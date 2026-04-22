Corte de agua en estos distritos de Lima del 22 al 24 de abril: horarios y zonas afectadas por Sedapal

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) anunció que, desde el miércoles 22 hasta el viernes 24 de abril, se realizarán cortes programados de agua en varios distritos de Lima debido a trabajos de limpieza de reservorios, mantenimiento y conexión de redes.

Las interrupciones podrán extenderse hasta por 12 horas consecutivas como parte de un plan para mejorar el abastecimiento y atender problemas en la red. La suspensión del servicio no afectará a todo el distrito, sino únicamente a urbanizaciones, asociaciones y asentamientos humanos específicos, por lo que los horarios variarán según cada zona intervenida.

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Corte de agua en Lima: distritos y horarios afectados por Sedapal

Miércoles 22 de abril

La Molina

Motivo: Limpieza de reservorio

Zonas afectadas: Urb. Las Colinas de la Molina, Urb. La Capilla, Asoc. Vivienda Ventracom Súper Mz. U4, Urb. Portada del Sol II etapa, Asoc. Vivienda Ventracom Súper Mz. U3, Urb. Las Colinas, CR-247, CR-248, CR-249

Horario de corte: 8.00 a. m. a 8.00 p. m.

San Juan de Lurigancho

Motivo: Limpieza de reservorio

Zonas afectadas: A.H. Nueva Juventud

Horario de corte: 10.00 a. m. a 6.00 p. m.

Lima Cercado

Motivo: Trabajos de empalme en las redes de agua potable

Zonas afectadas: Urb. Avep 2da etapa, C.H. Antúnez de Mayolo, Urb. Pando 3era etapa, Urb. Las Brisas 2da etapa; Jr. Santa Francisca, Av. Bertello, Av. La Alborada, Jr. Rodavero, Jr. Santa Teodosia, Av. Santa Bernardita y calles interiores

Horario de corte: 10.00 a. m. a 10.00 p. m.

Motivo: Empalme de tubería

Zonas afectadas: Urb. Avep 2da etapa, C.H. Antúnez de Mayolo, Urb. Pando 3era etapa, Urb. Las Brisas 2da etapa

Horario de corte: 10.00 a. m. a 9.00 p. m.

Motivo: Ejecución de empalme

Zonas afectadas: Urb. Avep 2da etapa, C.H. Antúnez de Mayolo, Urb. Pando 3era etapa, Urb. Las Brisas 2da etapa; Jr. Santa Francisca, Av. Bertello, Av. La Alborada, Jr. Rodavero, Jr. Santa Teodosia, Av. Santa Bernardita

Horario de corte: 10.00 a. m. a 10.00 p. m.

San Juan de Lurigancho

Motivo: Limpieza de reservorio

Zonas afectadas: A.H. UPIS Huáscar Gpo. XII, A.H. Huáscar - sector Los Claveles, C.E. Ricardo Palma, A.H. El Rosal Alto, A.H. 24 de Abril, A.F. Los Portales 18 de Enero, A.F. Cruz de Calvario, A.H. Tres Cruces, A.H. Las Terrazas de San Juan (sector Virgen del Carmen), A.H. Corazón de Jesús, A.H. 11 de Mayo, A.H. Alto Casuarinas, A.H. Los Claveles II, A.H. Nueva Juventud, A.H. El Pedregal, A.H. Jaime Yoshiyama, A.H. PI Futuro 2000 (sector 30 de Abril), Agrup. Cruz de las Lomas, A.H. Nueva Jerusalén, Agrup. 8 de Diciembre, A.H. PI Futuro 2000 (sector La Libertad), A.H. 20 de Enero, A.H. PI Futuro 2000 (sector La Pradera), A.H. Sol de Oro

Horario de corte: 10.00 a. m. a 6.00 p. m.

Surquillo

Motivo: Empalme de tubería

Zonas afectadas: Cercado; Av. Domingo Orúe, Av. General Recavarren, Jr. Salaverry, Jr. Manuel Irribarren, Av. Angamos Este, Av. Paseo de la República

Horario de corte: 12.00 m. a 11.00 p. m.

Motivo: Ejecución de empalme

Zonas afectadas: Cercado; Av. Domingo Orúe, Av. General Recavarren, Jr. Salaverry, Jr. Manuel Irribarren, Av. Angamos Este, Av. Paseo de la República

Horario de corte: 12.00 m. a 11.00 p. m.

Puente Piedra

Motivo: Limpieza de reservorio

Zonas afectadas: A.H. Los Canteños, A.H. Cerrito La Libertad, A.H. La Ensenada de Chillón, A.H. María Jesús Espinoza, A.H. Estrella Simón Bolívar (sectores III y IV), A.H. Los Jazmines, A.H. Laderas de Chillón (3ra explanada), A.H. La Merced, A.H. Nueva Esperanza, A.H. 17 de Octubre, A.H. Participación Puente Piedrina, A.H. Ramiro Prialé, A.H. Señor de los Milagros, A.H. César Vallejo, A.H. Virgen del Carmen I y II, Agrup. Familiar Señor de los Milagros (Mz. I), Asoc. Apropviep, Asoc. Prop. Lot. Rústica La Ensenada de Chillón, Asoc. Prop. y Residencial Las Palmas, Asoc. Parc. Semi Rústica Residencial La Ensenada

Horario de corte: 12.00 m. a 8.00 p. m.

