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Dictan 12 meses de prisión preventiva para 9 policías que cobraban coimas

Agentes pertenecen a la comisaría de Vitarte y habrían exigido coimas a choferes en la carretera Central para no imponerles papeletas de tránsito. La medida también abarca al comisario de esa dependencia, informó el Ministerio Público.

Policías detenidos son investigados por cobrar coimas en la Carretera Central.
Policías detenidos son investigados por cobrar coimas en la Carretera Central.
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El Poder Judicial dictó 12 meses de prisión preventiva para nueve policías de la Comisaría PNP Vitarte, quienes habrían exigido coimas a choferes en la carretera Central para no imponerles papeletas de tránsito.

La medida abarca también al comisario de dicha dependencia policial, comandante José Velásquez. Todos son investigados por los delitos de banda criminal y cohecho pasivo propio en el ejercicio de la función policial.

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Así lo confirmó este miércoles la Fiscalía Corporativa Anticorrupción de Lima Este (Segundo Despacho), a cargo del fiscal provincial Richter Rengifo Ramírez.

Se trata del alférez PNP Diego García (presunto líder), así como de los suboficiales Vidal Guardamino, Johanny Vera, Jorge Meneses, Víctor Romero, Lishner Huaman, Giovani Cruz, Fredy Flores y Carlos López.

PUEDES VER: Fiscalía solicita 9 meses de prisión preventiva para 9 policía de Vitarte

De acuerdo con las indagaciones del fiscal adjunto provincial Dacio Felles Isidro, los agentes habrían conformado un grupo criminal en la sección de patrullaje de la citada comisaría y se habrían dedicado a interceptar de forma concertada a conductores en la carretera Central para exigirles coimas a cambio de no imponerles papeletas de tránsito e incluso los habrían obligado a realizar retiros bancarios si no contaban con efectivo.

Como se recuerda, fueron intervenidos durante un allanamiento de las viviendas de cada uno de los imputados, ubicadas en los distritos de Independencia, Santa Anita, Ate, Pachacámac, Lurigancho-Chosica y La Perla (Callao), así como en la propia comisaría de Vitarte.

Durante las diligencias se logró incautar equipos tecnológicos, teléfonos celulares, tarjetas SIM, memorias USB, soportes informáticos, dinero en efectivo y documentación administrativa de la dependencia policial, así como cuadernos de registro de ingreso y salida de vehículos, actas de intervención y papeletas de tránsito.

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