Lucho Cáceres: "Hemos vivido cinco años en dictadura congresal"

En los últimos años, los artistas han denunciado varios intentos de censura en el cine y en el teatro con los cambios en la ley de cine o con la revisión de guiones antes de dar la calificación de espectáculo cultural. El actor y abogado Lucho Cáceres, ha sido uno de los que impulsó la participación de los artistas en las marchas, pero pedía involucrarse también con los otros “atropellos” a la democracia. “Es que yo creo que todos somos animales políticos, no podemos ser indiferentes a lo que ocurre”.

Como alguien que exige justicia para las víctimas de la represión en los gobiernos de Dina Boluarte y José Jerí, pidió no votar por los partidos que forman parte del Congreso actual y que sostuvieron el llamado “pacto corrupto”.

Eres parte de los artistas que están de acuerdo con la campaña ‘Por estos no’, pero algunos esperaban una coalición. ¿Cuál es tu opinión después de los debates y las encuestas?

En primer lugar, a mí no me hace mucho sentido votar por los que ya estuvieron, ¿no? Llámese Renovación Popular, Keiko Fujimori, Acuña, Cerrón, Podemos de Luna y todos ellos. Me parece una total falta de cordura, una insensatez volver a votar después de que hemos vivido estos cinco años en una dictadura congresal. Siempre he creído que generalizar es arbitrario y creo que hay honrosas excepciones, pero con la palma de la mano. En ese sentido, estoy de acuerdo con ‘Por estos no’. Y sí, me apena que no se hayan puesto de acuerdo ciertas fuerzas políticas. Marisol Pérez Tello, Jorge Nieto y López Chau, yo creo que han debido ir juntos; si se hubiese logrado ese consenso y ese acuerdo, esa coalición creo que no tendría ninguna duda de ganar.

¿Qué es lo crucial en unas elecciones en las que un gran porcentaje está en contra de la clase política?

Lo primero es que vayan a votar. Lo segundo es que hay desde tutoriales hasta ingresar a la ONPE para que al momento que estén aquí no caigan en una confusión, ¿no? Por la cédula esa que es circense. Tomar en cuenta el poder que va a tener el Senado. Porque si volvemos a tener a los mismos, vamos a seguir en manos de este pacto mafioso que no lucha contra la delincuencia; al contrario, la administra, como con las leyes procrimen.

Es lo que mencionabas en la marcha del 15 de octubre.

Sí, en la que falleció Trvco. Una cosa es la política partidaria, pero no podemos seguir siendo indiferentes a lo que está ocurriendo en nuestro país, porque también es culpa nuestra. Por otro lado, son sentimientos encontrados porque nos están obligando a votar por algo por lo que ya votamos; ya hubo un referéndum (en 2018).

No hay ninguna descripción de la foto disponible.

¿Qué es lo que ya no deberíamos permitir en el Ejecutivo y en el Legislativo?

Para mí, lo primero es que no tengan juicios y sentencias en contra, ¿no? A veces veo que hay debates donde de alguna manera los enfrentamientos son por el cambio de la Constitución, pero ellos ya la cambiaron. Entonces, yo no escucho a ningún candidato que diga claramente: vamos a restablecer lo que ellos han hecho. Eso debería ser la primera propuesta: antes de leyes nuevas, deshacer lo que han hecho. Eso es lo principal y estamos hablando concretamente de todas las leyes procrimen.

¿A qué crees que se debe el crecimiento de figuras relacionadas con la televisión como Carlos Álvarez y Ricardo Belmont?

Eso va a ser, creo, siempre una incógnita. He visto en programas de televisión que decían que Álvarez “ganó el debate con esa imitación”. Decir eso me parece irresponsable. Yo creo que hemos caído en un espacio, en una zona extraña. Habrá gente a la que le caiga simpático, que le haga reír y capaz dirija su voto solo por eso, ¿no? Estamos hablando de ignorancia e ignorantes somos todos en diferentes aspectos, pero tampoco se me ocurre por qué puede subir Belmont. La gente se olvida, a pesar de que ahora ya no estamos como hace 20 años, ahora las imágenes están, las buscas y existen. Entonces, puedes verlo, pero aun así parece que no les importase. Incluso hay gente que siempre tiene el cuco de la izquierda.

¿Cuando alguien defiende los derechos fundamentales?

