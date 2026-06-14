Suecia vs Túnez: a qué hora y dónde ver el partido por el grupo F del Mundial 2026

Suecia y Túnez se enfrentarán en el grupo F del Mundial 2026. Foto: Composición LR/ChatGPT

Suecia y Túnez se enfrentarán en el grupo F del Mundial 2026. Foto: Composición LR/ChatGPT

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El partido entre Suecia y Túnez por la fecha 1 del Mundial 2026 se jugará el domingo 14 de junio en el Estadio BBVA de Monterrey, en México. La transmisión del encuentro comenzará a las 8.00 p. m. (hora mexicana) y a las 9.00 p. m. (hora peruana), y la cobertura televisiva estará a cargo de DSports. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto de este y los demás partidos de la jornada en La República Deportes.

Suecia parte como ligera favorita para su debut gracias a su mayor poder ofensivo, liderado por figuras como Viktor Gyökeres y Alexander Isak. El equipo dirigido por Graham Potter ha mostrado eficacia en ataque en sus últimos encuentros, mientras que Túnez llega con dudas tras sufrir una contundente derrota por 5-0 ante Bélgica. Aunque los tunecinos no presentan bajas importantes, el mejor momento futbolístico y la calidad individual de los suecos les otorgan una ventaja previa al encuentro.

Horarios del partido Suecia vs Túnez

En Perú, el duelo entre Suecia vs Túnez se podrá seguir a partir de las 9.00 p. m. (8.00 p. m. en México). Para otros países, consulta la guía con los horarios respectivos.

Costa Rica, México: 8.00 p. m.

Colombia, Ecuador: 9.00 p. m.

Bolivia, Venezuela: 10.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 10.00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 11.00 p. m.

España: 4.00 a. m. (lunes 15)

¿Dónde ver Suecia vs Túnez por el Mundial 2026?

La transmisión de este partido del Mundial 2026 estará a cargo de DSports en Perú y algunos países de Sudamérica.

Argentina: DSports

Bolivia: Entel TV, Tigo Sports

Brasil: SporTV, Globo, Zapping y CazéTV

Chile: DSports

Colombia: DSports y RCN

Costa Rica: FOX+

Ecuador: DSports

México: ViX

Paraguay: GEN y Trece

Perú: DSports

Uruguay: DSports

Venezuela: DSports

Estados Unidos: Telemundo Deportes y FOX One

España: DAZN y Movistar+.

¿Dónde ver Suecia vs Túnez online gratis?

Si deseas ver Suecia contra Túnez online gratis, podrás seguirlo en las plataformas de DSports. Además, La República Deportes te llevará el minuto a minuto, los videos de los goles y más incidencias del compromiso.

Posibles alineaciones de Suecia vs Túnez

Estos son los posibles equipos titulares de Suecia y Túnez para el compromiso del grupo F.

Suecia : Viktor Johansson; Emil Holm, Victor Lindelöf, Isak Hien, Gabriel Gudmundsson; Yasin Ayari, Lucas Bergvall, Anthony Elanga, Ken Sema; Viktor Gyökeres, Alexander Isak.

: Viktor Johansson; Emil Holm, Victor Lindelöf, Isak Hien, Gabriel Gudmundsson; Yasin Ayari, Lucas Bergvall, Anthony Elanga, Ken Sema; Viktor Gyökeres, Alexander Isak. Túnez: Aymen Dahmen; Yan Valery, Dylan Bronn, Montassar Talbi, Ali Abdi; Ellyes Skhiri, Hannibal Mejbri, Ismaël Gharbi; Elias Achouri, Ghaylen Chaalali, Firas Chaouat.

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