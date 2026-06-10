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Madre de Alejandra Baigorria y Thamara Medina olvidan escándalo de agresión y reaparecen juntas: "Solo somos tú y yo"

Verónica Alcalá sorprendió al compartir un emotivo mensaje a su hija menor tras la polémica pelea que protagonizaron en la boda de Alejandra Baigorria.

Verónica Alcalá y Thamara Medina se reconcilian. foto: composición LR/difusión
Verónica Alcalá y Thamara Medina se reconcilian. foto: composición LR/difusión
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Verónica Alcalá, madre de Alejandra Baigorria, compartió un sentido mensaje a su hija menor, Thamara Medina, en el que deja en evidencia que ambas habrían logrado superar el conflicto familiar que las mantuvo envueltas en la controversia mediática desde el matrimonio de la empresaria con Said Palao.

"Te amo, Thamara, eres mi clon, eres como yo tal cual, no me interesa nada de nada, solo somos tú y yo", escribió la madre de la ‘Gringa de Gamarra’ en su cuenta personal de Instagram, mensaje inesperado que llamó la atención de los internautas.

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La dedicatoria de Verónica Alcalá a su hija Thamara Medina

Tras varios meses de especulaciones sobre la relación entre ambas, Verónica Alcalá compartió una publicación e incluyó una imagen junto a Thamara Medina en la que ambas aparecen sonrientes y disfrutan de un momento especial. La publicación llamó la atención debido a los antecedentes del conflicto que protagonizaron durante el matrimonio de Alejandra Baigorria y Said Palao.

El mensaje que acompañó la fotografía fue interpretado como una muestra de cariño incondicional y una confirmación de que los problemas quedaron atrás. "Te amo, Thamara, eres mi clon, eres como yo tal cual, no me interesa nada de nada, solo somos tú y yo", expresó la madre de la empresaria, dejando ver el estrecho vínculo que mantiene con su hija menor pese a los difíciles momentos que atravesaron.

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La dura confesión de Thamara Medina sobre su infancia

Como se recuerda, la hermana de Alejandra Baigorria se pronunció a finales del 2025 mediante un extenso video publicado en su cuenta de Instagram. En dicho material, la modelo compartió aspectos desconocidos de su vida personal y relató los episodios de violencia que, según afirmó, marcaron su infancia.

"Vivía rodeada de adultos que hacían bromas cuando yo lloraba, que preferían mirar a otro lado cuando surgían los momentos más violentos. Crecí viendo golpes, gritos e insultos", manifestó la influencer mientras leía una carta en la que narraba sus experiencias. Asimismo, aseguró que durante años convivió con situaciones que la llevaron a normalizar comportamientos dañinos dentro de su entorno familiar.

Además, la joven influencer sostuvo que intentó comprender las actitudes de su madre y describió cómo esos episodios influyeron en su desarrollo emocional. "Durante años, la niña intentó entender por qué aquella figura que tenía que ser su refugio era su tormento. A veces había muestras de afecto, pero estaban envueltas en el olor del alcohol, en violencia o la indiferencia más cruel", relató.

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