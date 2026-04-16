Un incendio de grandes proporciones se desató en el mercado Oasis de Villa El Salvador, Lima, la madrugada del 16 de abril, mobilizando a 13 unidades de bomberos. | composición LR

Un incendio de grandes proporciones se desató en el mercado Oasis de Villa El Salvador, Lima, la madrugada del 16 de abril, mobilizando a 13 unidades de bomberos. | composición LR

Un incendio se registró la madrugada de este jueves 16 de abril en el mercado Oasis, ubicado en el distrito de Villa El Salvador, al sur de Lima. El siniestro movilizó a más de una decena de unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, que trabajan intensamente para controlar las llamas.

Según el reporte oficial, la emergencia —catalogada como código 2— se inició alrededor de las 4.00 a. m. en el cruce de las avenidas 200 Millas con María Elena Moyano. En total, al menos 13 compañías de bomberos llegaron al lugar ante la magnitud del incendio.

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Pérdidas en el mercado Oasis

El fuego viene consumiendo gran parte del centro de abastos, dejando cuantiosas pérdidas materiales. De acuerdo con información preliminar, más de 40 puestos habrían resultado afectados, perjudicando a decenas de comerciantes de la zona.

Aunque el origen aún no ha sido confirmado, no se descarta que el incendio se haya producido por un corto circuito. La emergencia generó una densa nube de humo tóxico que obligó a vecinos y comerciantes a evacuar de inmediato para evitar afectaciones a la salud.

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Bomberos atienden emergencia en VES

En paralelo, agentes de la Policía Nacional y personal municipal acordonaron el área para facilitar las labores de los equipos de rescate y prevenir riesgos.

Durante la intervención, los bomberos volvieron a advertir dificultades por la falta de agua, lo que complica las tareas para sofocar el incendio que es visible desde varios puntos del distrito.

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