Las elecciones se desarrollan en un contexto excepcional. Después de años de inestabilidad política, confrontación institucional, creciente desconfianza ciudadana y corrupción, el Perú enfrenta el desafío de decidir no solo quién gobernará durante los próximos años, sino también qué tipo de Estado y de democracia desea construir para las próximas décadas.



La discusión pública suele concentrarse en liderazgos, controversias y estrategias electorales. Sin embargo, los problemas fundamentales del país son más profundos. Tienen que ver con la calidad de las instituciones, la eficacia del Estado, la confianza ciudadana y la capacidad de generar oportunidades para todos los peruanos.



Una primera tarea pendiente consiste en reafirmar el principio de independencia de poderes. La crucial independencia del sistema de justicia constituye una garantía esencial para la vigencia del Estado de derecho. Los jueces y fiscales no existen para servir a gobiernos, partidos o grupos de interés. Su función es proteger la legalidad y los derechos de los ciudadanos con base en la Constitución y las obligaciones internacionales sobre derechos humanos. Cuando la independencia judicial se debilita, se debilitan también el peso de la democracia y la protección de las libertades fundamentales.



Igualmente importante resulta fortalecer el equilibrio entre los poderes del Estado y los pesos y contrapesos. El Congreso cumple funciones legislativas, pero también responsabilidades de representación, control y fiscalización. Una democracia madura necesita contrapesos eficaces, transparencia y rendición de cuentas. La calidad institucional depende de la capacidad de cada poder para ejercer sus competencias respetando los límites establecidos por la Constitución.



Regiones e integración nacional

El desarrollo regional constituye otro desafío estratégico. Las profundas brechas territoriales que aún persisten en infraestructura, educación, salud, conectividad y acceso a oportunidades económicas reflejan una tarea pendiente de la República. Durante décadas, numerosos ciudadanos han percibido que las decisiones nacionales se adoptan lejos de sus necesidades y aspiraciones. Superar esa distancia requiere una descentralización efectiva, acompañada de capacidades de gestión, transparencia y responsabilidad pública.



La construcción de un país más integrado exige reconocer que el desarrollo de las regiones no es un asunto secundario. Constituye una condición indispensable para la cohesión social, la estabilidad política y el crecimiento económico sostenible. Un país fragmentado territorialmente difícilmente podrá consolidar una democracia viable y fuerte.



La lucha contra la corrupción continúa siendo una prioridad ineludible. La corrupción no solo afecta la ética pública. También reduce la calidad de los servicios, distorsiona las decisiones de inversión, debilita la confianza ciudadana y erosiona la legitimidad de las instituciones. Combatirla exige fortalecer los organismos de control, garantizar la transparencia y promover una cultura de integridad en todos los niveles del Estado.



Al mismo tiempo, el país necesita recuperar una cultura política basada en el diálogo democrático. Las sociedades complejas no avanzan mediante la confrontación permanente. Los grandes desafíos nacionales —seguridad ciudadana, educación, competitividad, formalización económica y fortalecimiento institucional— requieren acuerdos amplios y políticas de largo plazo.



Por ello, el debate político, y lo que queda del debate electoral, debería centrarse en programas, propuestas y capacidades de gestión. Los ciudadanos tienen derecho a exigir claridad sobre los objetivos, mecanismos de implementación y resultados esperados de cada alternativa política. La calidad de una democracia depende, en buena medida, de la calidad del debate público.



La elección presidencial ofrece una oportunidad medular para reflexionar y decidir sobre estas cuestiones fundamentales. Más allá de las preferencias partidarias, el desafío consiste en fortalecer las instituciones, recuperar la confianza pública y construir un Estado capaz de responder eficazmente a las necesidades de todos los peruanos.

Que funcionen las instituciones

La democracia no se fortalece únicamente mediante elecciones periódicas. Se fortalece cuando las instituciones funcionan, cuando los derechos son respetados, cuando los ciudadanos confían en la justicia y cuando las regiones participan plenamente en la construcción del proyecto nacional. Esa es la tarea pendiente. Y esa es también la oportunidad que tiene el Perú en esta hora electoral.