HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
EN VIVO

Antauro Humala responde por posible gobierno de Roberto Sánchez | Sin Guion con Rosa María Palacios

Sociedad

Villa El Salvador: incendio de gran magnitud consume el mercado Oasis y deja más de 40 puestos afectados

El siniestro, catalogado como código 2, comenzó alrededor de las 4:00 a. m. en el cruce de las avenidas 200 Millas y María Elena Moyano, dejando cuantiosas pérdidas.

Un incendio de grandes proporciones se desató en el mercado Oasis de Villa El Salvador, Lima, la madrugada del 16 de abril, mobilizando a 13 unidades de bomberos.
Un incendio de grandes proporciones se desató en el mercado Oasis de Villa El Salvador, Lima, la madrugada del 16 de abril, mobilizando a 13 unidades de bomberos. | composición LR

Un incendio se registró la madrugada de este jueves 16 de abril en el mercado Oasis, ubicado en el distrito de Villa El Salvador, al sur de Lima. El siniestro movilizó a más de una decena de unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, que trabajan intensamente para controlar las llamas.

Según el reporte oficial, la emergencia —catalogada como código 2— se inició alrededor de las 4.00 a. m. en el cruce de las avenidas 200 Millas con María Elena Moyano. En total, al menos 13 compañías de bomberos llegaron al lugar ante la magnitud del incendio.

TE RECOMENDAMOS

ROBERTO SÁNCHEZ SUBE Y LÓPEZ ALIAGA DENUNCIA FRAUDE | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Liberan a esposo de doctora acusado de encargar su asesinato en Piura: sicario confesó el pago de un soborno

lr.pe

Pérdidas en el mercado Oasis

El fuego viene consumiendo gran parte del centro de abastos, dejando cuantiosas pérdidas materiales. De acuerdo con información preliminar, más de 40 puestos habrían resultado afectados, perjudicando a decenas de comerciantes de la zona.

Aunque el origen aún no ha sido confirmado, no se descarta que el incendio se haya producido por un corto circuito. La emergencia generó una densa nube de humo tóxico que obligó a vecinos y comerciantes a evacuar de inmediato para evitar afectaciones a la salud.

PUEDES VER: Mincul anuncia investigación en Fiscalía por expresiones racistas de streamer Cristorata contra votantes de la sierra

lr.pe

Bomberos atienden emergencia en VES

En paralelo, agentes de la Policía Nacional y personal municipal acordonaron el área para facilitar las labores de los equipos de rescate y prevenir riesgos.

Durante la intervención, los bomberos volvieron a advertir dificultades por la falta de agua, lo que complica las tareas para sofocar el incendio que es visible desde varios puntos del distrito.

larepublica.pe

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Nuevo incendio frente al Hospital Almenara: edificio se prende en llamas en La Victoria

Nuevo incendio frente al Hospital Almenara: edificio se prende en llamas en La Victoria

LEER MÁS
Feroz incendio consumió cochera con 14 vehículos de transporte público en Independencia: conductores no descartan ataque por extorsión

Feroz incendio consumió cochera con 14 vehículos de transporte público en Independencia: conductores no descartan ataque por extorsión

LEER MÁS
Incendio consumió almacén en San Juan de Lurigancho: bomberos controlaron la emergencia

Incendio consumió almacén en San Juan de Lurigancho: bomberos controlaron la emergencia

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Mincul anuncia investigación en Fiscalía por expresiones racistas de streamer Cristorata contra votantes de la sierra

Mincul anuncia investigación en Fiscalía por expresiones racistas de streamer Cristorata contra votantes de la sierra

LEER MÁS
Oficial | Banco de la Nación confirma fechas de pago de sueldos en abril 2026 a trabajadores del sector público

Oficial | Banco de la Nación confirma fechas de pago de sueldos en abril 2026 a trabajadores del sector público

LEER MÁS
Liberan a esposo de doctora acusado de encargar su asesinato en Piura: sicario confesó el pago de un soborno

Liberan a esposo de doctora acusado de encargar su asesinato en Piura: sicario confesó el pago de un soborno

LEER MÁS
Boulevard Caminito Íntimo ya es una realidad: el nuevo punto turístico que conectará el Estadio Nacional con Matute

Boulevard Caminito Íntimo ya es una realidad: el nuevo punto turístico que conectará el Estadio Nacional con Matute

LEER MÁS
Temblor en Ica: sismo de magnitud 5,1 remeció hoy Pisco, reporta el IGP

Temblor en Ica: sismo de magnitud 5,1 remeció hoy Pisco, reporta el IGP

LEER MÁS
Lima y Callao sin luz desde el 17 al 18 de abril: consulta horarios y zonas afectadas, según Pluz Energía

Lima y Callao sin luz desde el 17 al 18 de abril: consulta horarios y zonas afectadas, según Pluz Energía

LEER MÁS

Juegos

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Pon a prueba tu cerebro con el clásico rompecabezas de números. ¡Completa la cuadrícula y desafía tu mente!

GratisJugar
Pupiletras
Palabras

Pupiletras

Encuentra las palabras escondidas en la cuadrícula de letras. Un clásico de la estimulación mental.

GratisJugar
Solitario
Cartas

Solitario

El legendario juego de cartas que nunca pasa de moda. Organiza el mazo y demuestra tu habilidad.

GratisJugar
Crucigrama
Palabras & Cultura

Crucigrama

Completa las definiciones horizontales y verticales. Un ejercicio diario para tu vocabulario y memoria.

GratisJugar
Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

El rey de los juegos de estrategia. Mueve tus piezas, anticipa al rival y consigue el jaque mate.

GratisJugar
Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Resultados Elecciones 2026 Tumbes EN VIVO: conteo de votos oficial ONPE para senador y diputados

Senadores y Diputados en Áncash: mira los resultados de la región en estas Elecciones 2026, según la ONPE

Joven cosmiatra queda en UCI tras presunto intento de feminicidio en Cercado de Lima

Sociedad

Joven cosmiatra queda en UCI tras presunto intento de feminicidio en Cercado de Lima

Temblor en Ica: sismo de magnitud 5,1 remeció hoy Pisco, reporta el IGP

Temblor en San Martín: sismo de magnitud 4,9 remeció Moyobamba esta madrugada, según IGP

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Resultados Elecciones 2026 Tumbes EN VIVO: conteo de votos oficial ONPE para senador y diputados

Senadores y Diputados en Áncash: mira los resultados de la región en estas Elecciones 2026, según la ONPE

Resultados de Elecciones 2026 EN VIVO: Roberto Sánchez toma ventaja sobre Rafael López Aliaga y se perfila para la segunda vuelta

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025