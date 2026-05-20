Grupos Mundial 2026: qué países participan, formato y calendario de la Copa Mundial de la FIFA
Las selecciones continúan revelando sus listas de convocados para el inicio del Mundial 2026. Revisa cómo están conformados los grupos y el nuevo formato de esta edición.
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Los hinchas cuentan los días para el inicio del Mundial 2026. A diferencia de otras ediciones, este inédito evento se desarrollará en tres países distintos (México, Estados Unidos y Canadá) y contará con la participación de 48 selecciones.
Hasta el momento, se ha confirmado la presencia de estrellas como Kylian Mbappé, Lamine Yamal, Cristiano Ronaldo y el brasileño Neymar. Así están conformados los grupos de la Copa Mundial de la FIFA.
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Conformación de los grupos del Mundial 2026. Foto: FIFA
Grupo A del Mundial 2026
- México
- Sudáfrica
- Corea del Sur
- República Checa
Grupo B del Mundial 2026
- Canadá
- Bosnia y Herzegovina
- Qatar
- Suiza
Grupo C del Mundial 2026
- Brasil
- Marruecos
- Haití
- Escocia
Grupo D del Mundial 2026
- Estados Unidos
- Paraguay
- Australia
- Turquía
Grupo E del Mundial 2026
- Alemania
- Curazao
- Costa de Marfil
- Ecuador
Grupo F del Mundial 2026
- Países Bajos
- Japón
- Suecia
- Túnez
Grupo G del Mundial 2026
- Bélgica
- Egipto
- Irán
- Nueva Zelanda
Grupo H del Mundial 2026
- España
- Cabo Verde
- Arabia Saudita
- Uruguay
Grupo I del Mundial 2026
- Francia
- Senegal
- Irak
- Noruega
Grupo J del Mundial 2026
- Argentina
- Argelia
- Austria
- Jordania
Grupo K del Mundial 2026
- Portugal
- Congo
- Uzbekistán
- Colombia
Grupo L del Mundial 2026
- Inglaterra
- Croacia
- Ghana
- Panamá
¿Cuándo empieza el Mundial 2026?
El inicio del Mundial 2026 está pactado para el domingo 11 de junio. El partido inaugural será entre Canadá y Bosnia y Herzegovina.
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¿Cómo se jugará el Mundial 2026?
De acuerdo a lo estipulado por la FIFA, los países clasificados se dividirán en doce grupos de 4 cada uno. Para su instancia final, avanzarán los 2 primeros de cada zona y los 8 mejores terceros; así se podrá conformar las llaves de los dieciseisavos de final, octavos de final, cuartos de final, semifinales y la gran final.
Calendario del Mundial 2026
- Fase de grupos: del jueves 11 al sábado 27 de junio
- Dieciseisavos de final: del domingo 28 de junio al viernes 3 de julio
- Octavos de final: del sábado 4 al martes 7 de julio
- Cuartos de final: del jueves 9 al sábado 11 de julio
- Semifinales: martes 14 y miércoles 15 de julio
- Tercer puesto: sábado 18 de julio
- Final: domingo 19 de julio.