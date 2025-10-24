HOYSuscripcion LR Focus

Tecnología

Alertan nueva modalidad de estafa por WhatsApp: delincuentes roban contraseñas y datos bancarios a través de un peligroso método

Con un discurso convincente, los ciberdelincuentes se ganan la confianza de sus víctimas y las persuaden para que compartan su pantalla, logrando así robar su información personal por WhatsApp.

Los estafadores buscan robar tu información personal a través de métodos más sofisticados
Los estafadores buscan robar tu información personal a través de métodos más sofisticados

A medida que la tecnología evoluciona, aparecen nuevas amenazas digitales cada vez más sofisticadas. Todo puede iniciar por medio de una conversación de WhatsApp que se extiende hasta pasar a una videollamada. Es ahí cuando los estafadores convencen a sus víctimas de compartir sus pantallas y así poder grabar contraseñas o información personal. Ante ello, Meta anunció que la aplicación de mensajería lanzará una alerta a los usuarios cuando intentan compartir pantalla con un contacto desconocido.

PUEDES VER: Perú es el mayor blanco de los ciberdelicuentes en Latinoamérica: ¿cuál es la estafa más común?

lr.pe

Estafadores logran que las víctimas le entreguen acceso a su cuenta de WhatsApp con videollamadas falsas

Los delincuentes engañan a sus víctimas haciéndose pasar por una cuenta oficial de WhatsApp para brindarles apoyo mediante una videollamada. En ese momento, solicitan el código de verificación de la cuenta usando otros celulares y lo insertan en otro dispositivo concretando el robo de la cuenta.

CONFIANZA CANTADA Y LITIGIOS, PERDEDORES Y GANADORES | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Además de esta modalidad, existen otras estafas que también representan un riesgo para los usuarios y su información personal. Por ejemplo, estafadores crean cuentas online y páginas de Facebook, en donde se hacen pasar por representantes de atención al cliente de aerolíneas, agencias de viaje, bancos y otros. Responden en los comentarios de cuentas oficiales y, con el pretexto de ofrecer un reembolso, redirigen a las personas a chats privados o formularios falsos para robar su información.

También los delincuentes desarrollaron sitios web que simulan ofrecer beneficios gubernamentales para personas mayores, como alivio de deudas o renovaciones de vivienda gratuitas o a bajo costo. Para atraer víctimas, promocionan estos portales mediante anuncios en línea, incluyendo plataformas como Facebook y Google.

PUEDES VER: Ciberdelincuentes roban por llamada y mensajes de WhatsApp: "Te dejan endeudada por años"

lr.pe

Redes sociales implementan controles adicionales para mejorar la seguridad de los usuarios

Durante la primera mitad de 2025, Meta identificó y desactivó cerca de ocho millones de cuentas asociadas a centros de estafas, originadas en países como Myanmar, Laos, Camboya, Emiratos Árabes Unidos y Filipinas. Para reforzar la seguridad, Facebook, Messenger y WhatsApp permiten activar las Claves de Acceso, que utilizan la huella, el rostro o el PIN del dispositivo móvil para verificar la identidad al iniciar sesión. Además, Meta implementó la función "Detección de estafas" en Facebook para prevenir fraudes en Messenger.

