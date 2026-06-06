¿Tu local de votación cambió para la Segunda Vuelta? Conoce aquí cómo identificarlo

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La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) pidió a los ciudadanos verificar con anticipación su local de votación para la Segunda Elección Presidencial (SEP) 2026, debido a que algunos recintos utilizados en la primera vuelta ya no estarán disponibles el domingo 7 de junio. Los electores pueden realizar la consulta en la plataforma oficial de la entidad, donde encontrarán el local asignado, el número de mesa y la ubicación exacta dentro del establecimiento.

La recomendación responde a la reasignación de 44 locales de votación en todo el país, una medida que obligó a trasladar 549 mesas de sufragio de las 90.223 que funcionarán durante la jornada electoral. Por ello, la ONPE advirtió que algunos ciudadanos podrían acudir a un lugar distinto al que les correspondió en abril si no verifican previamente sus datos.

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¿Cómo saber dónde te toca votar?

Para conocer dónde votar, los electores deben ingresar al portal de consulta electoral de la ONPE y colocar los datos solicitados por el sistema. También pueden obtener información en la sede central de la entidad, ubicada en Jr. Washington n.° 1894, Cercado de Lima, así como en las Oficinas Regionales de Coordinación (ORC), las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE), oficinas distritales y centros poblados habilitados para la atención al público.

La ONPE también habilitó otros canales de consulta para resolver dudas sobre el proceso electoral. Los ciudadanos pueden comunicarse a través del correo informes@onpe.gob.pe, llamar a la línea gratuita 0800-00513 o escribir al WhatsApp 995404991. La entidad señaló que los cambios de local responden principalmente a problemas de infraestructura, reconstrucción de inmuebles, falta de cerco perimétrico y la negativa de algunos propietarios para ceder sus instalaciones.