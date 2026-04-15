Es falso que PNP decomisara material electoral de una casa en Tumbes tras las Elecciones Generales 2026

LO FALSO:

PNP decomisó material electoral de una casa en Tumbes tras las Elecciones Generales 2026.

LO VERDADERO:

La PNP sí decomisó material electoral de una casa en Tumbes, pero en el contexto de las Elecciones Regionales y Municipales 2018, no de las Elecciones Generales 2026.

El caso fue documentado a través de notas periodísticas y videos en octubre de 2018. Incluso La República informó sobre él.

En redes sociales se ha viralizado contenido en el que se afirma que la Policía Nacional del Perú (PNP) halló y decomisó actas electorales ocultas en una vivienda de Tumbes en el contexto de las Elecciones Generales 2026. Sin embargo, esto es falso.

Una búsqueda inversa comprobó que el material data de octubre de 2018 y corresponde a un operativo realizado durante las Elecciones Regionales y Municipales de ese año. Medios como La República reportaron el hecho en su momento, y coincidencias en las escenas confirman que se trata del mismo caso, sin relación alguna con el reciente proceso electoral.

Detalles del contenido compartido en redes sociales

En Facebook circula un video —y capturas de pantalla del mismo— acompañado de un texto que asegura que la Policía Nacional del Perú (PNP) encontró actas electorales escondidas en una vivienda de Tumbes, hecho aparentemente ocurrido tras las Elecciones Generales 2026.

Capturas de pantalla del video difundido en redes sociales. Foto: Facebook

Una de las publicaciones con más interacción en la plataforma obtuvo 2.500 reacciones, 468 comentarios y 2.600 compartidos hasta el cierre de esta nota.

Una de las publicaciones con mayor interacción en redes sociales. Foto: Facebook

Análisis del contenido compartido en redes sociales

En realidad, la narrativa detallada previamente es falsa. Tras realizar una búsqueda inversa del material, se comprobó que no se trata de un registro actual, sino de un video antiguo que fue difundido originalmente en páginas de Facebook de medios independientes entre el 10 y 11 de octubre de 2018, aunque no se ha podido identificar con precisión a su autor original.

Video publicado por Contacto Directo Noticias el 10 de octubre de 2018. Foto: Contacto Directo Noticias

Video publicado por Pisco te Informa el 11 de octubre de 2018. Foto: Pisco te Informa

Video publicado por RADIO DOBLE A el 11 de octubre de 2018. Foto: RADIO DOBLE A

Asimismo, La República informó sobre este caso el 9 de octubre de ese mismo año: detalló el hallazgo de material electoral en una vivienda ubicada en Tumbes.

La República cubrió el caso el 9 de octubre de 2018. Foto: La República

Al comparar el contenido viralizado con la imagen compartida en dicha cobertura, se confirma que corresponden al mismo lugar, ya que coinciden elementos como la estructura de la vivienda (timbre, rejas, entre otros), las casas aledañas e incluso las personas que aparecen en la parte posterior de la escena.

Comparación entre ambos materiales. Foto: Composición LR

Este hecho ocurrió en el contexto de las Elecciones Regionales y Municipales de 2018, cuando agentes policiales encontraron paquetes de material electoral en una casa del centro de la ciudad de Tumbes. No obstante, la Oficina Desconcentrada de Procesos Electorales (ODPE) aclaró en su momento que dicho material no comprometía ni afectaba los resultados del proceso electoral.

A pesar de ello, el caso generó diversas reacciones y debate entre usuarios en redes sociales, quienes expresaron distintas opiniones en los comentarios de las publicaciones que difundieron el video.

Por lo mencionado en párrafos anteriores, el contenido viral no guarda relación con las Elecciones Generales 2026, sino que corresponde a un hecho ocurrido años atrás, en el 2018.

Conclusión

En síntesis, en Facebook se ha difundido material en el que se afirma que la PNP decomisó actas electorales de una vivienda en Tumbes bajo el contexto de las Elecciones Generales 2026. No obstante, la narrativa es falsa.

Una búsqueda inversa del material comprobó que este fue publicado inicialmente en octubre de 2018 y se vincula a un operativo realizado durante las Elecciones Regionales y Municipales de ese año. Medios como La República reportaron el hecho en su momento, y la coincidencia de detalles confirma que se trata del mismo caso. Es decir, no guarda relación con las Elecciones Generales 2026.