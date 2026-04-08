Reniec amplía horario de atención hasta el 10 de abril para recoger el DNI en estas oficinas

Reniec amplía horario de atención para entrega de DNI por Elecciones Generales 2026 | La República

Reniec amplía horario de atención para entrega de DNI por Elecciones Generales 2026 | La República

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) anunció que ampliará el horario de atención para la entrega del Documento Nacional de Identidad (DNI) hasta el viernes 10 de abril, en el marco de las Elecciones Generales 2026, programadas para el domingo 12. La medida busca garantizar que los ciudadanos cuenten con su documento a tiempo para ejercer su derecho al voto.

El horario especial será de lunes a viernes, de 7.45 a. m. a 7.45 p. m., en cinco oficinas registrales de Lima y ocho en regiones. Además, algunas sedes de alta demanda atenderán también el sábado 11 y domingo 12 de abril.

TE RECOMENDAMOS CONDENAN A ROSPIGLIOSI Y MARISOL PÉREZ TELLO EN VIVO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

Oficinas habilitadas en Lima y regiones

En Lima, las agencias con horario ampliado son:

Independencia : calle Los Andes N.° 486, urb. Industrial Panamericana Norte

: calle Los Andes N.° 486, urb. Industrial Panamericana Norte Miraflores : avenida Ernesto Diez Canseco N.° 230

: avenida Ernesto Diez Canseco N.° 230 San Borja : avenida San Luis N.° 1673, urb. Jacarandá II

: avenida San Luis N.° 1673, urb. Jacarandá II Chosica : jirón Chucuito N.° 248

: jirón Chucuito N.° 248 Cercado de Lima: av. Nicolas de Piérola 545

En regiones, las oficinas habilitadas se ubican en:

Piura : calle Libertad N.° 568

: calle Libertad N.° 568 Iquitos : jirón Próspero N.° 201

: jirón Próspero N.° 201 Ayacucho (Huamanga) : jirón San Martín N.° 473, 475, 477 y 477A

: jirón San Martín N.° 473, 475, 477 y 477A Ica : av. San Martín N.° 1366, urb. San Isidro

: av. San Martín N.° 1366, urb. San Isidro San Martín (Tarapoto) : jirón Jiménez Pimentel N.° 280

: jirón Jiménez Pimentel N.° 280 Ucayali (Pucallpa) : jr. 09 de Diciembre N.° 378 y Tacna N.° 891

: jr. 09 de Diciembre N.° 378 y Tacna N.° 891 Cajamarca : jr. del Comercio N.° 633

: jr. del Comercio N.° 633 La Libertad (Trujillo): av. Víctor Larco N.° 1096, urb. Vista Alegre

Recomendaciones para el recojo del DNI

Reniec informó que el recojo del DNI no requiere cita previa. Sin embargo, recomendó verificar previamente que el trámite se encuentre al 100% de avance, es decir, listo para entrega, a través de su portal institucional.

En el caso de menores de edad, no es necesaria su presencia para recoger el documento. Asimismo, si el ciudadano perdió el ticket de recojo, podrá completar una declaración jurada en la oficina, siempre que el trámite haya sido realizado de manera presencial.