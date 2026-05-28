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La Contraloría General de la República reveló que el Hospital Santa Rosa de Puerto Maldonado (Madre de Dios) pagó S/25.408 a seis médicos por horas que no trabajaron en este establecimiento. En su lugar, se comprobó que los profesionales brindaron atención en centros de salud privados durante los turnos que tenían programados en el hospital.

Según el informe del órgano supervisor, los hechos ocurrieron entre los años 2023 y 2025, periodo en el que el hospital no garantizó el control de la permanencia del personal médico durante su jornada laboral, lo que permitió que estos trabajadores ofrecieran servicios de salud de manera simultánea en centros médicos del sector privado.

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Médicos cobraron por 86 días sin trabajar

La Contraloría detectó que los seis médicos acumularon un total de 86 días en los que registran evaluaciones externas en centros médicos privados: 11 días en 2023, 45 en 2024 y 30 en 2025. Entre los involucrados hay casos de personal con 37 y 23 días en los que realizaron labores simultáneas, lo que evidencia recurrencia en actividades externas durante el periodo evaluado.

De acuerdo con el análisis del organismo, a partir de los hechos se generó un pago por horas no laboradas que asciende a S/25.408, derivado de los descuentos no aplicados a los médicos, en los cuales se registraron coincidencias horarias durante el turno de la mañana-tarde y la superposición de las actividades externas.

Hospital tendrá que adoptar acciones

El informe también sostiene que los seis médicos identificados contaban con jefaturas inmediatas durante los años evaluados. Sin embargo, pese a las coincidencias, precisa que no se evidenció la adopción de acciones de control, comunicación o reporte oportuno sobre las presuntas inasistencias, ausencias o abandono del puesto de trabajo, lo que permitió que se efectuaran pagos por jornadas no laboradas.

Ante estos hallazgos, la Contraloría comunicó los hechos al titular del Hospital Santa Rosa de Puerto Maldonado con la finalidad de que adopte acciones que permitan corregir las irregularidades detectadas y deslindar las responsabilidades que correspondan respecto de los seis médicos involucrados, de los cuales cinco mantienen vínculo laboral con la entidad pública.

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