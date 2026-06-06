Link oficial de ONPE para conocer dónde te toca votar en Segunda Vuelta 2026

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La segunda vuelta electoral que definirá al próximo presidente del Perú se realizará este 7 de junio y tendrá como protagonistas a Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. De cara a esta jornada, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) pidió a los ciudadanos revisar con anticipación el lugar donde les corresponde sufragar, debido a cambios registrados en algunas mesas de votación de Lima Metropolitana.

Más de 27 millones de electores forman parte del padrón habilitado para estos comicios. La entidad electoral recordó que se mantiene vigente el registro cerrado en octubre de 2025, por lo que quienes modificaron su dirección domiciliaria después de esa fecha deberán acudir al mismo local donde votaron durante la primera vuelta presidencial.

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¿Dónde ver mi local de votación para la segunda vuelta electoral 2026?

La ONPE cuenta con una plataforma virtual que permite consultar los datos electorales de cada ciudadano antes de acudir a las urnas. La herramienta fue habilitada para que los votantes conozcan con exactitud el lugar asignado para emitir su voto y puedan organizar su desplazamiento con anticipación. Para realizar la consulta, solo es necesario seguir estos pasos:

Ingresa al portal oficial de consulta electoral de la ONPE : https://consultaelectoral.onpe.gob.pe/inicio

: https://consultaelectoral.onpe.gob.pe/inicio Escribe tu número de Documento Nacional de Identidad (DNI).

Completa la verificación solicitada por el sistema, si corresponde.

Consulta la información que aparecerá en pantalla.

Al finalizar, podrás visualizar:

El nombre de tu local de votación.

La dirección exacta del establecimiento.

Un mapa de referencia para llegar al lugar.

El número de mesa de sufragio asignada.

Tu orden dentro del padrón electoral.

Si fuiste seleccionado como miembro de mesa.

¿Por qué cambiaron los locales de votación para esta segunda vuelta electoral 2026?

La reubicación de algunas mesas responde a ajustes realizados por la ONPE tras evaluar las condiciones utilizadas en la primera vuelta. En total, 136 mesas fueron trasladadas en siete distritos de Lima Metropolitana, por lo que la entidad recomendó verificar nuevamente la información antes de la fecha de votación.

Parte de estos cambios se originó por la necesidad de trasladar mesas que funcionaron en parques y otros espacios abiertos hacia recintos cerrados, principalmente instituciones educativas ubicadas dentro de los mismos distritos. Además, algunos locales privados que fueron utilizados anteriormente ya no estarán disponibles para la jornada del 7 de junio, lo que motivó nuevas reasignaciones en zonas como San Juan de Lurigancho, El Agustino, Surquillo y Magdalena del Mar.