Agente de seguridad de la ATU denuncia abandono y hostigamiento laboral tras ser atacado con un martillo en estación Naranjal | Foto: composición LR.

Eran las 5:50 de la mañana del 3 de diciembre de 2025 y Julio Huamán Ñañez (47) se encontraba por terminar su turno en la estación Naranjal del Metropolitano, cuando una compañera le pidió apoyo luego de que un usuario ingrese sin pagar, insultando y empujando al personal.

Huamán apenas había ingresado a trabajar como agente de seguridad de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) hace menos de un mes en el horario de 10:00 p.m. a 6:00 a.m. cuando ocurrió el incidente.

Tras ayudar a sus compañeros para contener al hombre, lograron retirarlo por la puerta de personas discapacitadas. “Nos hemos dado el tiempo de no sacarlo por los torniquetes para que no se lastime”, recordó.

El usuario salió, pero regresó segundos después y, de la bolsa de mercado que llevaba, sacó un martillo con el que se dispuso a atacar a Huamán. El trabajador alcanzó a cubrirse el rostro con el brazo izquierdo para proteger su cabeza, por lo que el golpe terminó impactando en su antebrazo.

“Me llegó a dar con la parte de atrás del martillo. Me llegó a sangrar el brazo, pero en ese momento no sentí el dolor”, sostuvo.

Charles Silvestre Morán (31) fue detenido tras ser denunciado de agredir a Julio Huamán. Foto: La República.

Error policial lo dejó sin atención

Tras el incidente, los agentes de la ATU redujeron al atacante en el suelo hasta la llegada de la Policía, que lo llevó a la comisaría de Independencia. Al colocar la denuncia, Huamán notó desinterés de parte de las autoridades.

“El policía le sacó las marrocas para que haga una llamada y el señor comenzó a grabarme para enviar el video, insultándome. Le dice a alguien que le estaba mandando el video donde estaba yo, que le había denunciado, y los policías como si nada”, agregó.

El médico legista le indicó que necesitaba sacar unas placas, por lo que acudió a la clínica Aviva, cuya atención es cubierta por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR), que tiene cubierta hasta febrero de este año. Tras ello, fue internado y operado el mismo día.

Al día siguiente recibió el alta clínica y acudió al médico legista para continuar con el trámite, pero no encontró al especialista que le había indicado realizarse las placas. Según le informaron, este regresaría recién en tres días y solo él podía atenderlo. El retraso le generó malestar, debido a que, mientras tanto, el agresor fue derivado a la Fiscalía y, dos días después, quedó en libertad.

Luego de recibir 15 días de descanso médico, tenía citas para recibir 10 días de terapias. Sin embargo, al acudir a la clínica, le rechazaron la atención y le indicaron que en la hora de la denuncia se colocó que el incidente ocurrió a las 7 a.m. y en el SCTR figuraba a las 5 y 50 a.m.

“Me rechazaron solo por la fecha. Me averigüé por otras personas, quienes también cuestionaron cómo me iban a rechazar el servicio si he pagado hasta febrero. Fui a la comisaría a reclamar. El comisario me dijo que él no había hecho la declaración, que le reclame a la persona que lo hizo”, contó.

Aunque no podía rectificar la denuncia, la clínica aceptó recibir una ampliación que corrigiera la fecha para que pueda llevar sus terapias. No obstante, al enviar el documento, el centro de salud volvió a negarle la atención. Los días pasaron, su mano se volvió a hinchar ante la falta de atención y tenía que regresar a trabajar.

“Todos estos problemas los enviaba a la ATU, les contaba lo que pasaba y ellos me dejaban en visto. Uno me respondió qué día terminaba mi descanso; más les importaba que vaya a trabajar”, lamentó.

Hostigamiento y reubicación

Huamán también denunció que, pese a su estado, fue reubicado a la estación Andrés Reyes, ubicada en el sur de Lima, luego de tener un altercado con una de las trabajadoras de la estación Naranjal.

“La encargada me mandó un mensaje pidiendo que apoye porque faltaba gente. Yo digo que no hay problema, pero que me gustaría que me ponga para escribir bitácora porque todos los meses tenemos que tomar foto para que nos puedan pagar y era fin de mes. Ella me dijo que no había gente, entonces yo le respondí ¿tú vas a descansar también? Ella lo tomó a mal, se incomodó y en la noche me reclamó con el otro encargado”, relató.

El día siguiente a dicha conversación, le cambiaron de estación. Ahora, tiene que acudir cada día tomando tres buses desde su vivienda en Comas e ir muchas veces apretado, empujando a otros usuarios para que no lastimen su mano inflamada. Además, refirió que incluso en algunas ocasiones le solicitaron acudir hasta Matellini. Pese a que llamó al supervisor para que le explique la situación, este no le dio una respuesta concreta.

Conversación entre Julio Huamán y su supervisor, donde le pide volver a trabajar en la estación Naranjal. Foto: La República.

Huamán denunció también que el ataque que sufrió y las acciones derivadas de este le han generado un perjuicio, debido a que ya no puede hacer trabajos de construcción que hacía en sus días de descanso, lo que ha afectado directamente sus ingresos. Asimismo, señala que, pese a estar operado y con limitaciones en la mano, no ha recibido una respuesta de la empresa para ser reubicado en una estación más cercana a su domicilio.

Relata que incluso tuvo que pagar de su bolsillo una consulta con un traumatólogo por S/78 y que, tras ser rechazado en la clínica, el asegurador del SCTR solo le ofreció cubrir una evaluación, sin garantizarle el tratamiento completo. Ante ello, decidió no aceptar esa alternativa y buscar asesoría legal.

Actualmente, afirma que se encuentra en proceso de contactar a un abogado, aunque aún no ha podido costearlo, y que la única recomendación que ha recibido es continuar trabajando.

ATU se pronuncia

A través de un pronunciamiento oficial, la ATU rechazó que haya existido desamparo institucional y aseguró que, desde que tomó conocimiento del ataque, se activaron de inmediato los protocolos correspondientes para garantizar su atención y resguardar su integridad.

La entidad sostuvo que un supervisor acompañó al trabajador a la comisaría para la denuncia y luego a la Fiscalía, y que se activó el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR), con el cual —según indicó— recibió atención médica, fue intervenido quirúrgicamente y contó con 15 días de descanso médico.

Respecto a la reubicación, la ATU señaló que el traslado a la estación Andrés Reyes respondió a un criterio de prevención, debido a que en dicho punto no se realizan maniobras con puertas plegables, lo que permitiría evitar riesgos adicionales durante su proceso de recuperación.

Finalmente, la institución afirmó que ha acompañado de manera permanente el proceso de atención, recuperación y reincorporación del trabajador. Huamán comunicó a este medio que, tras las comunicaciones con la entidad, recién se le asignó el cambio hacia la estación Chimpu Ocllo, la cual se ubica más cerca de su vivienda.

Comunicado de la ATU. Foto: ATU.

