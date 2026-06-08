IDEA Internacional sobre la segunda vuelta en el Perú: ""No hubo fraude. El llamado es a aceptar los resultados"

La jefa de la misión electoral de IDEA Internacional afirma que no hay razones para creer en ningún fraude | La República | Carlos Felix

La jefa de la misión electoral de IDEA Internacional afirma que no hay razones para creer en ningún fraude | La República | Carlos Felix

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Con más de dos décadas acompañando procesos electorales en América Latina, Marcela Ríos llega al Perú como parte de la misión de IDEA Internacional invitada por el Jurado Nacional Electoral. Estuvo en la primera vuelta y en esta segunda, que cerró un ciclo electoral accidentado. Su diagnóstico es preciso: los errores logísticos no configuran fraude. La sistematicidad y la intencionalidad —ausentes en este proceso— son los únicos ingredientes que lo definen. La experta traza además una lectura regional del momento peruano, examina la resistencia del país a la ola de extrema derecha que recorre el continente y lanza un llamado directo: respetar la voluntad expresada en las urnas es la única salida democrática.

—Alejandro Céspedes García: ¿Cuál fue el rol de IDEA Internacional en esta segunda vuelta?

TE RECOMENDAMOS TODO SOBRE LA SEGUNDA VUELTA ELECTORAL 2026 | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Marcela Ríos, IDEA Internacional: Nosotros hemos estado acompañando como invitados internacionales, convocados por el Jurado Nacional Electoral. Estuvimos también en primera vuelta y ahora, desde el jueves hasta el lunes. Acompañamos los días anteriores, desde la distribución del material hasta conversaciones con especialistas y partidos. En la jornada electoral estuvimos desde antes de la instalación de las mesas, desde las seis de la mañana, y recorrimos distintos recintos de Lima hasta el cierre y el conteo. Hemos estado con muchos otros visitantes internacionales analizando y comentando los procesos electorales en América Latina. Siempre es muy rico poder conversar, observar y analizar con especialistas y con autoridades de otros órganos electorales lo que es un proceso electoral.

—Alejandro Céspedes García: ¿Cómo perciben esta segunda vuelta respecto de la primera?

Marcela Ríos, IDEA Internacional: Creo que hubo bastante tranquilidad al observar que muchos de los problemas más serios de la primera vuelta habían podido ser subsanados: la distribución del material, las líneas de custodia, pero también los inconvenientes con algunas innovaciones tecnológicas que dificultaron el cierre de actas. En general, hubo una sensación de que, en corto tiempo, los órganos electorales habían logrado enfrentar una situación extremadamente difícil. Eso tuvo costos muy importantes para la confianza de los ciudadanos en el sistema electoral, pero también hubo una reacción rápida y una actitud de tomarse muy en serio las dificultades.

El haber tenido misiones de observación formales de la OEA, de la Unión Europea y de otros actores va a ayudar a que el Perú, después de que termine este ciclo, evalúe si es necesario hacer cambios más estructurales. Ojalá haya un tiempo más tranquilo para eso y para avanzar, quizás, hacia una mayor rapidez en el proceso de conteo, para que los ciudadanos tengan mayor certeza con más anticipación sobre los resultados.

—Alejandro Céspedes García: Con su mirada regional, ¿cómo evalúa la participación ciudadana en el Perú?

Marcela Ríos, IDEA Internacional: En Perú se viven dinámicas políticas globales presentes en todos los países de América Latina: la desinformación, el impacto de la inteligencia artificial y el uso de redes y nuevas tecnologías para sembrar narrativas que cuestionan la integridad de las elecciones. Es un fenómeno que estuvo muy presente en Colombia, que ya está instalado en Brasil, que vimos en Honduras y que fue muy relevante en Perú en la primera vuelta. Desde IDEA Internacional trabajamos en Perú y también a nivel regional y global, porque este es un problema que los países tienen que enfrentar de manera colaborativa. Es imposible que los países pequeños o medianos se puedan sentar a negociar con Meta o con las grandes transnacionales tecnológicas.

