La persona intervenida es un joven de 17 años, según informó la PNP. | Composición LR / Difusión / Captura RPP

La persona intervenida es un joven de 17 años, según informó la PNP. | Composición LR / Difusión / Captura RPP

Dos delincuentes a bordo de una motocicleta que intentaron incendiar una combi en San Martín de Porres, fueron perseguidos y embestidos por el chofer de la unidad que se percató del hecho y pudo reaccionar a tiempo para evitar un nuevo atentado contra el sector transporte, la noche del 30 de marzo.

Producto de la persecución, uno de los sujetos fue capturado, mientras que el otro logró huir. Las primeras investigaciones indican que el caso estaría vinculado a una posible extorsión, ya que la empresa La Esperanza S. A. había recibido amenazas recientemente.

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Reacción oportuna evitó tragedia

De acuerdo con información preliminar, el chofer de la combi, que cubría la ruta Prolongación Bertello — La Punta, se encontraba estacionado en la av. José Granda cuando observó que dos hombres en motocicleta se acercaron con actitud sospechosa. Uno de ellos descendió llevando una galonera en sus manos con la intención de prender fuego al vehículo.

En ese momento, el trabajador —que descansaba en la parte posterior de su unidad— logró encender su vehículo y aceleró con la intención de ir detrás de los delincuentes, lo que finalmente consiguió al embestir la motocicleta en el que se transportaban, a la altura del cruce con la av. Los Próceres. A raíz de esto, uno de los hampones fue intervenido, mientras que el conductor huyó de la escena.

Ataque estaría vinculado a extorsión

Según la Policía, la persona capturada es un adolescente de 17 años que habría sido contratado por S/100 para realizar este atentado. Actualmente, el joven se encuentra retenido en la comisaría Condevilla Señor.

El hecho estaría vinculado a una presunta banda de extorsión que días antes envió amenazas a la empresa de transportes exigiendo pagos a nombre de ‘La Federación’, informó RPP.

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