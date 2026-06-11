Partidos de hoy, jueves 11 de junio: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

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¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? HOY, jueves 11 de junio del 2026, continúa la jornada deportiva con el inicio del Mundial 2026 por las señales de canales como DSports, América TV o desde servicios de streaming (Disney Plus, DGo, América tvGO) para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.

La inauguración del Mundial 2026 será el evento que atraerá la atención de los aficionados del deporte. La selección de México, una de las anfitrionas del torneo, será la primera en entrar en acción.

Partidos de HOY del Mundial 2026

México vs Sudáfrica

Hora: 2.00 p. m.

Canal: América TV, DSports

Corea del Sur vs Chequia

Hora: 9.00 p. m.

Canal: DSports

Partidos de HOY de la Copa de la Liga de Perú