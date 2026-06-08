Roberto Chuit Roganovich: “Intento todo el tiempo alejarme de la crónica y del género de no ficción”

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El escritor y músico argentino Roberto Chuit Roganovich ganó el Premio Clarín de Novela 2024 con la novela Si sintieras bajo los pies las estructuras mayores (Alfaguara). El jurado de este certamen estuvo conformado por los reconocidos escritores Mariana Enriquez, Samanta Schweblin y Alberto Fuguet. Estas precisiones no son gratuitas. En primer lugar, se trata de una novela que, de acuerdo con lo que estamos viendo en cuanto a premios de narrativa en los últimos tiempos, no cumple con criterios comerciales en los que suelen fijarse los grandes premios (no lo vamos a negar), como tener personajes atractivos, un lenguaje claro y lineal y, en especial, un argumento que capte la atención. La novela de Chuit es todo lo contrario. Es compleja, con muchas digresiones; su protagonista no es otro que la misma historia de la humanidad; a ello se añade la fuerza de un estilo coral que se nutre de la filosofía y de la poesía. La narración tiene mucho de la Biblia, es decir, hay una narración desde arriba, mediante la cual se ingresa a años determinantes como 1504, 1888, 1945 y un futuro compuesto por 2085, 2651, 3163, 2194, entre otros. Chuit presenta un bionte (término biológico para describir a un ser vivo completo, como los organismos del mundo fungi) que recorre los años consignados. El extrañamiento es la marca de esta novela que, en sus coordenadas, resulta reveladora.

"Lo que ha pasado tiene que ver mucho con el jurado. Mariana, Samanta y Alberto, por alguna razón extraña, decidieron apostar a alguien a quien le interesa la pregunta por la forma literaria. No solo por el contenido, sino por cómo se dice ese contenido. Para mí la forma es una preocupación muy recurrente en las cosas que escribo. Juan José Saer, para mí, es una influencia muy grande, de modo que la experimentación formal para mí es importante. Está en todo lo que hago, en la música, pero también en algunos proyectos audiovisuales y, por supuesto, en la literatura", declara para La República Roberto Chuit Roganovich, quien es el primero en aceptar que su novela premiada es distinta a las que se suelen premiar.

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El título de la novela nos lleva a pensar en los libros fundacionales. "Es muy recurrente que la segunda persona, que es un dispositivo del decir poco común en la literatura, pertenezca más al campo de lo profético. Tú, vos, vas a hacer tal cosa y te vas a convertir en tal cosa y vas a encontrarte con tal obstáculo y lo vas a superar, etcétera. Ese es el tipo de recurso lingüístico y sintagmático a partir del cual se articulan muchos apartados de la Biblia, del Corán y la Torá. Se ve más en el arco de la parte de la conquista", señala el autor.

"Si sintieras bajo los pies las estructuras mayores". Imagen: Difusión.

En Si sintieras bajo los pies, igualmente se aborda la Revolución Industrial y la Segunda Guerra Mundial (en especial lo referido a las bombas atómicas). "Me interesaba mucho trabajar en esta clave profética, o más que profética, en la clave de la posibilidad de un futuro todavía incierto que no termina por cerrarse y que es solamente un espacio conjetural que está también traducido a forma, no es solo el contenido de un futuro conjetural, sino también una forma lingüística, una forma de la palabra que intenta ensayar de alguna manera ese futuro todavía incierto", añade.

El esfuerzo inicial que ponga el lector valdrá la pena. Aparte del estilo y de la dimensión profética, la novela de Chuit nos presenta, en esencia, al mundo y sus conflictos. En esa tensión, la novela encuentra una epifanía: su diálogo con la actualidad. Al respecto, el autor argentino dice: "Independientemente del género con el que se esté trabajando, el reino es el reino, o sea, no hay uno fuera del mundo, y creo que de alguna manera la literatura, por más que sea de terror o de ciencia ficción o de weird (extraño), definitivamente está hablando siempre de las fugas ideológicas del capitalismo contemporáneo, de los temores que tenemos como comunidad, de los miedos de nuestros respectivos deseos, de nuestros goces, así que sí, la novela está muy en el centro de las preocupaciones contemporáneas". Esta metáfora del reino calza con la presencia del reino Fungi (los hongos), esa fuerza subterránea que sostiene a la humanidad a lo largo de la historia. Esa es otra razón por la que se califica a la novela de ecoterror. En el caso argentino, pensemos en la actual problemática de los glaciares, que hará que se pierda una gran cantidad de agua dulce. Hay, pues, un relato político.

Si sintieras bajo los pies las estructuras mayores es, en mi lectura, una novela de ideas. Y por ser tal, está nutrida de referencias culturales. El autor las reconoce: "Me gusta sugerir, y con las referencias al universo pop, que también están en mi primera novela, Quiebra el Álamo, prefiero siempre insinuar aquello a lo que me estoy refiriendo. Sobre todo, porque me gusta trabajar con espacios y tiempos que, si bien pueden estar bien definidos, siguen perteneciendo como a una bruma propia de la ficción. Intento todo el tiempo alejarme de la crónica y del género de no ficción. No es que me hagan ruidos esos géneros, sino que muchas veces creo que se debe a un capricho personal extraño que tiene que ver mucho con Lovecraft y que tiene que ver mucho con Borges también. Cada vez que Borges o Lovecraft se refieren a Oriente, se refieren de una manera un tanto nebulosa. Hay algo en la perspectiva de la distancia, como la llamaba Borges, que a mí me parece muy atractivo. A pesar de que Borges pueda datar que lo que estás narrando sucede en el año 1492 o el año que sea, hay algo que todavía a mí me convida a cierta idea respecto del espacio y del tiempo concreto en donde las cosas están sucediendo. Hay algo del alejamiento cronotópico que a mí me interesa como espacio de reflexión literaria".

Ojo con este autor.

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Dato:

Si sintieras bajo los pies las estructuras mayores se halla en librerías y plataformas. Precio: S/89.