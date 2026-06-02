Coronel EP Enrique Oliveros: prófugo por 23 años, lo captura y fiscal y Sala le dan comparecencia

Familiares del caso La Cantuta | La República | Difusión - Familiares La Cantuta

Familiares del caso La Cantuta | La República | Difusión - Familiares La Cantuta

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

El exjefe del Servicio de Inteligencia Nacional (SIE), coronel Enrique Oliveros Pérez, permaneció prófugo de la justicia desde hace 23 años hasta que hace unos días fue capturado por la Policía en su casa en Pueblo Libre, donde, dijo, permaneció todo este tiempo e incluso recibía su pensión de 11 mil soles del Ejército Peruano.

Oliveros tiene orden de captura desde 2003 por incumplimiento de las reglas de conducta que se le impusieron al reabrirse, tras la caída de la dictadura de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos, el caso La Cantuta, sobre el asesinato de nueve estudiantes y un profesor por parte del destacamento de operaciones especiales conocido como Grupo Colina.

TE RECOMENDAMOS DEBATE PRESIDENCIAL 2026: RESUMEN DE KEIKO VS. SÁNCHEZ | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

A partir de la declaración de exagentes del destacamento Colina, el coronel EP (r) Oliveros es acusado de tener participación en el asesinato de 25 personas y en el delito de lesa humanidad por la desaparición forzada de los estudiantes de la Universidad del Callao Kenneth Ney Anzualdo Castro y Martín Javier Roca Casas, y del profesor Justiniano Najarro Rúa.

Tras su detención, fue puesto a disposición de la Sala Penal Transitoria, donde, sin tener en cuenta la gravedad de los delitos que se le imputan y el hecho de haber permanecido prófugo, la Fiscalía solicitó que se le conceda comparecencia simple con la sola obligación de acudir a las audiencias del juicio público en su contra. El tribunal superior accedió al pedido bajo el argumento de que no existen evidencias procesales de que el acusado conociera, durante todos estos años, el proceso judicial en su contra, informó Gloria Cano, defensa de las víctimas.

El ex jefe del Destacamento Colina, Santiago Martín Rivas en el juicio del caso La Cantuta

Durante estos años, los altos mandos del Ejército, del SIN, del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE) y los diversos agentes de inteligencia operativos fueron juzgados, condenados y cumplen largas condenas de prisión, como el mismo Vladimiro Montesinos, y los magistrados consideran que Oliveros Pérez no sabía nada de los procesos judiciales.

Los expedientes judiciales ubican a este exoficial de inteligencia como el quinto al mando del grupo Colina. A la cabeza estaban el fallecido exdictador Alberto Fujimori y su asesor de inteligencia Vladimiro Montesinos; luego, el comandante general de las Fuerzas Armadas, Nicolás Hermoza Ríos; el director de Inteligencia del Ejército (DINTE), Jorge Enrique Nadal Paiva; y el jefe del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE), Enrique Oswaldo Oliveros Pérez. Los primeros han recibido y cumplido condenas de 20 a 25 años de prisión.

La Fiscalía ha pedido 20 años de prisión contra Enrique Oliveros Pérez sobre la base de la declaración, “uniforme y coincidente”, de diversos exagentes de Colina que lo señalan como el oficial encargado de transmitir las órdenes dadas por los altos mandos de las Fuerzas Armadas para las operaciones de captura y ejecución extrajudicial de presuntos terroristas, que eran detenidos y ejecutados en la oscuridad de la noche sin derecho a un debido proceso.