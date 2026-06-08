Marisol Pérez Tello: "Más allá de nuestras preferencias, toca respetar los resultados y todos los votos"

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A un día de realizarse la segunda vuelta electoral, la exministra de Justicia y excandidata presidencial por el partido Primero La Gente, Marisol Pérez Tello, se pronunció sobre el avance del proceso y la necesidad de reconocer el resultado oficial independientemente de qué candidato gane.

"Mientras esperamos, hay algo importante: ambos candidatos han dicho que respetarán los resultados. Eso es exactamente lo que debemos exigir", mencionó Pérez Tello a través de sus redes sociales.

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Defensa del voto rural y las "mesas 900 mil"

La exministra también defendió la instalación de las mesas 900 mil tras los recientes cuestionamientos surgidos en redes sociales y aclaró que la apertura de estas mesas de sufragio no es nueva ni irregular.

"Es importante recordar que existen desde hace más de 20 años y fueron creadas para acercar el derecho al voto a comunidades rurales y alejadas. Porque en el Perú las distancias no se miden solo en kilómetros. También se miden en cerros, quebradas, cochas y ríos", explicó.

Un llamado a la ciudadanía

Pérez Tello instó a la ciudadanía y a las fuerzas políticas a aceptar el resultado final de los organismos electorales, al margen de las opciones marcadas en las urnas.

"Por eso, más allá de nuestras preferencias, toca respetar los resultados y respetar todos los votos. Los de quienes votaron por una candidatura, por la otra, en blanco o viciado. Todos tenemos la misma dignidad. Y toda voz merece respeto", concluyó.