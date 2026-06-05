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Sunedu cambia las reglas para reconocer títulos obtenidos en el extranjero: esto debes saber

Las modificaciones, según Sunedu, establecen un orden prioritario para evaluar tratados internacionales y rankings de universidades, lo que garantiza mayor transparencia en la validación de documentos académicos.

La Sunedu aprobó nuevas modificaciones para el reconocimiento de títulos profesionales y grados académicos en Perú, simplificando el procedimiento para quienes estudiaron en el extranjero.
La Sunedu aprobó nuevas modificaciones para el reconocimiento de títulos profesionales y grados académicos en Perú, simplificando el procedimiento para quienes estudiaron en el extranjero. | Foto. Sunedu/Andina/Composición LR
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La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) aprobó modificaciones en el procedimiento para reconocer grados académicos y títulos profesionales obtenidos fuera del Perú. La medida, oficializada mediante la Resolución del Consejo Directivo N.° 0021-2026-Sunedu-CD, busca actualizar los criterios de evaluación y simplificar el trámite para quienes estudiaron en universidades extranjeras.

Los cambios introducen nuevas reglas sobre la validación de documentos, el uso de rankings universitarios internacionales y la aplicación preferente de tratados suscritos por el Perú. Además, establecen mecanismos digitales para verificar la autenticidad de los diplomas y actualizar información en el Registro Nacional de Grados y Títulos.

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Tratados internacionales y rankings tendrán prioridad en la evaluación

Uno de los principales cambios es la creación de un nuevo orden de prioridad para el reconocimiento de títulos extranjeros. Según la norma, cuando exista un tratado internacional vigente entre Perú y otro país, sus disposiciones serán aplicadas de manera preferente durante la evaluación del expediente.

En los casos donde no exista un convenio específico, Sunedu utilizará criterios de calidad basados en reconocidos rankings internacionales de educación superior. Entre ellos figuran QS World University Rankings, Academic Ranking of World Universities (ARWU), Times Higher Education y Scimago Institutions Rankings.

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La entidad precisó que publicará anualmente una relación oficial de universidades consideradas dentro de estas clasificaciones, la cual servirá como referencia para los procesos de reconocimiento. Asimismo, los grados y títulos serán evaluados sin importar la denominación que reciban en el país donde fueron otorgados, siempre que provengan de instituciones autorizadas por la autoridad educativa correspondiente.

Cambian los mecanismos de verificación de documentos

La nueva regulación también incorpora cambios en la forma en que se comprobará la autenticidad de los diplomas presentados por los solicitantes. A partir de ahora, la validación se realizará mediante plataformas digitales oficiales, tanto públicas como privadas, que permitan corroborar la emisión del documento.

Sunedu señaló que los correos electrónicos institucionales enviados por los usuarios ya no serán considerados medios válidos para acreditar la información, debido a que no cuentan con mecanismos suficientes de organización y verificación.

Por otro lado, el reglamento incluye procedimientos para corregir errores en los diplomas, actualizar datos personales o registrar modificaciones sustentadas mediante resoluciones judiciales.

La norma también establece que los expedientes podrán ser archivados si el solicitante no subsana las observaciones realizadas dentro del plazo legal correspondiente. Con estas medidas, la superintendencia busca fortalecer la seguridad del proceso, promover la digitalización de los trámites y brindar mayor predictibilidad a quienes soliciten el reconocimiento de estudios realizados en el extranjero.

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