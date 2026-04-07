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Policía es detenido por sus colegas al ser acusado de integrar una banda criminal: cayó por GPS de celular robado en Tacna

Las autoridades están investigando la participación del suboficial y su acompañante, también con antecedentes criminales, en un presunto delito de robo agravado.

Un suboficial de la Policía Nacional del Perú fue detenido en Ilo tras un asalto a un abogado en Tacna.
Un suboficial de la Policía Nacional del Perú fue detenido en Ilo tras un asalto a un abogado en Tacna. | Foto: América TV

Un suboficial de la Policía Nacional del Perú (PNP), identificado como Renzo Sacatuma Acostupa, fue detenido por sus propios colegas en la provincia de Ilo, región Moquegua, tras ser vinculado a un presunto asalto ocurrido en Tacna. El hecho se registró luego de que un abogado denunciara haber sido interceptado y agredido por tres sujetos que le robaron su celular y dinero en efectivo.

El caso se desarrolló cuando los familiares de la víctima activaron el sistema de geolocalización del teléfono sustraído, lo que permitió ubicar el dispositivo y facilitar la intervención policial. La acción condujo a los agentes hasta la plaza de armas de Ilo, donde se encontró al suboficial junto a otros individuos en un vehículo.

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Suboficial fue intervenido en Ilo tras rastreo del celular robado mediante geolocalización

El rastreo del equipo móvil permitió a las autoridades localizar el punto exacto donde se encontraba el celular robado. Al llegar al lugar, los agentes identificaron un vehículo sospechoso en el que se encontraba el suboficial Sacatuma Acostupa acompañado por otro sujeto.

Durante la inspección del vehículo, los efectivos hallaron el teléfono del abogado, lo que confirmó la información obtenida mediante el GPS. Tras este hallazgo, se procedió con la detención inmediata del agente y de su acompañante, quienes fueron trasladados para las diligencias correspondientes.

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Detenido tenía antecedentes y habría participado en asalto a abogado en Tacna

El segundo intervenido fue identificado como Jeanpaul Guillén Soto, quien registra antecedentes policiales por el delito de robo agravado. Según la información preliminar, ambos habrían participado en el asalto al abogado, aunque las investigaciones continúan para determinar el grado de responsabilidad de cada implicado.

Las autoridades también informaron que existe un tercer presunto involucrado en el robo, cuya identidad aún no ha sido confirmada. Se indicó que el suboficial se encontraba en su día de descanso al momento del hecho, lo que le habría permitido trasladarse entre regiones.

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Ministerio Público e Inspectoría investigan participación de agente en presunta banda criminal

El Ministerio Público y la Inspectoría de la Policía Nacional asumieron las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar la participación del suboficial en la presunta banda criminal. El agente permanece bajo custodia mientras se desarrollan las diligencias correspondientes.

Asimismo, se vienen revisando cámaras de seguridad en las rutas entre Tacna e Ilo con el objetivo de reconstruir el recorrido de los implicados. Las autoridades buscan identificar al tercer participante y recuperar el dinero sustraído durante el asalto, mientras continúan las acciones para esclarecer completamente el caso.

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