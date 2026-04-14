Delincuente muere tras enfrentarse a la Policía luego de asaltar a transportistas en Cajamarca
El sujeto, identificado como Bryan Infantes Flores, perdió la vida tras ser herido de bala al intentar amedrentar a los efectivos. Previamente, había participado en un violento asalto contra un vehículo que trasladaba abarrotes, según información oficial.
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Interceptaron a sus víctimas en pleno trayecto, pero no contaron con que las autoridades ya seguían sus pasos. Un grupo de delincuentes fue capturado por la Policía Nacional del Perú (PNP), luego de protagonizar un violento asalto armado contra un vehículo de carga pesada que transitaba por la carretera Imacita - Santa María de Nieva, en la región Cajamarca.
Durante el operativo, se detuvo a Segundo César Saldaña Vásquez (20), alias ‘Shisho’, y María Magdalena Vásquez Aguilar (58), alias ‘Loca Magda’. Un tercer implicado, identificado como Brayan José Infantes Flores, resultó herido de bala al intentar amedrentar al personal policial. Debido a ello, fue trasladado a un centro de salud, pero llegó sin vida.
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Ataque quedó registrado por cámaras de seguridad
En imágenes captadas por el sistema operativo de la propia unidad afectada, se observa cómo procedieron los asaltantes. En principio, detienen repentinamente el vehículo y, entre insultos y amenazas con armas en mano y encapuchados, dos de ellos logran trepar a la cabina para reducir al conductor y a los tres acompañantes que iban a bordo.
Los delincuentes exigen al chofer que se estacione más adelante de la vía y, tras ello, descienden a todos los pasajeros, reteniendo únicamente al hombre del volante, a quien le exigen entregar el dinero que transportaba. Luego de conseguir su cometido, se retiran con rumbo desconocido. El asalto duró alrededor de nueve minutos y se registró el 7 de abril pasadas las 6.00 p. m.
Al ser retenidos por la PNP, se les incautó una réplica de arma de fuego, dos motocicletas, celulares y parte del dinero robado.
Asaltantes formarían parte de red criminal
Según las autoridades, las personas capturadas serían miembros de ‘Los Malditos del Mirador de Jaén’, una organización delictiva que operaba fuertemente armada interceptando vehículos en plena ruta comercial con la finalidad de apoderarse del dinero de transportistas de abarrotes. La información preliminar apunta a que estarían implicados en el robo agravado de S/28.000.
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