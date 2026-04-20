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Sociedad

Desarticulan banda Búnker Gota Colombo que extorsionaba a comerciantes en Lima Este

Operativo de la Dirincri permitió la captura de nueve presuntos integrantes, en su mayoría extranjeros, vinculados a cobros bajo la modalidad “gota a gota”, amenazas y uso de explosivos.

La banda operaba en distrito como Ate y Santa Anita.
La banda operaba en distrito como Ate y Santa Anita. | Foto: Difusión

La Policía Nacional del Perú (PNP) desarticuló la banda criminal denominada Búnker Gota Colombo, dedicada a la extorsión agravada contra bodegueros y comerciantes en distritos de Lima Este, principalmente en Ate. El operativo se realizó entre la noche del 18 y la madrugada del 19 de abril en Villa El Salvador, en el marco del Plan de Seguridad Ciudadana 2026.

La intervención estuvo a cargo de agentes de la Dirincri, con participación de la División de Investigación de Extorsiones (Divinext) y la Divicc, bajo la supervisión del jefe de la Dirincri, general PNP Víctor Alfredo Revoredo Farfán, y del jefe de la Divinext, coronel PNP Holger Obando Cristóbal.

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Nueve detenidos y material incautado

Durante la operación fueron detenidas nueve personas —ocho de nacionalidad colombiana y un peruano— sindicadas como integrantes de la organización criminal. Según la Policía, el grupo estaría implicado no solo en extorsión, sino también en delitos contra la seguridad pública, como la tenencia y uso ilegal de armas y explosivos.

En el inmueble intervenido se incautaron 33 teléfonos celulares, 13 motocicletas, un automóvil, siete cuadernos con registros de cobros y cuatro cartuchos de dinamita, evidencias que refuerzan la hipótesis de una red organizada para el cobro sistemático de préstamos ilegales.

Material incautado durante la intervención

Material incautado durante la intervención

Amenazas, cobros digitales y violencia

De acuerdo con las investigaciones, la banda captaba a sus víctimas —principalmente pequeños comerciantes— mediante anuncios de préstamos rápidos. Luego, convertían deudas menores en pagos excesivos, con intereses que superaban ampliamente el monto inicial.

Las víctimas eran presionadas mediante mensajes intimidatorios, llamadas constantes y amenazas directas, incluso contra sus familiares. Los pagos se realizaban a través de billeteras digitales como Yape, mientras que el cobro presencial se ejecutaba con motocicletas para reforzar la intimidación.

Investigación se inició por una denuncia

El caso se activó tras la denuncia de una comerciante en Villa El Salvador, quien reportó amenazas para realizar depósitos a distintas cuentas. A partir de este testimonio, la Policía identificó el accionar de la organización, que operaba en Ate, Santa Anita, San Martín de Porres, Villa María del Triunfo y otras zonas de Lima.

Las autoridades continúan con las diligencias para determinar la magnitud de la red y posibles conexiones con otras organizaciones delictivas que operan bajo la misma modalidad.

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