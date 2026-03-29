Se incendian dos buses interprovinciales en Comas: autoridades no descartan posible extorsión

En medio de un contexto de violencia y ataques contra el sector transporte por el cobro de cupos, un nuevo caso genera preocupación en la capital. La madrugada de este domingo 29 de marzo, dos buses interprovinciales se incendiaron en Comas.

El hecho se registró en la zona de Trapiche cuando las unidades se encontraban estacionadas en una cochera. Si bien aún se investiga qué originó el siniestro, las autoridades no descartan que esté vinculado a un presunto atentado por extorsión.

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Las primeras pistas del incendio

Según informó América Noticias, existen algunos elementos recogidos de forma preliminar que ofrecen mayores luces sobre el inicio del fuego que afectó los vehículos de la empresa de transporte Perla Express, que cubre la ruta Lima-Huánuco.

Por un lado, testigos indicaron que el incidente se inició tras un fuerte sonido, lo que llevó a varios vecinos a salir de sus casas para observar lo ocurrido. Además, de acuerdo con estas declaraciones, las llamas consumieron ambas unidades casi al mismo tiempo, lo que deja abierta la posibilidad de que el incendio haya sido provocado.

Se investiga una presunta extorsión

La Policía Nacional del Perú (PNP) ya inició las diligencias para determinar las causas exactas del siniestro y no descartó que se trate de un hecho extorsivo. No obstante, serán las investigaciones las que determinen si hubo participación de alguna banda criminal o si fue consecuencia de una falla eléctrica o cortocircuito.

Los propietarios de los bienes que terminaron calcinados no quisieron brindar declaraciones a la prensa. Sin embargo, ante los agentes de la comisaría de Santa Isabel, en Carabayllo, afirmaron estar sorprendidos, ya que aseguraron no haber recibido amenazas ni cartas extorsivas antes de que se registrara este suceso.

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