 3era etapa, Urb. Las Brisas 2da etapa
Horario de corte: 10.00 a. m. a 9.00 p. m.
Motivo: Ejecución de empalme
Zonas afectadas: Urb. Avep 2da etapa, C.H. Antúnez de Mayolo, Urb. Pando 3era etapa, Urb. Las Brisas 2da etapa; Jr. Santa Francisca, Av. Bertello, Av. La Alborada, Jr. Rodavero, Jr. Santa Teodosia, Av. Santa Bernardita
Horario de corte: 10.00 a. m. a 10.00 p. m.
San Juan de Lurigancho
Motivo: Limpieza de reservorio
Zonas afectadas: A.H. UPIS Huáscar Gpo. XII, A.H. Huáscar - sector Los Claveles, C.E. Ricardo Palma, A.H. El Rosal Alto, A.H. 24 de Abril, A.F. Los Portales 18 de Enero, A.F. Cruz de Calvario, A.H. Tres Cruces, A.H. Las Terrazas de San Juan (sector Virgen del Carmen), A.H. Corazón de Jesús, A.H. 11 de Mayo, A.H. Alto Casuarinas, A.H. Los Claveles II, A.H. Nueva Juventud, A.H. El Pedregal, A.H. Jaime Yoshiyama, A.H. PI Futuro 2000 (sector 30 de Abril), Agrup. Cruz de las Lomas, A.H. Nueva Jerusalén, Agrup. 8 de Diciembre, A.H. PI Futuro 2000 (sector La Libertad), A.H. 20 de Enero, A.H. PI Futuro 2000 (sector La Pradera), A.H. Sol de Oro
Horario de corte: 10.00 a. m. a 6.00 p. m.
Surquillo
Motivo: Empalme de tubería
Zonas afectadas: Cercado; Av. Domingo Orúe, Av. General Recavarren, Jr. Salaverry, Jr. Manuel Irribarren, Av. Angamos Este, Av. Paseo de la República
Horario de corte: 12.00 m. a 11.00 p. m.
Motivo: Ejecución de empalme
Zonas afectadas: Cercado; Av. Domingo Orúe, Av. General Recavarren, Jr. Salaverry, Jr. Manuel Irribarren, Av. Angamos Este, Av. Paseo de la República
Horario de corte: 12.00 m. a 11.00 p. m.
Puente Piedra
Motivo: Limpieza de reservorio
Zonas afectadas: A.H. Los Canteños, A.H. Cerrito La Libertad, A.H. La Ensenada de Chillón, A.H. María Jesús Espinoza, A.H. Estrella Simón Bolívar (sectores III y IV), A.H. Los Jazmines, A.H. Laderas de Chillón (3ra explanada), A.H. La Merced, A.H. Nueva Esperanza, A.H. 17 de Octubre, A.H. Participación Puente Piedrina, A.H. Ramiro Prialé, A.H. Señor de los Milagros, A.H. César Vallejo, A.H. Virgen del Carmen I y II, Agrup. Familiar Señor de los Milagros (Mz. I), Asoc. Apropviep, Asoc. Prop. Lot. Rústica La Ensenada de Chillón, Asoc. Prop. y Residencial Las Palmas, Asoc. Parc. Semi Rústica Residencial La Ensenada
Horario de corte: 12.00 m. a 8.00 p. m.
Cieneguilla
Motivo: Reparación en la toma
Zonas afectadas: P.J. Tambo Viejo zona G, P.J. Tambo Viejo zona E
Horario de corte: 6.04 a. m. a 2.00 p. m.
Villa El Salvador
Motivo: Fuga en toma de conexión
Zonas afectadas: Cercado
Horario de corte: 6.55 a. m. a 4.00 p. m.
Pachacámac
Motivo: Baja presión en las redes
Zonas afectadas: Asoc. Viv. Franja Comercial Santa Kaherine, A.H. UPIS Los Claveles, A.H. Portada de Manchay III
Horario de corte: 7.05 a. m. a 10.00 a. m.
Jueves 23 de abril
Chaclacayo
Motivo: Limpieza de reservorio
Zonas afectadas: Urb. El Cuadro, Calle 1 Mz. O, P, H, G; P.J. 12, 13, 14, 17, 21, 20A
Horario de corte: 8.00 a. m. a 8.00 p. m.
