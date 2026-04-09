Bono Lluvias 2026: aprueban nueva convocatoria con subsidio mensual de S/500 por hasta dos años para damnificados

Se autorizó la décima convocatoria de 2026 para otorgar los Bonos de Arrendamiento de Vivienda para Emergencias (BAE), conocidos como Bono Lluvias, destinados a familias afectadas cuyas viviendas resultaron colapsadas o inhabitables debido a las fuertes precipitaciones registradas en seis departamentos del país, conforme a lo dispuesto por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS).

La disposición prevé la entrega de 118 bonos para hogares ubicados en distritos de Áncash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Piura y San Martín, en zonas que previamente fueron declaradas en Estado de Emergencia mediante decretos supremos emitidos durante 2026.

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Gobierno otorgará 118 subsidios mensuales de S/500 para damnificados por viviendas colapsadas.

Distribución del Bono Lluvias por distritos y regiones

La convocatoria aprueba el otorgamiento de 118 bonos a potenciales beneficiarios cuyas viviendas fueron validadas como colapsadas o inhabitables tras las lluvias intensas. La distribución se realiza en ocho distritos de seis regiones del país.

En Áncash se entregarán bonos en Huayllán (nueve) y Quinuabamba (13); en Arequipa, en el distrito de Cayma (siete). En Ayacucho se otorgarán 21 subsidios en Colta; en Cajamarca, 22 en San Miguel; mientras que en Piura se asignarán 20 en Ayabaca y 16 en Pacaipampa. Finalmente, en San Martín se entregarán 10 bonos en Pucacaca.

Estas viviendas fueron previamente verificadas por la Dirección General de Programas y Proyectos en Vivienda y Urbanismo con base en los formularios de empadronamiento elaborados por los gobiernos locales.

Subsidio mensual de S/500 por hasta dos años

El Bono de Arrendamiento de Vivienda para Emergencias consiste en un apoyo económico de S/500 mensuales, destinado al alquiler de una vivienda ubicada en el mismo departamento donde se declaró el Estado de Emergencia.

El beneficio se entregará con una periodicidad mensual por un plazo máximo de hasta dos años, iniciándose el cómputo desde el primer cobro que realice cada beneficiario en el Banco de la Nación. La fecha de inicio del pago será publicada en las sedes digitales del Ministerio de Vivienda y del Fondo MIVIVIENDA.

Requisitos, plazos y proceso de evaluación

Los potenciales beneficiarios cuentan con un plazo máximo de 15 días hábiles para presentar la solicitud del bono, la declaración jurada de no contar con otra vivienda y el contrato de arrendamiento con firmas legalizadas o la declaración jurada de impedimento económico para su legalización.

La documentación deberá presentarse en municipalidades distritales o en los Centros de Atención al Ciudadano del Ministerio de Vivienda en las regiones involucradas. Posteriormente, los gobiernos locales remitirán los expedientes al ministerio en un plazo de dos días hábiles.

Tras la verificación final, la relación de beneficiarios será enviada al Fondo MIVIVIENDA para el inicio del pago del subsidio. Quienes presenten su solicitud fuera del plazo perderán el derecho al bono.