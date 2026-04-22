Maifest 2026: artistas, presentaciones culturales y actividades familiares que se realizarán en Surco

El Maifest 2026 se celebra el 1 de mayo en el Club Germania, prometiendo un día lleno de cultura, gastronomía y entretenimiento familiar al aire libre. Fotos: difusión | Fotos: difusión

El Maifest 2026 se celebra el 1 de mayo en el Club Germania, prometiendo un día lleno de cultura, gastronomía y entretenimiento familiar al aire libre. Fotos: difusión | Fotos: difusión

El Maifest 2026 vuelve con una amplia agenda de actividades culturales para despedir el verano entre tradición y diversión. El Club Germania abre nuevamente sus puertas para una de sus festividades más esperadas, convocando al público en general a disfrutar de una propuesta diferente, al aire libre y pensada para toda la familia.

La celebración se llevará a cabo el viernes 1 de mayo, a partir de las 10.00 a. m., en la cancha de fútbol del club, ubicada en Calle Tutumo 151, Santiago de Surco. Será una jornada de encuentro que reunirá cultura, gastronomía y entretenimiento en un ambiente familiar que año tras año atrae a miles de visitantes.

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Arte y deporte en el Maifest 2026

Dentro de la programación cultural habrá cuentacuentos, exhibiciones de jiu jitsu, karate y baile, además de presentaciones de danzas de Pozuzo, entre otras actividades preparadas para el público. Uno de los principales atractivos del Maifest del Club Germania es su esencia tradicional, reflejada en una destacada propuesta gastronómica, la exhibición y degustación de cerveza DÖRCHER BIER, el emblemático Maibaum o palo encebado alemán, así como música en vivo, banda, DJ y pista de baile. A ello se suma una variada selección de comidas y bebidas típicas para disfrutar durante toda la jornada.

El evento también contará con juegos inflables y actividades infantiles, además de presentaciones culturales que refuerzan la identidad de la celebración. De igual manera, la feria de emprendedores, con más de 25 stands, ofrecerá una vitrina para conocer productos y propuestas locales en un solo lugar.

Cronograma de actividades del Maifest 2026



Este viernes 1 de mayo, el Club Germania abre sus puertas a una de sus celebraciones más esperadas que reúne cultura, gastronomía y diversión en un ambiente familiar. Conoce todas las actividades del Maifest 2026.

11.00 a. m. - Maibaum y cuenta cuentos

12.00 p. m. - 1.00 p. m. Jiu Jitsu, karate y baile

1.00 p. m. - 2.00 p. m. Danza de Pozuso

2.00 p. m. - 3.00 p. m. Bingo

3.00 p. m. - School of rock

4.00 p. m. - Banda de rock 'Screaming Chicks'

6.00 p. m. - DJ.



