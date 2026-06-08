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Marisol Pérez Tello: "Más allá de nuestras preferencias, toca respetar los resultados y todos los votos"

La excandidata presidencial de Primero La Gente hizo un llamado a la calma y a defender la legitimidad del proceso electoral. Además, respaldó la validez de las mesas de votación en zonas rurales tras cuestionamientos sobre su creación.

Marisol Pérez Tello, excandidata presidencial por Primero La Gente.
Marisol Pérez Tello, excandidata presidencial por Primero La Gente. | Difusión
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A un día de realizarse la segunda vuelta electoral, la exministra de Justicia y excandidata presidencial por el partido Primero La Gente, Marisol Pérez Tello, se pronunció sobre el avance del proceso y la necesidad de reconocer el resultado oficial independientemente de qué candidato gane.

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"Mientras esperamos, hay algo importante: ambos candidatos han dicho que respetarán los resultados. Eso es exactamente lo que debemos exigir", mencionó Pérez Tello a través de sus redes sociales.

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Defensa del voto rural y las "mesas 900 mil"

La exministra también defendió la instalación de las mesas 900 mil tras los recientes cuestionamientos surgidos en redes sociales y aclaró que la apertura de estas mesas de sufragio no es nueva ni irregular.

"Es importante recordar que existen desde hace más de 20 años y fueron creadas para acercar el derecho al voto a comunidades rurales y alejadas. Porque en el Perú las distancias no se miden solo en kilómetros. También se miden en cerros, quebradas, cochas y ríos", explicó.

Un llamado a la ciudadanía

Pérez Tello instó a la ciudadanía y a las fuerzas políticas a aceptar el resultado final de los organismos electorales, al margen de las opciones marcadas en las urnas.

"Por eso, más allá de nuestras preferencias, toca respetar los resultados y respetar todos los votos. Los de quienes votaron por una candidatura, por la otra, en blanco o viciado. Todos tenemos la misma dignidad. Y toda voz merece respeto", concluyó.

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