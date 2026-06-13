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Sociedad

Atacan con explosivos la casa de periodista que denunció presuntos actos de corrupción policial en Arequipa

El inmueble de Julio Aquise fue atentado por desconocidos mientras descansaba junto a su familia. El hecho se produjo días después de que presentara una denuncia con pruebas sobre presunta corrupción en la PNP.

Atacan vivienda de periodista que denunció corrupción policial
Atacan vivienda de periodista que denunció corrupción policial | Composición LR / Difusión
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El periodista Julio Aquise, quien denunció presuntos actos de corrupción policial en Arequipa, fue víctima de un atentado contra su vivienda. La noche del sábado 6 de junio, dos sujetos llegaron hasta su inmueble y lanzaron artefactos explosivos contra la fachada, en el sector José Santos Atahualpa, distrito de Cerro Colorado.

La fuerte detonación generó pánico en el lugar donde el hombre de prensa descansaba junto a su familia. Afortunadamente, no se reportaron personas heridas ni víctimas mortales; sin embargo, el caso despierta preocupación al estar presuntamente vinculado a la labor de investigación del comunicador.

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Presunta represalia contra periodista

Según la declaración que brindó el periodista a la Oficina de los Derechos Humanos de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP), el atentado se produjo días después de que presentara ante la Fiscalía Especializada de Crimen Organizado una denuncia con pruebas de corrupción que involucraría a efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Asimismo, contó que horas antes del ataque fue interceptado por un desconocido mientras regresaba a su casa, quien lo amenazó diciéndole: “Te gusta denunciar ¿no?, ahora te va a ir peor?”. Este hecho refuerza la hipótesis de que el ataque a su vivienda esté relacionado con su trabajo periodístico y la denuncia que presentó.

Solicita garantías personales

Esta no es la primera vez que la integridad del reportero se ve afectada. Su abogado defensor, Santiago Mendoza, afirmó que es víctima de constantes seguimientos y hostigamientos desde julio del 2025. Como ejemplo, mencionó que el 14 de julio Aquise fue detenido violentamente tras ser acusado de presunta extorsión contra agentes policiales. El caso se archivó de forma definitiva en abril de 2026 por falta de sustento.

Tras el reciente atentado, la defensa del periodista informó que se ha ingresado una denuncia ante la comisaría de Mariscal Castilla para iniciar las investigaciones. Asimismo, indicó que se han solicitado formalmente garantías personales para proteger su vida ante el inminente riesgo y el temor por la integridad de su familia.

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