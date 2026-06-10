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Economía

BCRP extiende hasta 2027 el piloto de dinero digital tras registrar 21 millones de transacciones con BiPay: ¿se reduce el uso de efectivo?

El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) amplió hasta marzo de 2027 las pruebas de su dinero digital luego de que la billetera BiPay alcanzara 4,78 millones de usuarios y acumulara más de 21 millones de operaciones en todo el país.

Dinero digital del BCRP busca consolidarse como alternativa de pago en Perú.
Dinero digital del BCRP busca consolidarse como alternativa de pago en Perú. | Composición LR/IA
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El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) decidió extender hasta marzo de 2027 el piloto de su dinero digital, una iniciativa orientada a impulsar la inclusión financiera y ampliar el acceso a medios de pago electrónicos en el país. La medida fue adoptada tras evaluar los resultados de la primera etapa del proyecto, que concluyó en marzo de 2026.

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De acuerdo con el ente emisor, el crecimiento registrado en usuarios, operaciones y uso de la billetera digital BiPay respalda la continuidad de las pruebas por un año adicional. La nueva fase comenzó el 10 de marzo de 2026 y permitirá recopilar más información para determinar si esta herramienta puede consolidarse como una alternativa permanente dentro del sistema de pagos.

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Dinero digital del BCRP busca consolidarse como alternativa de pago

El dinero digital es una versión virtual del sol emitida directamente por el BCRP. A diferencia de otras billeteras electrónicas que operan con fondos provenientes de cuentas bancarias o dinero electrónico, este esquema utiliza moneda digital respaldada por el propio banco central.

La distribución se realiza mediante BiPay, billetera desarrollada por la empresa de telecomunicaciones Bitel. Además de evaluar el uso de esta tecnología, el proyecto busca analizar el papel que pueden desempeñar las empresas no financieras en la expansión de los servicios de pago digital, especialmente en zonas con limitada presencia de entidades bancarias.

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Usuarios de BiPay crecen más de 400% en un año y medio

Al cierre de marzo de 2026, BiPay registró 4.780.000 usuarios, lo que representó un incremento de 429% respecto a octubre de 2024. El avance fue aún más pronunciado en regiones con menores niveles de bancarización.

En San Martín, Ayacucho, Huánuco, Apurímac, Ucayali, Cajamarca, Puno y Madre de Dios, la cantidad de usuarios aumentó 509% durante el mismo periodo. Asimismo, los usuarios activos, definidos como aquellos que realizaron al menos una operación al mes, crecieron 983%, al pasar de poco más de 31.000 a más de 339.000 personas.

Más de 21 millones de transacciones y menor uso de efectivo

Entre octubre de 2024 y marzo de 2026, la plataforma acumuló más de 21 millones de operaciones, entre ellas transferencias entre personas, pagos a comercios y cancelación de servicios. El promedio diario de transacciones a nivel nacional pasó de 17.000 a 63.600 operaciones.

En las regiones con menor bancarización, las operaciones diarias crecieron de 4.800 a 19.200. Según el informe del BCRP, también se observan señales de una progresiva sustitución del efectivo por medios digitales.

A marzo de 2026, las recargas realizadas en efectivo representaban el 16% del total a nivel nacional y el 20% en las regiones menos bancarizadas. Además, la reducción del monto promedio de las transferencias sugiere un mayor uso del dinero digital para gastos cotidianos y pagos de menor valor, actividades que tradicionalmente se realizaban en efectivo.

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