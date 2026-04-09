HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
Economía

Bono Lluvias 2026: aprueban nueva convocatoria con subsidio mensual de S/500 por hasta dos años para damnificados

El Ministerio de Vivienda aprobó la décima convocatoria del Bono Lluvias 2026, que entregará 118 subsidios mensuales de S/500 hasta por dos años a damnificados con viviendas colapsadas por intensas precipitaciones.

Ministerio de Vivienda aprueba décima convocatoria del Bono Lluvias 2026 para damnificados.
Ministerio de Vivienda aprueba décima convocatoria del Bono Lluvias 2026 para damnificados. | Foto: La República

Se autorizó la décima convocatoria de 2026 para otorgar los Bonos de Arrendamiento de Vivienda para Emergencias (BAE), conocidos como Bono Lluvias, destinados a familias afectadas cuyas viviendas resultaron colapsadas o inhabitables debido a las fuertes precipitaciones registradas en seis departamentos del país, conforme a lo dispuesto por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS).

Únete a nuestro canal de política y economía

La disposición prevé la entrega de 118 bonos para hogares ubicados en distritos de Áncash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Piura y San Martín, en zonas que previamente fueron declaradas en Estado de Emergencia mediante decretos supremos emitidos durante 2026.

TE RECOMENDAMOS

Entrevista Candidatos Presidenciales 2026
Gobierno otorgará 118 subsidios mensuales de S/500 para damnificados por viviendas colapsadas.

Gobierno otorgará 118 subsidios mensuales de S/500 para damnificados por viviendas colapsadas.

PUEDES VER: Retiro de AFP de hasta 4 UIT: afiliados podrán retirar por novena vez más de S/20.000 de sus fondos, según nuevo proyecto de ley

lr.pe

Distribución del Bono Lluvias por distritos y regiones

La convocatoria aprueba el otorgamiento de 118 bonos a potenciales beneficiarios cuyas viviendas fueron validadas como colapsadas o inhabitables tras las lluvias intensas. La distribución se realiza en ocho distritos de seis regiones del país.

En Áncash se entregarán bonos en Huayllán (nueve) y Quinuabamba (13); en Arequipa, en el distrito de Cayma (siete). En Ayacucho se otorgarán 21 subsidios en Colta; en Cajamarca, 22 en San Miguel; mientras que en Piura se asignarán 20 en Ayabaca y 16 en Pacaipampa. Finalmente, en San Martín se entregarán 10 bonos en Pucacaca.

Estas viviendas fueron previamente verificadas por la Dirección General de Programas y Proyectos en Vivienda y Urbanismo con base en los formularios de empadronamiento elaborados por los gobiernos locales.

PUEDES VER: Indecopi reporta retiro de más de 43.000 latas de leche condensada de conocida marca láctea por "potencial daño a la salud"

lr.pe

Subsidio mensual de S/500 por hasta dos años

El Bono de Arrendamiento de Vivienda para Emergencias consiste en un apoyo económico de S/500 mensuales, destinado al alquiler de una vivienda ubicada en el mismo departamento donde se declaró el Estado de Emergencia.

El beneficio se entregará con una periodicidad mensual por un plazo máximo de hasta dos años, iniciándose el cómputo desde el primer cobro que realice cada beneficiario en el Banco de la Nación. La fecha de inicio del pago será publicada en las sedes digitales del Ministerio de Vivienda y del Fondo MIVIVIENDA.

Requisitos, plazos y proceso de evaluación

Los potenciales beneficiarios cuentan con un plazo máximo de 15 días hábiles para presentar la solicitud del bono, la declaración jurada de no contar con otra vivienda y el contrato de arrendamiento con firmas legalizadas o la declaración jurada de impedimento económico para su legalización.

La documentación deberá presentarse en municipalidades distritales o en los Centros de Atención al Ciudadano del Ministerio de Vivienda en las regiones involucradas. Posteriormente, los gobiernos locales remitirán los expedientes al ministerio en un plazo de dos días hábiles.

