¡Bien peruano! Papa León XIV figura como votante en las Elecciones 2026 y este es su local en Chiclayo
El pontífice, que cuenta con su nacionalidad desde 2015, está registrado en la mesa n.° 032658 en un conocido centro educativo de Lambayeque.
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¡Un peruano más! El papa León XIV figura en el padrón electoral peruano para las Elecciones Generales 2026 y tiene asignado como local de votación la institución educativa Juan Tomis Stack, ubicada en Chiclayo, según el registro de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
De acuerdo con el padrón, el pontífice —cuyo nombre completo es Robert Francis Prevost— está registrado en la mesa n.° 032658, correspondiente al aula 505 de dicho centro educativo de Lambayeque.
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Asimismo, se consigna que cuenta con nacionalidad peruana desde el año 2015, lo que lo incluye formalmente dentro del registro de ciudadanos habilitados para sufragar en el país.
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¿El papa votará?
La participación del Sumo Pontífice en las Elecciones Generales 2026 es de carácter facultativo, conforme a la normativa vigente que establece el voto opcional para ciudadanos mayores de 70 años.
Además, el papa tiene prevista una visita oficial a Argelia este lunes 13 de abril, lo que hace poco probable su presencia en la jornada electoral.
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Vínculo con el Perú
Aunque por sus funciones en el Vaticano no participa físicamente en el proceso, el dato llamó la atención en medio de la jornada electoral, ya que su inclusión en la lista electoral refleja su vínculo legal con el Perú.
La información fue difundida junto a imágenes del local de votación, en el marco de la cobertura de los comicios generales de este 2026.
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