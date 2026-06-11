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Juntos por el Perú busca anular más de mil mesas de sufragio a nivel nacional

El partido argumenta que se ha “detectado 584 patrones de repetición exacta que involucran a 1,751 mesas de sufragio a nivel nacional”.

Juntos por el Perú busca anular más de mil mesas de sufragio a nivel nacional
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Juntos por el Perú busca anular 1.751 mesas de sufragio a nivel nacional por supuestos indicios de fraude y alteración de actas.

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El recurso de nulidad fue presentado por el personero legal titular de la agrupación, Carlos Adeval Zafra Flores. Argumentó que se ha “detectado 584 patrones de repetición exacta que involucran a 1,751 mesas de sufragio a nivel nacional”.

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