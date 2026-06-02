Colombiano es contratado en España como Albañil ante creciente demanda: "Trabajando en la construcción gano unos 60 € al día y me alcanza para vivir"

El sector de la construcción en España se recupera, pero enfrenta una creciente falta de mano de obra joven. | Foto: Dall-E

El sector de la construcción en España se recupera, pero enfrenta una creciente falta de mano de obra joven. | Foto: Dall-E

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El sector de la construcción en España atraviesa una etapa de recuperación marcada por un problema que preocupa cada vez más a las empresas: la falta de mano de obra y de relevo generacional. Ante esta situación, miles de personas inmigrantes han encontrado una oportunidad laboral en un sector que necesita cubrir vacantes en oficios tradicionales como albañiles, peones, encofradores y yeseros.

Uno de ellos es Martín, un trabajador colombiano que reside en Camarena, Toledo, y que se desplaza regularmente a Madrid para trabajar en obras de construcción. A través de una entrevista compartida en YouTube por el canal La Blue Kombi, relató cómo ha sido su experiencia laboral y personal desde que llegó al país europeo.

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La construcción encuentra en los inmigrantes una solución a la falta de trabajadores

Históricamente, la construcción ha sido uno de los motores del empleo y del crecimiento económico en España. Aunque el sector sufrió un fuerte impacto tras la crisis inmobiliaria del 2008, en los últimos años ha experimentado una recuperación impulsada por la rehabilitación urbana, la obra pública y la creciente demanda de viviendas.

Sin embargo, las empresas constructoras se enfrentan a una escasez de trabajadores cualificados y a la falta de jóvenes interesados en incorporarse a estos oficios. En este contexto, la población inmigrante ha adquirido un papel fundamental. Según estimaciones recientes, aproximadamente el 26% de los trabajadores de la construcción son extranjeros, una cifra que ha aumentado considerablemente respecto al 16% registrado hace apenas seis años.

"Gano unos 60 euros diarios en la construcción. Me alcanza"

Martín explicó que logró incorporarse al sector gracias a la ayuda de un conocido. "Ahora mismo estoy trabajando en una obra", afirmó el colombiano. "Un amigo me ayudó a entrar y estamos dándole".

Sobre sus ingresos y la estabilidad laboral, señaló que el empleo puede variar según la disponibilidad de proyectos. "El tema del trabajo aquí es relativo, puede haber como que no. Vamos dándole. Aquí nos pagan por día, gano unos 60 euros diarios en la construcción. Me alcanza", aseguró.

El trabajador también destacó las ventajas de vivir junto a su familia en una localidad más pequeña. "La vida aquí es muy tranquila. En Madrid hay mucho más movimiento. Es más tranquila la vida. La gente es muy amable y sociable. Para mis niñas es mucho más tranquilo, pueden salir a caminar a la plaza", comentó.