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Escolar peruana gana el oro en Olimpiadas de Matemática y se prepara para estudiar en el MIT: “Quiero trabajar en la NASA”

A sus 16 años, Dhamaris Alarcón ha forjado su pasión por las matemáticas, compitiendo en diversas olimpiadas nacionales e internacionales y dedicando al menos seis horas diarias a su preparación académica.

Dhamaris Alarcón Huamaní, con solo 16 años, destaca en matemáticas y sueña con estudiar Ingeniería Aeroespacial en el MIT.
Dhamaris Alarcón Huamaní, con solo 16 años, destaca en matemáticas y sueña con estudiar Ingeniería Aeroespacial en el MIT. | Cortesía

A sus 16 años, Dhamaris Alarcón Huamaní ya tiene una rutina poco común para una escolar de quinto de secundaria: dedica al menos seis horas diarias al estudio intensivo de matemáticas, compite en olimpíadas internacionales y proyecta su futuro en una meta que tiene clara desde hace años: estudiar Ingeniería Aeroespacial en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT).

En abril de este año, su nombre volvió a destacar fuera del país. Obtuvo la medalla de oro en la Olimpiada Europea Femenina de Matemáticas (EGMO) 2026, realizada del 9 al 14 de abril en Burdeos, Francia. El resultado la posiciona entre las estudiantes destacadas de una competencia que reunió a 247 participantes de 66 países.

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La noticia le llegó de madrugada. “Mis amigos me empezaron a escribir, me levantaron como a las 2 de la mañana y en ese momento llamé a mi mamá y a mi familia”, recuerda. Había esperado ese resultado durante meses. “Fue un momento muy, muy lindo porque era lo que había querido con muchas ganas”.

Dhamaris vive en Jesús María junto a su madre y su perrita Winnie. Estudia en la sede Cuba del colegio Saco Oliveros, donde comenzó a destacar no solo por las matemáticas, sino por su rendimiento general.

Dhamaris Alarcón Huamaní: de la olimpiada nacional al MIT, su sueño en Ingeniería Aeroespacial

Dhamaris Alarcón Huamaní: de la olimpiada nacional al MIT, su sueño en Ingeniería Aeroespacial

Su historia académica, sin embargo, empezó mucho antes de las medallas. Desde pequeña, acompañaba a su madre —ingeniera industrial— a sus clases de maestría. Mientras ella estudiaba, Dhamaris también pasaba horas entre cuadernos, apuntes y fines de semana en la universidad.

“Siempre estuve en ese ambiente de estudiar por gusto, no solo como una obligación”, cuenta. Desde entonces, aprender dejó de ser una exigencia escolar para convertirse en parte natural de sus días. “Considero que estudiar es lo normal en mis tardes”.

De la competencia nacional al mundo

Aunque nació en Lima, vivió por temporadas en Pucallpa y Chiclayo debido al trabajo de su madre. Esa movilidad también marcó su infancia, pero fue en el colegio donde empezó a tomar forma su camino competitivo.

Su director identificó su potencial y la convocó a participar en olimpiadas nacionales de matemáticas durante su primer año de secundaria. Hasta entonces, ella no imaginaba dedicarse a eso.

“Yo en un principio nunca me imaginé competir por matemáticas”, admite. Pero después llegaron los entrenamientos especializados, los exámenes selectivos organizados por la Sociedad Matemática del Perú y, más tarde, su primera experiencia internacional.

Dhamaris Alarcón Huamaní: de la olimpiada nacional al MIT, su sueño en Ingeniería Aeroespacial

Dhamaris Alarcón Huamaní: de la olimpiada nacional al MIT, su sueño en Ingeniería Aeroespacial

Fue en segundo de secundaria, cuando viajó a Costa Rica para participar en la Olimpiada Panamericana de Mujeres Matemáticas. No solo era su primera salida del país: también regresó con una medalla de oro.

“Estaba muy feliz porque estaba cumpliendo uno de mis sueños que era viajar”, dice. Pero hubo algo más importante: compartir con otras jóvenes apasionadas por los números. “Normalmente mis salones son puros hombres y encontrar ese espacio donde con otra chica puedas compartir tu pasión por los números es muy linda”.

Desde entonces, las olimpíadas se volvieron parte de su vida. Hoy suma cinco medallas de oro internacionales y varias preseas de plata. También compite en astronomía y dedica parte de su tiempo a dar tutorías para que otros estudiantes conozcan ese mundo que, dice, todavía resulta lejano para muchos.

Su preparación no se basa solo en memorizar fórmulas. Para ella, la matemática olímpica exige creatividad.

“Necesitan mucha creatividad… entrenar a nuestro cerebro para que piense de manera ingeniosa”, explica. Antes de EGMO 2026, intensificó aún más su rutina: consultó a estudiantes con más experiencia, reforzó geometría, estudió hasta tarde y aprovechó cada fin de semana.

El esfuerzo tuvo recompensa. En Francia obtuvo 24 puntos de 42 posibles, en una edición que varios evaluadores consideraron más difícil que años anteriores.

Dhamaris Alarcón Huamaní: de la olimpiada nacional al MIT, su sueño en Ingeniería Aeroespacial

Dhamaris Alarcón Huamaní: de la olimpiada nacional al MIT, su sueño en Ingeniería Aeroespacial

Pero Dhamaris no siente que haya sacrificado su adolescencia por ello. Más bien, dice que ha cambiado unas experiencias por otras.

“No diría que sacrifiqué mi adolescencia, pero las intercambié momentos por otros momentos”, señala. A veces ha tenido que rechazar salidas con amigas por exámenes o entrenamientos, pero también ha conocido países, ha subido a podios y ha representado al Perú con la bandera en el pecho.

Ese vínculo con el país se hizo más fuerte justamente al salir de él. “He empezado a valorar mucho más la comida peruana, el clima peruano, la gente”, dice. “Creo que me volví más peruana al irme de mi país por un tiempo”.

El sueño aeroespacial en la NASA

Su siguiente objetivo ya está trazado. Quiere estudiar Ingeniería Aeroespacial en el MIT y formar parte del programa Beca Cometa, que acompaña postulaciones a universidades de Estados Unidos.

La idea nació cuando tenía nueve años, después de ver la película 'Talentos ocultos' y descubrir el trabajo de mujeres en la NASA. Luego investigó durante horas cómo podía llegar ahí. Encontró una respuesta: ingeniería aeroespacial. “Sentí que combinaba matemática, creación y astronomía”.

Hoy, esa niña que investigaba cómo trabajar en la NASA sigue avanzando con la misma convicción. Y si algo quisiera que otras niñas aprendan de su historia, es que el espacio que parece ajeno también puede pertenecerles.

“Aunque tu entorno parezca lleno de hombres, eso no significa que no puedas lograr tanto o más”, afirma.

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