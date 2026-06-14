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Deportes

Suecia vs Túnez: a qué hora y dónde ver el partido por el grupo F del Mundial 2026

Sigue aquí el Suecia contra Túnez por la fecha 1 del Mundial 2026. Revisa los horarios, las alineaciones, los pronósticos y dónde ver el partido de este domingo.

Suecia y Túnez se enfrentarán en el grupo F del Mundial 2026. Foto: Composición LR/ChatGPT
Suecia y Túnez se enfrentarán en el grupo F del Mundial 2026. Foto: Composición LR/ChatGPT
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El partido entre Suecia y Túnez por la fecha 1 del Mundial 2026 se jugará el domingo 14 de junio en el Estadio BBVA de Monterrey, en México. La transmisión del encuentro comenzará a las 8.00 p. m. (hora mexicana) y a las 9.00 p. m. (hora peruana), y la cobertura televisiva estará a cargo de DSports. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto de este y los demás partidos de la jornada en La República Deportes.

Suecia parte como ligera favorita para su debut gracias a su mayor poder ofensivo, liderado por figuras como Viktor Gyökeres y Alexander Isak. El equipo dirigido por Graham Potter ha mostrado eficacia en ataque en sus últimos encuentros, mientras que Túnez llega con dudas tras sufrir una contundente derrota por 5-0 ante Bélgica. Aunque los tunecinos no presentan bajas importantes, el mejor momento futbolístico y la calidad individual de los suecos les otorgan una ventaja previa al encuentro.

PUEDES VER: Calendario del Mundial 2026: todos los partidos, horarios y fechas confirmadas por FIFA

lr.pe

Horarios del partido Suecia vs Túnez

En Perú, el duelo entre Suecia vs Túnez se podrá seguir a partir de las 9.00 p. m. (8.00 p. m. en México). Para otros países, consulta la guía con los horarios respectivos.

  • Costa Rica, México: 8.00 p. m.
  • Colombia, Ecuador: 9.00 p. m.
  • Bolivia, Venezuela: 10.00 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 10.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 11.00 p. m.
  • España: 4.00 a. m. (lunes 15)

¿Dónde ver Suecia vs Túnez por el Mundial 2026?

La transmisión de este partido del Mundial 2026 estará a cargo de DSports en Perú y algunos países de Sudamérica.

  • Argentina: DSports
  • Bolivia: Entel TV, Tigo Sports
  • Brasil: SporTV, Globo, Zapping y CazéTV
  • Chile: DSports
  • Colombia: DSports y RCN
  • Costa Rica: FOX+
  • Ecuador: DSports
  • México: ViX
  • Paraguay: GEN y Trece
  • Perú: DSports
  • Uruguay: DSports
  • Venezuela: DSports
  • Estados Unidos: Telemundo Deportes y FOX One
  • España: DAZN y Movistar+.

¿Dónde ver Suecia vs Túnez online gratis?

Si deseas ver Suecia contra Túnez online gratis, podrás seguirlo en las plataformas de DSports. Además, La República Deportes te llevará el minuto a minuto, los videos de los goles y más incidencias del compromiso.

PUEDES VER: ¿Qué partidos del Mundial 2026 transmitirá América TV? Revisa los encuentros que irán por señal abierta en Perú

lr.pe

Posibles alineaciones de Suecia vs Túnez

Estos son los posibles equipos titulares de Suecia y Túnez para el compromiso del grupo F.

  • Suecia: Viktor Johansson; Emil Holm, Victor Lindelöf, Isak Hien, Gabriel Gudmundsson; Yasin Ayari, Lucas Bergvall, Anthony Elanga, Ken Sema; Viktor Gyökeres, Alexander Isak.
  • Túnez: Aymen Dahmen; Yan Valery, Dylan Bronn, Montassar Talbi, Ali Abdi; Ellyes Skhiri, Hannibal Mejbri, Ismaël Gharbi; Elias Achouri, Ghaylen Chaalali, Firas Chaouat.

Últimos partidos de Suecia

  • Suecia 2-2 Grecia | 04.06.26 | Amistoso
  • Suecia 1-3 Noruega | 01.06.26 | Amistoso
  • Suecia 3-2 Polonia | 31.03.26 | Amistoso
  • Suecia 3-1 Ucrania | 26.03.26 | Eliminatorias Mundial 2026
  • Suecia 1-1 Eslovenia | 18.11.25 | Eliminatorias Mundial 2026

Últimos partidos de Túnez

Túnez 0-5 Bélgica | 06.06.26 | Amistoso

Túnez 2-2 Austria | 01.06.26 | Amistoso

Túnez 0-0 Canadá | 31.03.26 | Amistoso

Túnez 1-0 Haití | 28.03.26 | Amistoso

Túnez 1-1 Malí | 18.11.25 | Eliminatorias Mundial 2026

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