Hombre del volante terminó tendido al interior de su unidad tras el ataque. | Composición LR Foto: Difusión

Hombre del volante terminó tendido al interior de su unidad tras el ataque. | Composición LR Foto: Difusión

Un violento ataque armado se registró en Barrios Altos la noche del miércoles 15 de abril, cuando una cúster de la línea conocida como Los Moraditos, que cubre el trayecto de Villa María del Triunfo (VMT) hacia Santa Rosa, fue interceptada por delincuentes.

El hecho ocurrió en la intersección del jirón Huari con Centro Escolar. Según testigos, dos sujetos a bordo de una motocicleta se acercaron a la ventanilla del conductor y abrieron fuego a quemarropa.

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Atentado dejó dos víctimas mortales

Como consecuencia del ataque, el chofer de la unidad, identificado como Óscar Francisco Mucha Valle, perdió la vida en el lugar. En tanto, un pasajero que resultó gravemente herido fue trasladado a un hospital cercano, donde se confirmó su deceso.

Las autoridades ya iniciaron las investigaciones para identificar y capturar a los responsables de este crimen.

Es el segundo hecho violento en el día

Este nuevo ataque se suma al ocurrido en horas de la tarde de este 15 de abril en el distrito de Comas, donde un joven chofer de 19 años fue herido de un disparo en la cabeza cuando la unidad se encontraba dejando pasajeros en un paradero ubicado en la avenida Belaúnde, en el cruce con la avenida Túpac Amaru.

En ese momento, un sujeto que se había hecho pasar por pasajero sacó un arma de fuego y disparó en repetidas ocasiones contra el conductor, para luego huir junto a un cómplice que lo esperaba en una motocicleta lineal. El herido fue trasladado en una unidad policial al hospital Sergio E. Bernales, pero su pronóstico es reservado.

Estos episodios evidencian un preocupante incremento de la violencia vinculada al transporte público en Lima.

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