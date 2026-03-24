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Educación

Cibertec destaca por alta empleabilidad de sus egresados en el mercado laboral

Estudio de Preferencia Empresarial sobre Egresados de Institutos Privados 2025 de Arellano Consultoría resalta la preferencia profesional por egresados con formación técnica y habilidades digitales.

Estudiar una carrera técnica es el primer paso para insertarse en el mercado laboral. Fuente: Difusión.
Estudiar una carrera técnica es el primer paso para insertarse en el mercado laboral. Fuente: Difusión.

Conseguir el trabajo ideal no es fácil, especialmente para los jóvenes que recién terminan sus estudios secundarios. Aunque hay múltiples opciones, la demanda de profesionales técnicos sigue creciendo.

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, se necesitan 300.000 técnicos al año, pero solo egresan 100.000, dejando un déficit de talento. Además, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) indica que el 72% de los egresados de carreras técnicas consigue empleo en menos de seis meses, lo que refleja una alta tasa de inserción laboral para quienes cuentan con formación práctica.

Cibertec lidera la presencia de egresados en empresas

El Estudio de Preferencia Empresarial sobre Egresados de Institutos Privados 2025, de Arellano Consultoría, confirma que Cibertec tiene la mayor presencia de egresados en empresas de Lima.

Este reconocimiento reafirma la confianza del sector empresarial en nuestros egresados. Liderar la presencia en las empresas demuestra la solidez de nuestra propuesta educativa y nuestro compromiso con la formación de talento técnico alineado al mercado laboral actual’, destaca Tamashiro.

Comprometidos con el desarrollo profesional

Con más de 40 años formando profesionales, Cibertec se enfoca en programas técnicos de alta demanda, especialmente en tecnología. Actualmente, mantiene 450 alianzas con empresas, facilitando prácticas, proyectos con impacto y oportunidades laborales reales.

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Cibertec cuenta con una formación teórica y práctica para cada futuro profesional. Fuente: Difusión.

En Cibertec trabajamos para que cada estudiante acceda a oportunidades laborales reales. Nuestro compromiso es ofrecer una formación actualizada y conectada con las necesidades de las empresas, de modo que nuestros egresados puedan integrarse rápidamente al mundo laboral y construir una trayectoria profesional sólida’, destaca el director general de la institución.

De hecho, según el informe Empleabilidad de Cibertec 2022 de Ipsos, 9 de cada 10 egresados se encuentra trabajando, demostrando que la institución no solo forma profesionales capacitados, sino también preparados para generar un impacto positivo en su desarrollo personal y calidad de vida.

Con una sólida propuesta académica y una estrecha vinculación con el sector empresarial, Cibertec no solo prepara a sus estudiantes para acceder al mercado laboral rápidamente, sino que también les brinda las herramientas para construir carreras sostenibles y exitosas, contribuyendo al desarrollo profesional y al progreso personal de cada egresado.

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