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Partidos de hoy, viernes 5 de junio: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

Conoce EN VIVO la programación de HOY, horarios y canales de TV de los amistosos internacionales previo al inicio del Mundial 2026 y la Liga de Naciones Femenina.

Programación de los partidos de hoy, viernes 5 de junio. Foto: composición LR/FPF/Movistar Deportes
Programación de los partidos de hoy, viernes 5 de junio. Foto: composición LR/FPF/Movistar Deportes
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¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? HOY, viernes 5 de junio del 2026, continúa la jornada deportiva con los amistosos internacionales de fecha FIFA por las señales de canales como ESPN, América TV, DSports o desde servicios de streaming (Disney Plus Premium, América tvGO, DSports) para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.

El entrenador Mano Menezes busca su primer triunfo al mando de la selección peruana en la fecha FIFA. Por otra parte, la Liga de Naciones Femenina presenta una jornada clave para la clasificación al Mundial.

PUEDES VER: Brasil - Egipto: fecha, hora y canal de TV para ver el amistoso internacional FIFA previo al inicio del Mundial 2026

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Amistosos internacionales FIFA HOY

  • Eslovaquia vs Montenegro
  • Hora: 11.30 a. m.
  • Canal: Disney Plus
  • San Marino vs Bangladésh
  • Hora: 12.00 p. m.
  • Canal: Disney Plus
  • Paraguay vs Nicaragua
  • Hora: 5.15 p. m.
  • Canal: Tigo Sports
  • Perú vs Haití
  • Hora: 7.00 p. m.
  • Canal: América TV, ATV, Movistar Deportes

Partidos de HOY en la Primera División de Uruguay

  • Wanderers vs Danubio
  • Hora: 5.00 p. m.
  • Canal: Antel TV

PUEDES VER: La selección que jugará el Mundial 2026 con futbolistas extranjeros: solo 1 nació en su país de origen

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Partidos de HOY en la Liga de Naciones Femenina

  • Argentina vs Perú
  • Hora: 6.00 p. m.
  • Canal: DSports
  • Bolivia vs Paraguay
  • Hora: 6.00 p. m.
  • Canal: DSports
  • Chile vs Ecuador
  • Hora: 6.00 p. m.
  • Canal: DSports
  • Colombia vs Uruguay
  • Hora: 6.00 p. m.
  • Canal: DSports
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