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Confunden a vigilante con su hermano gemelo y lo balean en San Martín de Porres

La víctima recibió varios impactos mientras se encontraba trabajando. Su cuñada afirmó que el atacante se habría equivocado de objetivo, aunque el hecho todavía es investigado por las autoridades.

El agente fue trasladado de emergencia al Hospital Cayetano Heredia.
El agente fue trasladado de emergencia al Hospital Cayetano Heredia. | Foto: RPP

Un nuevo hecho criminal se registró en el distrito de San Martín de Porres. Un guardia de seguridad, identificado como Robbie Williams Rodríguez Ortiz (27), fue atacado a balazos este lunes 30 de marzo cuando se encontraba cerca de su caseta en la urbanización Vipol.

Según informó RPP, el hombre fue interceptado por un sujeto que tenía el rostro cubierto y vestía un pantalón negro y una polera oscura. Este delincuente le disparó en reiteradas ocasiones y, de inmediato, huyó del lugar.

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El atentado habría tenido otro objetivo

Si bien el caso aún se encuentra en investigación, un familiar de la víctima aseguró que el trabajador habría sido confundido con su hermano gemelo, quien fue amenazado días antes tras sostener una discusión con ciudadanos extranjeros.

"Hoy día me llaman [y] me dicen que lo han baleado. Yo supongo que es por su hermano, no por él, porque él es bien tranquilo, es el papá de mi sobrina. Él tiene su gemelo, son idénticos, igualitos. Para mí que se han confundido”, indicó.

¿Cuál es el estado de salud del vigilante afectado?

Tras el hecho, el agente herido fue trasladado de emergencia al Hospital Cayetano Heredia, donde permanece internado en la unidad de cuidados intensivos (UCI).

En tanto, las autoridades que llegaron a la zona del crimen identificaron nueve casquillos de bala y se esperaba la presencia de personal de criminalística y del Ministerio Público para continuar con las diligencias de ley.

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