San Juan de Lurigancho
Motivo: Limpieza de reservorio
Zonas afectadas: A.H. Santa Rosa, A.H. Los Amautas, A.H. Proyecto Integral Confraternidad (sector Vista Alegre), A.H. Mano de Dios II etapa (sector 12 de Diciembre), sector 3 de Marzo, A.H. Prolongación El Rosal, A.H. El Rosal Alto, A.F. El Mirador del Futuro, A.F. Roca Fuerte, A.H. Proyecto Integral Confraternidad (sector Santa Rosa), Av. Señor Mirador, A.F. 10 de Abril, Proyecto Integral Confraternidad (sector D)
Horario de corte: 10.00 a. m. a 6.00 p. m.
Puente Piedra
Motivo: Limpieza de reservorio
Zonas afectadas: A.H. Simón Bolívar, A.H. Cerrito La Libertad, A.H. Cristo Rey, A.H. La Ensenada de Chillón, A.H. María Jesús Espinoza, A.H. Los Jazmines, A.H. Las Lomas de La Ensenada, A.H. Virgen de Fátima, A.H. Virgen del Carmen I y II, A.H. Vista Alegre, Asociación APROPVIEP, Asociación de Propietarios Lotización Rústica La Ensenada de Chillón
Horario de corte: 12.00 m. a 8.00 p. m.
Barranco
Motivo: Ejecución de empalme
Zonas afectadas: Urb. La Condesa, Urb. La Viñita, Urb. San Ignacio, Urb. Tejada Alta, Centro Comercial Residencial Balta; Av. El Sol Este, Av. República de Panamá, Av. Nicolás de Piérola, Av. Paseo de la República, Av. Almirante Miguel Grau
Horario de corte: 12.00 m. a 11.00 p. m.
San Borja
Motivo: Ejecución de empalme
Zonas afectadas: Urb. Chacarilla del Estanque; Av. Velasco Astete, Av. Esmeralda, Jr. Alfredo Galeón, Jr. Hermano Lobo, Jr. Las Garzas, Calle Bello Horizonte, Av. Buena Vista, Av. Juan Bielovucic
Horario de corte: 12.00 m. a 11.00 p. m.
Viernes 24 de abril
San Juan de Lurigancho
Motivo: Limpieza de reservorios
Zonas afectadas: Sector El Pedregal, El Cercado, Asoc. Nuevas Viviendas del Cercado
Horario de corte: 9.00 a. m. a 8.00 p. m.
San Juan de Lurigancho
Motivo: Limpieza de reservorio
Zonas afectadas: A.H. Unidad de los Pueblos Parc. 2 (San José), A.H. Virgen de las Mercedes, A.F. Las Lomas de Huáscar, A.H. El Paraíso, A.H. Nuevo Miguel Grau, A.H. Santa Clara, Agrup. Reubicados de Santa Rosita, A.H. PI Confraternidad (sector Buenos Aires), A.H. Nueva Juventud Miguel Grau, A.H. 1 de Marzo, A.H. Proyecto Integral Confraternidad (sector Los Ángeles II), A.H. Mano de Dios, A.F. Santa Rosita II etapa
Horario de corte: 10.00 a. m. a 6.00 p. m.
¿Qué hacer ante los cortes de agua, según Sedapal?
La empresa aconseja a los ciudadanos de los distritos afectados tomar las precauciones debidas ante la suspensión del servicio, el cual, según indican, se restablecerá de forma progresiva al finalizar las labores indicadas. En este sentido, lo que aconsejan es:
- Almacenar agua con anticipación en recipientes limpios y tapados para el consumo básico.
- Reservar el agua para necesidades esenciales como higiene, cocina y alimentación.
- Mantener cerradas las llaves de paso mientras dure la interrupción.
- Revisar el estado y la limpieza de cisternas o tanques elevados.
- Dejar correr el agua unos minutos tras el restablecimiento si presenta turbidez.
¿Qué hacer si no regresa el agua?
Sedapal recordó a la ciudadanía pueden comunicarse con sus oficinas para advertir alguna irregularidad a través del número 317 - 8000 o visitar la página web oficial de la empresa. En esta última accederán a información detallada sobre las acciones que se toman para garantizar la calidad del servicio.
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