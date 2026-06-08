Marisol Pérez Tello: "Más allá de nuestras preferencias, toca respetar los resultados y todos los votos"
La excandidata presidencial de Primero La Gente hizo un llamado a la calma y a defender la legitimidad del proceso electoral. Además, respaldó la validez de las mesas de votación en zonas rurales tras cuestionamientos sobre su creación.
- Conteo rápido al 100%: Roberto Sánchez con 50.3% y Keiko Fujimori con 49.7%, según Ipsos
- Resultados oficiales ONPE EN VIVO: conteo de votos de la segunda vuelta de Elecciones Perú 2026
A un día de realizarse la segunda vuelta electoral, la exministra de Justicia y excandidata presidencial por el partido Primero La Gente, Marisol Pérez Tello, se pronunció sobre el avance del proceso y la necesidad de reconocer el resultado oficial independientemente de qué candidato gane.
"Mientras esperamos, hay algo importante: ambos candidatos han dicho que respetarán los resultados. Eso es exactamente lo que debemos exigir", mencionó Pérez Tello a través de sus redes sociales.
TE RECOMENDAMOS
TODO SOBRE LA SEGUNDA VUELTA ELECTORAL 2026 | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS
Defensa del voto rural y las "mesas 900 mil"
La exministra también defendió la instalación de las mesas 900 mil tras los recientes cuestionamientos surgidos en redes sociales y aclaró que la apertura de estas mesas de sufragio no es nueva ni irregular.
"Es importante recordar que existen desde hace más de 20 años y fueron creadas para acercar el derecho al voto a comunidades rurales y alejadas. Porque en el Perú las distancias no se miden solo en kilómetros. También se miden en cerros, quebradas, cochas y ríos", explicó.
Un llamado a la ciudadanía
Pérez Tello instó a la ciudadanía y a las fuerzas políticas a aceptar el resultado final de los organismos electorales, al margen de las opciones marcadas en las urnas.
"Por eso, más allá de nuestras preferencias, toca respetar los resultados y respetar todos los votos. Los de quienes votaron por una candidatura, por la otra, en blanco o viciado. Todos tenemos la misma dignidad. Y toda voz merece respeto", concluyó.