Sí, por decir eso ya eres de izquierda, eres proterruco o caviar. No se puede tener una constitución social, pensamiento crítico, pensar en derechos humanos, porque te atribuyen todos los términos que te he mencionado. Pero si quieres votar por alguien de derecha tienes a Marisol Pérez Tello o a Jorge Nieto.

Pero para sus detractores son ‘caviares’.

Y creo que eso también es el costo de estos años. Antes yo decía que teníamos una democracia débil, frágil, pero creo que ya no la tenemos; creo que ya no hay democracia ahora, ¿no? Con lo que ha venido haciendo el Congreso, desde que nos están imponiendo un Senado. En este transcurrir, creo que ya no hay un espacio para la política moderada. Entonces, la gente quiere los extremos. Tal vez es atractivo para algunos que Carlos Álvarez diga que al día siguiente, si sale presidente, va a expulsar a todos los extranjeros delincuentes, pero ¿cómo va a hacer eso? Eso es totalmente populista y demagogo.

Después de los debates, algunos analistas y miembros del gremio artístico han dicho que ese nivel es una respuesta a que se ha destrozado la cultura y la educación. ¿También coincides con eso?

Pero, sin ninguna duda, porque ninguno de los candidatos habla del tema cultural. Y no está en algunos planes porque la gente cree que, cuando hablas del tema cultural, es pedirle fondos al Estado para hacer una película. Yo creo que puedes construir más cárceles, tener mano dura, ¿no? Aumentar las penas, pero no estoy de acuerdo con la pena de muerte, porque está comprobado en el mundo que nunca ha reducido los índices de nada. Pero si eso no lo trabajas de la mano con mejores oportunidades, mejor educación y cultura, habrá hordas de delincuentes. Entonces, va a llegar un momento en que todo el Perú se convierta en una gran cárcel. La cultura es transversal. Estamos hablando de leer, estamos hablando de ver teatro, estamos hablando de apreciar el arte que te libera, que te sana. Sin embargo, hablan de hacer cárceles y de que van a mover a las shushupes.

Hay candidatos que dicen que van a eliminar ministerios, entre ellos el Ministerio de Cultura. ¿Crees que puedan concretarlo?

López Aliaga dice que va a reducir los ministerios a seis. Esas son utopías. ¿Y qué vas a hacer con los miles de desempleados? Hablan de reducir el Estado cuando lo que han hecho en su función como congresistas es ponerse dobles sueldos y aumentar los presupuestos del Congreso. Entonces, es contradictorio que propongan reducir a ese Estado despilfarrador. Me deja un poco tranquilo porque está bastante claro que algunos no van a pasar la valla.

¿Cuál sería el escenario este domingo?

Hay que tener en cuenta que las diferencias porcentuales entre los que están ahí son mínimas, porque todavía hay un 30% de indecisos. Y como toda la vida seguimos pensando que Lima es el Perú, yo creo que es el sur el que nuevamente va a decidir estas elecciones. Entonces, ya es hora de que la derecha haga un mea culpa. Yo no creo que la izquierda sea mala ni la derecha tampoco. Es nuestra izquierda y nuestra derecha.

Susana Baca participa en la canción Por estos no

Esta semana, Susana Baca se pronunció sobre las elecciones y pidió no votar por quienes confirman “una alianza corrupta”. La ganadora del Grammy a la Excelencia presentó también la canción Por estos no, una iniciativa de Gustavo de la Torre quien reunió a 25 artistas. La exministra canta la parte final. “Estamos hartos de la corrupción, pero no solamente es de ahora, son casi 40 años de lo mismo, del mismo sistema”, nos responde el músico.

“No nos callarán, saldremos a las calles para no ser cómplices ”

Para De la Torre, la intención no es direccionar el voto a un candidato. “El Congreso se ha apoderado un poco del país, y no estamos de acuerdo con eso. De hecho, siempre nos pareció importante poder decir algo, y todos aportaron con cosas diferentes. No queríamos dirigir el voto a nadie en esta oportunidad, sino a quien no dirigirlo”.

Baca aceptó inmediatamente la propuesta y grabó en su casa en Cañete. “Tenerla en la canción es una validación maravillosa”.

En la red:

Tatiana Astengo: Atentan, sistemáticamente, contra la educación porque así pueden tener a la gente en total ceguera, limitados y que se conformen con una dádiva...esa siempre fue la estrategia del fujimorismo y de sus aliados. Por esto este domingo #PorEstosNo.