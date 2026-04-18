Analfabetismo materno empeora las tasas de mortalidad infantil en Perú

En el Perú, el analfabetismo materno sigue siendo un factor clave que incide en la salud y el desarrollo de la primera infancia, especialmente en zonas rurales donde las brechas educativas se mantienen.

Aunque en las últimas décadas el analfabetismo ha disminuido a nivel nacional, la desigualdad persiste: cerca de una de cada cuatro mujeres rurales no sabe leer ni escribir, según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Esta situación no solo refleja una deuda educativa, sino también un problema de salud pública.

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Diversos estudios han evidenciado que la mortalidad infantil es significativamente mayor en contextos donde las madres tienen bajos niveles educativos, especialmente en áreas rurales.

Según explica Ruth Anastacio, gerente de operaciones de la Fundación Dispurse en Perú, esta relación también se traduce en limitaciones prácticas en el cuidado cotidiano, donde incluso tareas básicas como administrar medicamentos o seguir indicaciones médicas pueden verse afectadas por la falta de alfabetización.

En esa línea, la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) muestra que tanto la desnutrición crónica infantil como la anemia presentan mayores niveles en hogares con menor nivel educativo materno. A nivel nacional, la desnutrición crónica afecta a alrededor del 11% de niños menores de cinco años, pero en zonas rurales supera el 20%, evidenciando una brecha persistente.

Soluciones sin impacto

Para la especialista Anastacio, uno de los principales problemas es que las intervenciones no consideran las condiciones reales de las madres.

“Muchas veces las estrategias están bien diseñadas en el papel, pero no toman en cuenta si la persona que recibe la información puede realmente usarla en su día a día. El impacto se diluye y los resultados no son los esperados”, advirtió.

Desde el enfoque de desarrollo infantil temprano, organismos internacionales como la OMS y UNICEF coinciden en que el entorno familiar, y en particular el rol del cuidador principal —que en la mayoría de casos es la madre—, es determinante en los primeros años de vida.

Cuando existen limitaciones en el acceso a educación, este entorno se ve condicionado, afectando prácticas esenciales como la alimentación, la estimulación temprana y la prevención de enfermedades.

Cambiar el contexto

El problema no es aislado. El analfabetismo materno forma parte de un entramado más amplio de desigualdades que incluyen pobreza, barreras territoriales y brechas de género.

Ángela Figueroa, docente de la PUCP, considera que estas brechas responden a factores estructurales que van desde la organización del trabajo en los hogares hasta las condiciones territoriales y culturales que limitan las trayectorias educativas de las niñas.

En la ruralidad, las niñas enfrentan mayores obstáculos para acceder y permanecer en el sistema educativo, lo que perpetúa un ciclo intergeneracional de exclusión: dejan la escuela y se convierten en mujeres con menor acceso a oportunidades, y eventualmente en madres con menos herramientas para el cuidado de sus hijos.

En ese contexto, Figueroa enfatizó la necesidad de políticas más específicas para cada región. “No se puede seguir aplicando soluciones generales a problemas que son profundamente distintos según el lugar y la población”, sostuvo.

Dato

Disparidad. En el Perú, más de 1.2 millones de personas viven en condición de analfabetismo, y más del 50% tiene más de 50 años. En Huánuco, el analfabetismo femenino llega hasta el 25%.

Brechas. La asistencia a educación secundaria en zonas rurales es de 69.7%, mientras que en áreas urbanas alcanza el 86.6% (INEI).

Carencias. Solo existen alrededor de 800 Centros de Educación Básica Alternativa (CEBA) en todo el país, concentrados en capitales de distrito.