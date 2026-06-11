Juntos por el Perú busca anular más de mil mesas de sufragio a nivel nacional

Juntos por el Perú busca anular más de mil mesas de sufragio a nivel nacional

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Juntos por el Perú busca anular 1.751 mesas de sufragio a nivel nacional por supuestos indicios de fraude y alteración de actas.

El recurso de nulidad fue presentado por el personero legal titular de la agrupación, Carlos Adeval Zafra Flores. Argumentó que se ha “detectado 584 patrones de repetición exacta que involucran a 1,751 mesas de sufragio a nivel nacional”.