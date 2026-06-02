HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Política

Coronel EP Enrique Oliveros: prófugo por 23 años, lo captura y fiscal y Sala le dan comparecencia

Enrique Oliveros, exjefe del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE), es acusado de tener participación en el asesinato de 25 personas y la desaparición forzada de dos estudiantes de la Universidad del Callao y un profesor, a manos del Grupo Colina. La Fiscalía pide una pena de 20 años en su contra, pero vuelve a estar libre.

Familiares del caso La Cantuta
Familiares del caso La Cantuta | La República | Difusión - Familiares La Cantuta
Escuchar
Resumen
Compartir

El exjefe del Servicio de Inteligencia Nacional (SIE), coronel Enrique Oliveros Pérez, permaneció prófugo de la justicia desde hace 23 años hasta que hace unos días fue capturado por la Policía en su casa en Pueblo Libre, donde, dijo, permaneció todo este tiempo e incluso recibía su pensión de 11 mil soles del Ejército Peruano.

Únete a nuestro canal de política y economía

Oliveros tiene orden de captura desde 2003 por incumplimiento de las reglas de conducta que se le impusieron al reabrirse, tras la caída de la dictadura de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos, el caso La Cantuta, sobre el asesinato de nueve estudiantes y un profesor por parte del destacamento de operaciones especiales conocido como Grupo Colina.

TE RECOMENDAMOS

DEBATE PRESIDENCIAL 2026: RESUMEN DE KEIKO VS. SÁNCHEZ | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

A partir de la declaración de exagentes del destacamento Colina, el coronel EP (r) Oliveros es acusado de tener participación en el asesinato de 25 personas y en el delito de lesa humanidad por la desaparición forzada de los estudiantes de la Universidad del Callao Kenneth Ney Anzualdo Castro y Martín Javier Roca Casas, y del profesor Justiniano Najarro Rúa.

Tras su detención, fue puesto a disposición de la Sala Penal Transitoria, donde, sin tener en cuenta la gravedad de los delitos que se le imputan y el hecho de haber permanecido prófugo, la Fiscalía solicitó que se le conceda comparecencia simple con la sola obligación de acudir a las audiencias del juicio público en su contra. El tribunal superior accedió al pedido bajo el argumento de que no existen evidencias procesales de que el acusado conociera, durante todos estos años, el proceso judicial en su contra, informó Gloria Cano, defensa de las víctimas.

Santiago Martín Rivas en el juicio del caso La Cantuta

El ex jefe del Destacamento Colina, Santiago Martín Rivas en el juicio del caso La Cantuta

Durante estos años, los altos mandos del Ejército, del SIN, del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE) y los diversos agentes de inteligencia operativos fueron juzgados, condenados y cumplen largas condenas de prisión, como el mismo Vladimiro Montesinos, y los magistrados consideran que Oliveros Pérez no sabía nada de los procesos judiciales.

Los expedientes judiciales ubican a este exoficial de inteligencia como el quinto al mando del grupo Colina. A la cabeza estaban el fallecido exdictador Alberto Fujimori y su asesor de inteligencia Vladimiro Montesinos; luego, el comandante general de las Fuerzas Armadas, Nicolás Hermoza Ríos; el director de Inteligencia del Ejército (DINTE), Jorge Enrique Nadal Paiva; y el jefe del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE), Enrique Oswaldo Oliveros Pérez. Los primeros han recibido y cumplido condenas de 20 a 25 años de prisión.

La Fiscalía ha pedido 20 años de prisión contra Enrique Oliveros Pérez sobre la base de la declaración, “uniforme y coincidente”, de diversos exagentes de Colina que lo señalan como el oficial encargado de transmitir las órdenes dadas por los altos mandos de las Fuerzas Armadas para las operaciones de captura y ejecución extrajudicial de presuntos terroristas, que eran detenidos y ejecutados en la oscuridad de la noche sin derecho a un debido proceso.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Caso Cantuta: tras 31 años del crimen, faltan encontrar los restos de 4 víctimas

Caso Cantuta: tras 31 años del crimen, faltan encontrar los restos de 4 víctimas

LEER MÁS
Caso Barrios Altos y La Cantuta: Perú desacató a la Corte IDH al aprobar la Ley de Amnistía y de lesa humanidad

Caso Barrios Altos y La Cantuta: Perú desacató a la Corte IDH al aprobar la Ley de Amnistía y de lesa humanidad

LEER MÁS
Caso La Cantuta: restos de 5 víctimas son sepultados a 31 años del crimen

Caso La Cantuta: restos de 5 víctimas son sepultados a 31 años del crimen

LEER MÁS
Cuánto se paga de multa por no votar en Elecciones 2026: montos según distrito

Cuánto se paga de multa por no votar en Elecciones 2026: montos según distrito

LEER MÁS
¿Cuándo es la segunda vuelta de las Elecciones Perú 2026?

¿Cuándo es la segunda vuelta de las Elecciones Perú 2026?

LEER MÁS
Cómo cobrar los 165 soles si fui miembro de mesa en las Elecciones Generales 2026

Cómo cobrar los 165 soles si fui miembro de mesa en las Elecciones Generales 2026

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Hildebrandt: "La mejor opción es votar propositivamente e impedir que el fujimorismo tenga plenos poderes"

Hildebrandt: "La mejor opción es votar propositivamente e impedir que el fujimorismo tenga plenos poderes"

LEER MÁS
Juntos Por el Perú presenta nuevo plan de gobierno: conoce las nuevas propuestas del partido a días de la segunda vuelta

Juntos Por el Perú presenta nuevo plan de gobierno: conoce las nuevas propuestas del partido a días de la segunda vuelta

LEER MÁS
Lo que no se vio en el debate: Fujimori fue asesorada por Miguel Torres; mientras que Sánchez por Pedro Francke y Manuel Rodríguez

Lo que no se vio en el debate: Fujimori fue asesorada por Miguel Torres; mientras que Sánchez por Pedro Francke y Manuel Rodríguez

LEER MÁS
Cancillería cesa embajadores de Perú en España, Estados Unidos, India, Bangladesh y Francia

Cancillería cesa embajadores de Perú en España, Estados Unidos, India, Bangladesh y Francia

LEER MÁS
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos responde a Keiko Fujimori: "Una democracia sólida se construye sobre la memoria"

Coordinadora Nacional de Derechos Humanos responde a Keiko Fujimori: "Una democracia sólida se construye sobre la memoria"

LEER MÁS
Harvey Colchado sobre nuevo plan de gobierno de JP: "Son herramientas para devolverle seguridad al Perú"

Harvey Colchado sobre nuevo plan de gobierno de JP: "Son herramientas para devolverle seguridad al Perú"

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. Delivery Incluido. ULTIMO STOCK (5% Descuento * )

Panini

Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. Delivery Incluido. ULTIMO STOCK (5% Descuento * )

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Política

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025