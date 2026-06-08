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Judicialidad

Continuidad de Sala Transitoria fortalecerá atención judicial en Jaén

El Poder Judicial ha decidido prorrogar el funcionamiento de la Sala Civil Mixta Transitoria de Jaén hasta el 30 de setiembre de 2026 para fortalecer el servicio de justicia.

La continuidad de la sala permitirá una resolución más ágil de casos. Fuente: difusión.
La continuidad de la sala permitirá una resolución más ágil de casos. Fuente: difusión.
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El Poder Judicial dispuso la continuidad del funcionamiento de la Sala Civil Mixta Transitoria de Jaén, órgano jurisdiccional perteneciente a la Corte Superior de Justicia de Lambayeque.

La medida establece la prórroga de dicho órgano jurisdiccional hasta el 30 de setiembre de 2026, como parte de las acciones orientadas a fortalecer la atención judicial y garantizar la continuidad del servicio de justicia en la provincia de Jaén.

La Sala Civil Mixta Transitoria de Jaén está conformada por la presidenta, Daysi Eliana Bravo Gamarra, y los jueces superiores Miguel Ángel Arizabal Arriaga y Juan Francisco Aguinaga Holguín, quienes tienen a cargo la atención y resolución de procesos judiciales en dicha jurisdicción.

La continuidad de este órgano jurisdiccional permitirá mantener la capacidad resolutiva en la provincia de Jaén, favorecer una atención más oportuna de los procesos judiciales y contribuir a mejorar el acceso a la justicia para la ciudadanía.

Asimismo, estas acciones forman parte de las medidas impulsadas por el Poder Judicial para optimizar el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales transitorios y fortalecer el servicio de justicia en las diferentes cortes superiores del país.

En ese marco, la Corte Superior de Justicia de Lambayeque continúa ejecutando medidas orientadas al fortalecimiento institucional y la mejora continua del servicio de justicia en beneficio de la ciudadanía de Jaén y de todo el distrito judicial.

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