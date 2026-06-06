¿Tu local de votación cambió para la Segunda Vuelta? Conoce aquí cómo identificarlo
Se han reasignado 44 locales de votación, lo que implica el traslado de 549 mesas. Es crucial que los electores comprueben su información para evitar confusiones en el día de la votación.
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La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) pidió a los ciudadanos verificar con anticipación su local de votación para la Segunda Elección Presidencial (SEP) 2026, debido a que algunos recintos utilizados en la primera vuelta ya no estarán disponibles el domingo 7 de junio. Los electores pueden realizar la consulta en la plataforma oficial de la entidad, donde encontrarán el local asignado, el número de mesa y la ubicación exacta dentro del establecimiento.
La recomendación responde a la reasignación de 44 locales de votación en todo el país, una medida que obligó a trasladar 549 mesas de sufragio de las 90.223 que funcionarán durante la jornada electoral. Por ello, la ONPE advirtió que algunos ciudadanos podrían acudir a un lugar distinto al que les correspondió en abril si no verifican previamente sus datos.
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¿Cómo saber dónde te toca votar?
Para conocer dónde votar, los electores deben ingresar al portal de consulta electoral de la ONPE y colocar los datos solicitados por el sistema. También pueden obtener información en la sede central de la entidad, ubicada en Jr. Washington n.° 1894, Cercado de Lima, así como en las Oficinas Regionales de Coordinación (ORC), las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE), oficinas distritales y centros poblados habilitados para la atención al público.
La ONPE también habilitó otros canales de consulta para resolver dudas sobre el proceso electoral. Los ciudadanos pueden comunicarse a través del correo informes@onpe.gob.pe, llamar a la línea gratuita 0800-00513 o escribir al WhatsApp 995404991. La entidad señaló que los cambios de local responden principalmente a problemas de infraestructura, reconstrucción de inmuebles, falta de cerco perimétrico y la negativa de algunos propietarios para ceder sus instalaciones.