Cieneguilla

Motivo: Reparación en la toma

Zonas afectadas: P.J. Tambo Viejo zona G, P.J. Tambo Viejo zona E

Horario de corte: 6.04 a. m. a 2.00 p. m.

Villa El Salvador

Motivo: Fuga en toma de conexión

Zonas afectadas: Cercado

Horario de corte: 6.55 a. m. a 4.00 p. m.

Pachacámac

Motivo: Baja presión en las redes

Zonas afectadas: Asoc. Viv. Franja Comercial Santa Kaherine, A.H. UPIS Los Claveles, A.H. Portada de Manchay III

Horario de corte: 7.05 a. m. a 10.00 a. m.

Jueves 23 de abril

Chaclacayo

Motivo: Limpieza de reservorio

Zonas afectadas: Urb. El Cuadro, Calle 1 Mz. O, P, H, G; P.J. 12, 13, 14, 17, 21, 20A

Horario de corte: 8.00 a. m. a 8.00 p. m.

San Juan de Lurigancho

Motivo: Limpieza de reservorio

Zonas afectadas: A.H. Santa Rosa, A.H. Los Amautas, A.H. Proyecto Integral Confraternidad (sector Vista Alegre), A.H. Mano de Dios II etapa (sector 12 de Diciembre), sector 3 de Marzo, A.H. Prolongación El Rosal, A.H. El Rosal Alto, A.F. El Mirador del Futuro, A.F. Roca Fuerte, A.H. Proyecto Integral Confraternidad (sector Santa Rosa), Av. Señor Mirador, A.F. 10 de Abril, Proyecto Integral Confraternidad (sector D)

Horario de corte: 10.00 a. m. a 6.00 p. m.

Puente Piedra

Motivo: Limpieza de reservorio

Zonas afectadas: A.H. Simón Bolívar, A.H. Cerrito La Libertad, A.H. Cristo Rey, A.H. La Ensenada de Chillón, A.H. María Jesús Espinoza, A.H. Los Jazmines, A.H. Las Lomas de La Ensenada, A.H. Virgen de Fátima, A.H. Virgen del Carmen I y II, A.H. Vista Alegre, Asociación APROPVIEP, Asociación de Propietarios Lotización Rústica La Ensenada de Chillón

Horario de corte: 12.00 m. a 8.00 p. m.

Barranco

Motivo: Ejecución de empalme

Zonas afectadas: Urb. La Condesa, Urb. La Viñita, Urb. San Ignacio, Urb. Tejada Alta, Centro Comercial Residencial Balta; Av. El Sol Este, Av. República de Panamá, Av. Nicolás de Piérola, Av. Paseo de la República, Av. Almirante Miguel Grau

Horario de corte: 12.00 m. a 11.00 p. m.

San Borja

Motivo: Ejecución de empalme

Zonas afectadas: Urb. Chacarilla del Estanque; Av. Velasco Astete, Av. Esmeralda, Jr. Alfredo Galeón, Jr. Hermano Lobo, Jr. Las Garzas, Calle Bello Horizonte, Av. Buena Vista, Av. Juan Bielovucic

Horario de corte: 12.00 m. a 11.00 p. m.

Viernes 24 de abril

San Juan de Lurigancho

Motivo: Limpieza de reservorios

Zonas afectadas: Sector El Pedregal, El Cercado, Asoc. Nuevas Viviendas del Cercado

Horario de corte: 9.00 a. m. a 8.00 p. m.

San Juan de Lurigancho

Motivo: Limpieza de reservorio

Zonas afectadas: A.H. Unidad de los Pueblos Parc. 2 (San José), A.H. Virgen de las Mercedes, A.F. Las Lomas de Huáscar, A.H. El Paraíso, A.H. Nuevo Miguel Grau, A.H. Santa Clara, Agrup. Reubicados de Santa Rosita, A.H. PI Confraternidad (sector Buenos Aires), A.H. Nueva Juventud Miguel Grau, A.H. 1 de Marzo, A.H. Proyecto Integral Confraternidad (sector Los Ángeles II), A.H. Mano de Dios, A.F. Santa Rosita II etapa

Horario de corte: 10.00 a. m. a 6.00 p. m.



¿Qué hacer ante los cortes de agua, según Sedapal?

La empresa aconseja a los ciudadanos de los distritos afectados tomar las precauciones debidas ante la suspensión del servicio, el cual, según indican, se restablecerá de forma progresiva al finalizar las labores indicadas. En este sentido, lo que aconsejan es:

Almacenar agua con anticipación en recipientes limpios y tapados para el consumo básico.

Reservar el agua para necesidades esenciales como higiene, cocina y alimentación.

Mantener cerradas las llaves de paso mientras dure la interrupción.

Revisar el estado y la limpieza de cisternas o tanques elevados.

Dejar correr el agua unos minutos tras el restablecimiento si presenta turbidez.

¿Qué hacer si no regresa el agua?

Sedapal recordó a la ciudadanía pueden comunicarse con sus oficinas para advertir alguna irregularidad a través del número 317 - 8000 o visitar la página web oficial de la empresa. En esta última accederán a información detallada sobre las acciones que se toman para garantizar la calidad del servicio.

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