Grupos Mundial 2026: qué países participan, formato y calendario de la Copa Mundial de la FIFA

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Los hinchas cuentan los días para el inicio del Mundial 2026. A diferencia de otras ediciones, este inédito evento se desarrollará en tres países distintos (México, Estados Unidos y Canadá) y contará con la participación de 48 selecciones.

Hasta el momento, se ha confirmado la presencia de estrellas como Kylian Mbappé, Lamine Yamal, Cristiano Ronaldo y el brasileño Neymar. Así están conformados los grupos de la Copa Mundial de la FIFA.

PUEDES VER: Ignacio Buse logró histórico triunfo sobre Jakub Menšík y avanzó a cuartos de final de ATP 500 de Hamburgo

Conformación de los grupos del Mundial 2026. Foto: FIFA

Grupo A del Mundial 2026

México

Sudáfrica

Corea del Sur

República Checa

Grupo B del Mundial 2026

Canadá

Bosnia y Herzegovina

Qatar

Suiza

Grupo C del Mundial 2026

Brasil

Marruecos

Haití

Escocia

Grupo D del Mundial 2026

Estados Unidos

Paraguay

Australia

Turquía

Grupo E del Mundial 2026

Alemania

Curazao

Costa de Marfil

Ecuador

Grupo F del Mundial 2026

Países Bajos

Japón

Suecia

Túnez

Grupo G del Mundial 2026

Bélgica

Egipto

Irán

Nueva Zelanda

Grupo H del Mundial 2026

España

Cabo Verde

Arabia Saudita

Uruguay

Grupo I del Mundial 2026

Francia

Senegal

Irak

Noruega

Grupo J del Mundial 2026

Argentina

Argelia

Austria

Jordania

Grupo K del Mundial 2026

Portugal

Congo

Uzbekistán

Colombia

Grupo L del Mundial 2026

Inglaterra

Croacia

Ghana

Panamá

¿Cuándo empieza el Mundial 2026?

El inicio del Mundial 2026 está pactado para el domingo 11 de junio. El partido inaugural será entre Canadá y Bosnia y Herzegovina.

¿Cómo se jugará el Mundial 2026?

De acuerdo a lo estipulado por la FIFA, los países clasificados se dividirán en doce grupos de 4 cada uno. Para su instancia final, avanzarán los 2 primeros de cada zona y los 8 mejores terceros; así se podrá conformar las llaves de los dieciseisavos de final, octavos de final, cuartos de final, semifinales y la gran final.

Calendario del Mundial 2026