Sin embargo, otros temas son más propios del largo aliento del Perú. Si en la región hemos visto un ciclo que se mueve hacia la extrema derecha y candidatos extrasistema —como ocurrió en Argentina, Chile o Colombia—, vemos que eso no terminó de cristalizarse en el Perú. La segunda vuelta repite la misma dinámica de 2021, donde el quiebre no es puramente ideológico sino también profundamente geográfico: un país dividido entre Lima y el Perú del interior. En ese sentido, Fuerza Popular representa una derecha más tradicional, estructurada, con presencia importante en el Congreso, que logra mantener su posición en el sistema político peruano, a diferencia de lo que ocurrió en otros países de la región.

—Alejandro Céspedes García: ¿Qué mensaje les dejarías a los candidatos mientras se aguardan los resultados?

Marcela Ríos, IDEA Internacional: Esto es muy duro, no solo para los candidatos sino para los partidos y sus seguidores, cuando ven tan cercano un triunfo y luego tienen que aceptar una derrota. Lo importante para todos los actores políticos este miércoles en Perú es entender que acá no se juega solo una elección, sino la estabilidad del país, la estabilidad de la democracia y la confianza de las personas en el sistema político.

No hay otra forma de gobierno que sea mejor que la democracia. Con todas sus imperfecciones y dificultades, es el único régimen que permite dirimir las diferencias en un contexto de paz, con reglas del juego, y que además permite avanzar hacia mayores niveles de igualdad y desarrollo. Todas las alternativas son peores.

—Alejandro Céspedes García: Perú tiene una historia dura de haber construido su democracia con mucho esfuerzo.

Marcela Ríos, IDEA Internacional: El sábado aproveché un tiempo libre para ir al Lugar de la Memoria, que no conocía. Fue un recordatorio patente de lo que ocurre cuando la sociedad no logra resolver los conflictos a través del diálogo y los canales institucionales. Ese recordatorio doloroso debería ser un llamado muy fuerte para que todos los candidatos acepten los resultados, utilicen todos los mecanismos legales de impugnación y verificación, pero que confíen en última instancia en las instituciones —en el Jurado Nacional Electoral, en el sistema judicial.

Quiero recordar que para que exista un fraude se necesita sistematicidad, se necesita intencionalidad. No solo un error esporádico en alguna parte, sino errores sistemáticos e intencionales por parte de alguien con la posibilidad de intervenir en el proceso. Hasta ahora, lo que hemos visto no da cuenta de aquello. Tanto la OEA como la Unión Europea van a dar cuenta de un proceso donde hubo una participación cercana al 70% de la población y donde no hubo fraude. El llamado es a aceptar los resultados y a construir hacia adelante un proceso que dé más confianza a los ciudadanos.

—Alejandro Céspedes García: Uno de los contendores ha impulsado medidas que afectan la memoria histórica. ¿Hay un límite que los partidos que se dicen democráticos no deberían cruzar?

Marcela Ríos, IDEA Internacional: Sí, creo que es muy importante preservar una memoria que recoja las violaciones a los derechos humanos de manera objetiva y que no sea instrumentalizada políticamente. Las disputas sobre la memoria se han transformado hoy en parte de las guerras culturales. Lo vemos en Argentina, en Chile, en España, en Francia: hay un intento global de borrar o reconvertir esas memorias.

La democracia necesita respetar la memoria. Los demócratas tienen que reconocer y denunciar la violencia y las vulneraciones de derechos humanos de todos los sectores, no solo cuando las cometen quienes piensan distinto. Si solo condenamos las violaciones de quienes piensan diferente y justificamos las de quienes piensan igual que nosotros, nuestro compromiso con la democracia y con los derechos humanos es extremadamente débil.

Acá hay un llamado importante: tener ese espacio y haber avanzado en políticas de memoria es un reconocimiento para cientos de miles de víctimas peruanas, muchas de las cuales ni siquiera han encontrado los restos de sus seres queridos, ni han tenido toda la verdad sobre lo que les pasó, ni han accedido a la justicia. Hay que preservar esas memorias y respetar la lucha de los familiares por mantener viva la memoria de sus seres queridos.