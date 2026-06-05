Partidos de hoy, viernes 5 de junio: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

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¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? HOY, viernes 5 de junio del 2026, continúa la jornada deportiva con los amistosos internacionales de fecha FIFA por las señales de canales como ESPN, América TV, DSports o desde servicios de streaming (Disney Plus Premium, América tvGO, DSports) para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.

El entrenador Mano Menezes busca su primer triunfo al mando de la selección peruana en la fecha FIFA. Por otra parte, la Liga de Naciones Femenina presenta una jornada clave para la clasificación al Mundial.

Amistosos internacionales FIFA HOY

Eslovaquia vs Montenegro

Hora: 11.30 a. m.

Canal: Disney Plus

San Marino vs Bangladésh

Hora: 12.00 p. m.

Canal: Disney Plus

Paraguay vs Nicaragua

Hora: 5.15 p. m.

Canal: Tigo Sports

Perú vs Haití

Hora: 7.00 p. m.

Canal: América TV, ATV, Movistar Deportes

Partidos de HOY en la Primera División de Uruguay

Wanderers vs Danubio

Hora: 5.00 p. m.

Canal: Antel TV

Partidos de HOY en la Liga de Naciones Femenina