Tras la verificación final, la relación de beneficiarios será enviada al Fondo MIVIVIENDA para el inicio del pago del subsidio. Quienes presenten su solicitud fuera del plazo perderán el derecho al bono.

Notas relacionadas
Gobierno autoriza transferencia de S/2 millones a 20 municipios para intervenciones frente a emergencias por lluvias intensas

Gobierno autoriza transferencia de S/2 millones a 20 municipios para intervenciones frente a emergencias por lluvias intensas

LEER MÁS
Gobierno extiende el estado de emergencia en 179 distritos de 21 regiones del Perú por riesgo de lluvias intensas

Gobierno extiende el estado de emergencia en 179 distritos de 21 regiones del Perú por riesgo de lluvias intensas

LEER MÁS
Las lluvias continuarán en la sierra hasta el 1 de abril, según Senamhi: ¿qué regiones serán afectadas?

Las lluvias continuarán en la sierra hasta el 1 de abril, según Senamhi: ¿qué regiones serán afectadas?

LEER MÁS
¿Cómo saber si estoy en AFP u ONP? Link de consulta con DNI para ver en qué fondo de pensiones estás

¿Cómo saber si estoy en AFP u ONP? Link de consulta con DNI para ver en qué fondo de pensiones estás

LEER MÁS
¿Cómo puedo consultar si mi seguro EsSalud está activo? Asegurados en Perú pueden verificar afiliación con DNI en página VIVA

¿Cómo puedo consultar si mi seguro EsSalud está activo? Asegurados en Perú pueden verificar afiliación con DNI en página VIVA

LEER MÁS
Cómo saber si tengo CTS en algún banco: así puedes consultar si tienes dinero disponible

Cómo saber si tengo CTS en algún banco: así puedes consultar si tienes dinero disponible

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Sunat amplía plazo hasta abril de 2027 para que los contribuyentes mejoren su calificación tributaria

Sunat amplía plazo hasta abril de 2027 para que los contribuyentes mejoren su calificación tributaria

LEER MÁS
Corte Suprema anula decreto de Pedro Castillo que prohibía tercerizar actividades principales de las empresas

Corte Suprema anula decreto de Pedro Castillo que prohibía tercerizar actividades principales de las empresas

LEER MÁS
Indecopi multa a colegio en Chimbote con más de S/82.000 por poner en riesgo a alumnos tras colapso de losa de techo

Indecopi multa a colegio en Chimbote con más de S/82.000 por poner en riesgo a alumnos tras colapso de losa de techo

LEER MÁS
Tía María: Minem anula permiso de explotación y devuelve proyecto de cobre a evaluación

Tía María: Minem anula permiso de explotación y devuelve proyecto de cobre a evaluación

LEER MÁS
Retiro de AFP de hasta 4 UIT: afiliados podrán retirar por novena vez más de S/20.000 de sus fondos, según nuevo proyecto de ley

Retiro de AFP de hasta 4 UIT: afiliados podrán retirar por novena vez más de S/20.000 de sus fondos, según nuevo proyecto de ley

LEER MÁS
8 de cada 10 jóvenes peruanos trabaja sin beneficios sociales

8 de cada 10 jóvenes peruanos trabaja sin beneficios sociales

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Nos merecemos más, por Hernán Chaparro

En plena tormenta, por Hernán Chaparro

¿Cómo funciona la democracia?, por Emilio Noguerol Uceda

Economía

Arancel del 50% a manufacturados de cobre en Perú tendría "impacto limitado" en exportaciones: las razones detrás del ajuste

Precio del dólar hoy, sábado 11 de abril de 2026, en casas de cambios, bancos y otros canales

Gobierno de Perú se endeuda para modernizar Base Naval: pidió un préstamo por más de S/4.000 millones

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Empresario Samuel Dyer niega estar realizando actividad política alguna

Elecciones Perú 2026: ¿desde qué hora y hasta qué hora se puede ir a votar este domingo?

Así se aplicará la valla electoral para el Senado de cara las Elecciones 2026

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025