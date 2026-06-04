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Defensoría y Ministerio Público desplegarán más de 7.000 fiscales para la segunda vuelta presidencial

Por su parte, el JNE también lanzó una nueva herramienta digital diseñada para que los ciudadanos puedan seguir en tiempo real el avance de las elecciones.

Josué Gutierrez, defensor del Pueblo anuncia convenio con Ministerio Público para el despligue de 7 mil fiscales para la segunda vuelta.
Josué Gutierrez, defensor del Pueblo anuncia convenio con Ministerio Público para el despligue de 7 mil fiscales para la segunda vuelta. | Foto: Difusión
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El defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, anunció el despliegue de más de 7.000 fiscales en todo el país tras un convenio con el Ministerio Público. Este grupo supervisará la jornada electoral junto a la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.

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"El señor fiscal de la Nación (...) ha sido una de las personas que ha podido instruir en esta segunda etapa más de 7.000 fiscales (…) para garantizar que ningún delito se comenta en este proceso de sufragio", detalló Gutiérrez vía RPP.

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Red de monitoreo y voto en el extranjero

Para lograr que cada voto cuente, la Defensoría mencionó que cuenta con un software de seguimiento que registrará las incidencias del proceso en tiempo real, una herramienta que apoyará la labor de los veedores internacionales.

"Hemos creado un sistema, un software que nos permite estar todo el día conectados con el minuto a minuto del proceso a nivel nacional. Este gran observatorio, en primera vuelta, ha servido a muy pocos (...) pero en esta segunda vuelta, créanos, ha sido masivo el petitorio para permitirles el ingreso", explicó Gutiérrez y precisó que organismos como el Centro Carter tendrán acceso a este control.

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Además, el defensor anunció que esta red de vigilancia se extenderá fuera del país gracias a la inscripción de peruanos residentes en el exterior para supervisar el sufragio.

"Nuestro sistema está hoy alimentado con la presencia de más de 1 200 000 compatriotas nuestros en el exterior, y vamos a tener una cobertura también en el exterior gracias a nuestros connacionales que rápidamente se han inscrito. Alrededor de 16 000 colaboradores se agregan ahora a cientos de compatriotas en el extranjero".

JNE lanza portal de monitoreo para la segunda vuelta y aclara validez de planes de gobierno

En paralelo a los esfuerzos de la Defensoría, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) presentó la plataforma digital “JNE Fiscaliza”. Esta herramienta es de acceso gratuito y mostrará en tiempo real las acciones de fiscalización durante la jornada electoral este 7 de junio.

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Luis Ramos, vocero de fiscalización del JNE, resaltó el impacto que tendrá esta herramienta para la transparencia del proceso. "Esta herramienta tecnológica nos va a permitir llegar a la población y demostrar de una manera didáctica y explicativa cómo va el avance sobre el proceso electoral (...) parte de la herramienta tecnológica involucra distintos tipos de procedimientos de fiscalización electoral".

Por otro lado, ante la controversia generada por el candidato Roberto Sánchez, quien realizó modificaciones en su plan de gobierno de cara a esta segunda vuelta, el JNE aclaró que dichos cambios no tienen validez legal dentro del cronograma establecido.

"El día 23 de diciembre del año 2025 fue la fecha en que se inscribieron todas las candidaturas incluyendo los planes de gobierno (...) es una fecha específica dentro del programa electoral la que permitió la presentación de los planes de gobierno".

Coordinación con la ONPE ante cambios de locales

Al ser consultado sobre la preocupación por las modificaciones en los centros de sufragio, que afectarán a casi 161.000 electores a nivel nacional y a más de 78.894 solo en Lima, Gutiérrez aseguró que la Defensoría está en comunicación con la ONPE para activar planes de contingencia frente a problemas como las recientes tomas de campus universitarios.

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"Estamos en permanente coordinación con los funcionarios de la ONPE para evitar que esto (...) pueda causar, primero, un problema de desplazamiento de ubicación de todos los que van a ir a votar. (...) Estaban tomados locales hasta la semana pasada de la San Marcos, ¿cuántos votan allí? 56 000. Entonces lo que hace ONPE es activar contingencias".

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