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Grupos Mundial 2026: qué países participan, formato y calendario de la Copa Mundial de la FIFA

Las selecciones continúan revelando sus listas de convocados para el inicio del Mundial 2026. Revisa cómo están conformados los grupos y el nuevo formato de esta edición.

El Mundial 2026 contará con 48 selecciones participantes. Foto: FIFA
El Mundial 2026 contará con 48 selecciones participantes. Foto: FIFA
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Los hinchas cuentan los días para el inicio del Mundial 2026. A diferencia de otras ediciones, este inédito evento se desarrollará en tres países distintos (México, Estados Unidos y Canadá) y contará con la participación de 48 selecciones.

Hasta el momento, se ha confirmado la presencia de estrellas como Kylian Mbappé, Lamine Yamal, Cristiano Ronaldo y el brasileño Neymar. Así están conformados los grupos de la Copa Mundial de la FIFA.

PUEDES VER: Ignacio Buse logró histórico triunfo sobre Jakub Menšík y avanzó a cuartos de final de ATP 500 de Hamburgo

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Conformación de los grupos del Mundial 2026. Foto: FIFA

Conformación de los grupos del Mundial 2026. Foto: FIFA

Grupo A del Mundial 2026

  • México
  • Sudáfrica
  • Corea del Sur
  • República Checa

Grupo B del Mundial 2026

  • Canadá
  • Bosnia y Herzegovina
  • Qatar
  • Suiza

Grupo C del Mundial 2026

  • Brasil
  • Marruecos
  • Haití
  • Escocia

Grupo D del Mundial 2026

  • Estados Unidos
  • Paraguay
  • Australia
  • Turquía

Grupo E del Mundial 2026

  • Alemania
  • Curazao
  • Costa de Marfil
  • Ecuador

Grupo F del Mundial 2026

  • Países Bajos
  • Japón
  • Suecia
  • Túnez

Grupo G del Mundial 2026

  • Bélgica
  • Egipto
  • Irán
  • Nueva Zelanda

Grupo H del Mundial 2026

  • España
  • Cabo Verde
  • Arabia Saudita
  • Uruguay

Grupo I del Mundial 2026

  • Francia
  • Senegal
  • Irak
  • Noruega

Grupo J del Mundial 2026

  • Argentina
  • Argelia
  • Austria
  • Jordania

Grupo K del Mundial 2026

  • Portugal
  • Congo
  • Uzbekistán
  • Colombia

Grupo L del Mundial 2026

  • Inglaterra
  • Croacia
  • Ghana
  • Panamá

¿Cuándo empieza el Mundial 2026?

El inicio del Mundial 2026 está pactado para el domingo 11 de junio. El partido inaugural será entre Canadá y Bosnia y Herzegovina.

PUEDES VER: Alianza Lima - Los Chankas: día, hora y canal del partido por la definición del Torneo Apertura de la Liga 1

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¿Cómo se jugará el Mundial 2026?

De acuerdo a lo estipulado por la FIFA, los países clasificados se dividirán en doce grupos de 4 cada uno. Para su instancia final, avanzarán los 2 primeros de cada zona y los 8 mejores terceros; así se podrá conformar las llaves de los dieciseisavos de final, octavos de final, cuartos de final, semifinales y la gran final.

Calendario del Mundial 2026

  • Fase de grupos: del jueves 11 al sábado 27 de junio
  • Dieciseisavos de final: del domingo 28 de junio al viernes 3 de julio
  • Octavos de final: del sábado 4 al martes 7 de julio
  • Cuartos de final: del jueves 9 al sábado 11 de julio
  • Semifinales: martes 14 y miércoles 15 de julio
  • Tercer puesto: sábado 18 de julio
  • Final: domingo 19 de julio.
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