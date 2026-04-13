Es falso que miembros de mesa destruyeran cédulas de sufragio por “falta de tinta” en el Callao

LO FALSO:

Miembros de mesa destruyeron cédulas de sufragio por “falta de tinta” para la impresión de su acta electoral en una IE del Callao.

LO VERDADERO:

Según la ONPE, en la mesa N.° 081242 de la IE 5031 César Vallejo, en el Callao, al cierre de la jornada del 12 de abril se dispuso continuar con el conteo convencional tras fallas con el sistema STAE. Sin embargo, los miembros de mesa se negaron y procedieron a destruir el material electoral.

La entidad precisó que la Coordinadora del Local de Votación reportó el hecho a través de un acta de constatación policial, por lo que el material electoral quedó bajo custodia.

En un video difundido en redes sociales se afirma que miembros de mesa de una IE en el Callao rompieron cédulas de sufragio por “falta de tinta” para la impresión de su acta electoral. Sin embargo, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) desmintió esta versión y precisó que al cierre de la jornada se dispuso el paso del sistema STAE al conteo convencional por fallas técnicas. Los miembros de mesa se negaron a continuar con el procedimiento y optaron por destruir el material electoral, hecho reportado por la Coordinadora del Local de Votación (CLV) y asentado en un acta de constatación policial.

Detalles del contenido difundido en redes sociales

En el marco de las Elecciones Generales 2026, en Facebook se ha compartido un video en el que se afirma que miembros de la mesa N.° 081242 de la Institución Educativa 5031 César Vallejo rompieron cédulas de sufragio por “falta de tinta” para imprimir su acta electoral, con la supuesta intención de anular el proceso.

Captura del video difundido en redes sociales. Foto: Facebook

La publicación con más interacción en la plataforma obtuvo 1,4 millones de vistas, 6.500 reacciones, 1.100 comentarios y 5.000 compartidos.

Publicación con mayor interacción en redes sociales. Foto: Facebook

Análisis del contenido difundido en redes sociales

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) desmintió la versión viralizada y precisó que en la mencionada mesa de votación se dispuso el paso del sistema STAE al conteo convencional debido a fallas técnicas. No obstante, los miembros se negaron a continuar con el procedimiento y, en su lugar, optaron por destruir el material electoral (“cédulas, actas de instalación de mesa, listas de electores firmadas y con huella dactilar, y la lista de asistencia de miembros de mesa”) mientras lo registraban en video.

La entidad también informó que el hecho fue reportado por la Coordinadora del Local de Votación (CLV) y quedó constatado en un acta policial. Posteriormente, el material electoral quedó bajo custodia.

Respuesta de la ONPE ante la situación. Foto: ONPE

Conclusión

En síntesis, en Facebook se compartió un video en el que se afirma que miembros de mesa de una IE en el Callao rompieron cédulas de sufragio por “falta de tinta” durante la impresión de su acta electoral. No obstante, la ONPE desmintió esta versión y explicó que, al finalizar la jornada, se dispuso cambiar del sistema STAE al conteo convencional debido a fallas técnicas. Ante ello, los miembros de mesa se negaron a continuar con el procedimiento, lo que derivó en la afectación del material electoral. El hecho fue reportado por la Coordinadora del Local de Votación y quedó registrado en un acta de constatación policial.