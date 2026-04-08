Reniec amplía horario de atención hasta el 10 de abril para recoger el DNI en estas oficinas
Los nuevos horarios serán de lunes a viernes, de 7:45 a.m. a 7:45 p.m., en cinco oficinas de Lima y ocho en regiones. Algunas sedes también abrirán el sábado y domingo por elecciones presidenciales.
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El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) anunció que ampliará el horario de atención para la entrega del Documento Nacional de Identidad (DNI) hasta el viernes 10 de abril, en el marco de las Elecciones Generales 2026, programadas para el domingo 12. La medida busca garantizar que los ciudadanos cuenten con su documento a tiempo para ejercer su derecho al voto.
El horario especial será de lunes a viernes, de 7.45 a. m. a 7.45 p. m., en cinco oficinas registrales de Lima y ocho en regiones. Además, algunas sedes de alta demanda atenderán también el sábado 11 y domingo 12 de abril.
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Oficinas habilitadas en Lima y regiones
En Lima, las agencias con horario ampliado son:
- Independencia: calle Los Andes N.° 486, urb. Industrial Panamericana Norte
- Miraflores: avenida Ernesto Diez Canseco N.° 230
- San Borja: avenida San Luis N.° 1673, urb. Jacarandá II
- Chosica: jirón Chucuito N.° 248
- Cercado de Lima: av. Nicolas de Piérola 545
En regiones, las oficinas habilitadas se ubican en:
- Piura: calle Libertad N.° 568
- Iquitos: jirón Próspero N.° 201
- Ayacucho (Huamanga): jirón San Martín N.° 473, 475, 477 y 477A
- Ica: av. San Martín N.° 1366, urb. San Isidro
- San Martín (Tarapoto): jirón Jiménez Pimentel N.° 280
- Ucayali (Pucallpa): jr. 09 de Diciembre N.° 378 y Tacna N.° 891
- Cajamarca: jr. del Comercio N.° 633
- La Libertad (Trujillo): av. Víctor Larco N.° 1096, urb. Vista Alegre
Recomendaciones para el recojo del DNI
Reniec informó que el recojo del DNI no requiere cita previa. Sin embargo, recomendó verificar previamente que el trámite se encuentre al 100% de avance, es decir, listo para entrega, a través de su portal institucional.
En el caso de menores de edad, no es necesaria su presencia para recoger el documento. Asimismo, si el ciudadano perdió el ticket de recojo, podrá completar una declaración jurada en la oficina, siempre que el trámite haya sido realizado de manera presencial.