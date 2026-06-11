Partidos de hoy, jueves 11 de junio: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?
Conoce EN VIVO la programación de HOY, horarios y canales de TV de los partidos de la Copa de la Liga de Perú y el inicio del Mundial 2026.
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¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? HOY, jueves 11 de junio del 2026, continúa la jornada deportiva con el inicio del Mundial 2026 por las señales de canales como DSports, América TV o desde servicios de streaming (Disney Plus, DGo, América tvGO) para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.
La inauguración del Mundial 2026 será el evento que atraerá la atención de los aficionados del deporte. La selección de México, una de las anfitrionas del torneo, será la primera en entrar en acción.
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Partidos de HOY del Mundial 2026
- México vs Sudáfrica
- Hora: 2.00 p. m.
- Canal: América TV, DSports
- Corea del Sur vs Chequia
- Hora: 9.00 p. m.
- Canal: DSports
Partidos de HOY de la Copa de la Liga de Perú
- Ada Jaén vs Comerciantes Unidos
- Hora: 3.00 p. m.
- Canal: YouTube Bicolor+