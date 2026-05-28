HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

El fujimorismo, los crímenes de Estado y ¿LUM censuró evento? | Que No Se Te Olvide

Sociedad

Hospital Santa Rosa pagó más de S/25.000 a médicos por horas en las que atendieron en centros privados

La entidad pública desembolsó el pago a los profesionales, pese a las evidencias de que atendieron en centros particulares durante turnos programados en el hospital, reveló la Contraloría.

Hospital Santa Rosa de Puerto Maldonado fue inspeccionado por la Contaloría.
Hospital Santa Rosa de Puerto Maldonado fue inspeccionado por la Contaloría. | Foto: Contraloría
Escuchar
Resumen
Compartir

La Contraloría General de la República reveló que el Hospital Santa Rosa de Puerto Maldonado (Madre de Dios) pagó S/25.408 a seis médicos por horas que no trabajaron en este establecimiento. En su lugar, se comprobó que los profesionales brindaron atención en centros de salud privados durante los turnos que tenían programados en el hospital.

Según el informe del órgano supervisor, los hechos ocurrieron entre los años 2023 y 2025, periodo en el que el hospital no garantizó el control de la permanencia del personal médico durante su jornada laboral, lo que permitió que estos trabajadores ofrecieran servicios de salud de manera simultánea en centros médicos del sector privado.

TE RECOMENDAMOS

KEIKO FUJIMORI VA POR EL TC, CERRÓN EN LA MIRA Y APARECE 'RAFAEL' DEL PADRE OMAR | ARDE TROYA

PUEDES VER: Perú y Chile unen esfuerzos contra el cáncer: alertan que siete mujeres mueren al día por cáncer de cuello uterino en el país

lr.pe

Médicos cobraron por 86 días sin trabajar

La Contraloría detectó que los seis médicos acumularon un total de 86 días en los que registran evaluaciones externas en centros médicos privados: 11 días en 2023, 45 en 2024 y 30 en 2025. Entre los involucrados hay casos de personal con 37 y 23 días en los que realizaron labores simultáneas, lo que evidencia recurrencia en actividades externas durante el periodo evaluado.

De acuerdo con el análisis del organismo, a partir de los hechos se generó un pago por horas no laboradas que asciende a S/25.408, derivado de los descuentos no aplicados a los médicos, en los cuales se registraron coincidencias horarias durante el turno de la mañana-tarde y la superposición de las actividades externas.

Hospital tendrá que adoptar acciones

El informe también sostiene que los seis médicos identificados contaban con jefaturas inmediatas durante los años evaluados. Sin embargo, pese a las coincidencias, precisa que no se evidenció la adopción de acciones de control, comunicación o reporte oportuno sobre las presuntas inasistencias, ausencias o abandono del puesto de trabajo, lo que permitió que se efectuaran pagos por jornadas no laboradas.

Ante estos hallazgos, la Contraloría comunicó los hechos al titular del Hospital Santa Rosa de Puerto Maldonado con la finalidad de que adopte acciones que permitan corregir las irregularidades detectadas y deslindar las responsabilidades que correspondan respecto de los seis médicos involucrados, de los cuales cinco mantienen vínculo laboral con la entidad pública.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes del Perú y el mundo en tiempo real.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Obra de agua potable en Madre de Dios está paralizada desde 2025 pese a millonaria inversión, alerta Contraloría

Obra de agua potable en Madre de Dios está paralizada desde 2025 pese a millonaria inversión, alerta Contraloría

LEER MÁS
Golpe a la minería ilegal en Madre de Dios: destruyen bienes valorizados en más de S/8 millones

Golpe a la minería ilegal en Madre de Dios: destruyen bienes valorizados en más de S/8 millones

LEER MÁS
Minería ilegal avanza en área protegida Tambopata: monitoreo satelital revela más de 500 hectáreas deforestadas

Minería ilegal avanza en área protegida Tambopata: monitoreo satelital revela más de 500 hectáreas deforestadas

LEER MÁS
Misterioso estadio en provincia peruana

Misterioso estadio en provincia peruana

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
¿Quieres recategorizar tu brevete?

¿Quieres recategorizar tu brevete?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Padre ayacuchano cede su derecho a postular a Beca 18 a su hijo y joven logra primer puesto para estudiar Ingeniería en Lima

Padre ayacuchano cede su derecho a postular a Beca 18 a su hijo y joven logra primer puesto para estudiar Ingeniería en Lima

LEER MÁS
Tras ser denegada por Sunedu, esta universidad vuelve al proceso de licenciamiento luego de seis años de trámites

Tras ser denegada por Sunedu, esta universidad vuelve al proceso de licenciamiento luego de seis años de trámites

LEER MÁS
Indecopi multa a Banco Falabella con más de S/300.000 por impedir a usuarios presentar reclamos

Indecopi multa a Banco Falabella con más de S/300.000 por impedir a usuarios presentar reclamos

LEER MÁS
No son movilidad personal: motos y trimotos eléctricas deben contar con placa, SOAT y licencia, según AAP

No son movilidad personal: motos y trimotos eléctricas deben contar con placa, SOAT y licencia, según AAP

LEER MÁS
Transportistas confirman paro nacional indefinido para el martes 2 de junio por incumplimiento de promesas del Gobierno

Transportistas confirman paro nacional indefinido para el martes 2 de junio por incumplimiento de promesas del Gobierno

LEER MÁS
Resultados de La Tinka del miércoles 27 de mayo: consulta los números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

Resultados de La Tinka del miércoles 27 de mayo: consulta los números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. Delivery Incluido. ULTIMO STOCK (10% Descuento * )

Panini

Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. Delivery Incluido. ULTIMO STOCK (10% Descuento * )

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sociedad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025