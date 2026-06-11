Elecciones Regionales y Municipales: partidos políticos aparecerán en la parte superior de la cédula
Los movimientos regionales estarán ubicados en la sección inferior. La distribución se realizó con un sorteo público.
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La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) estableció, por medio de un sorteo público, la ubicación que tendrán los partidos políticos y los movimientos regionales en las cédulas de sufragio que se utilizarán en las Elecciones Regionales y Municipales 2026.
Se estableció que las organizaciones políticas de alcance nacional aparecerán en la parte superior de la cédula, mientras que los movimientos regionales estarán ubicados en la sección inferior.
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El procedimiento se llevó a cabo en la sede central de la ONPE y siguió las disposiciones aprobadas para el proceso electoral.
Para definir la ubicación de cada bloque, primero se asignó una numeración a los partidos políticos y a los movimientos regionales. Posteriormente, se colocaron los bolillos correspondientes en un ánfora y, tras la extracción, se determinó el orden definitivo que tendrá la cédula de votación.
La entidad electoral informó que el acto contó con la participación de una notaria pública, quien dio conformidad al resultado del sorteo.
Elecciones Regionales y Municipales se realizarán el 4 de octubre
La definición de la estructura de la cédula forma parte del cronograma de preparación de las elecciones subnacionales previstas para el 4 de octubre de 2026, en las que los ciudadanos elegirán a gobernadores y vicegobernadores regionales, consejeros regionales, alcaldes provinciales y distritales, así como a sus respectivos regidores.
Este proceso se desarrolla luego de que las organizaciones políticas realizaran sus elecciones primarias los días 17 y 24 de mayo, etapas en las que quedaron definidas las candidaturas que participarán en los próximos comicios regionales y municipales.