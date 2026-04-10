Tula Rodríguez sorprendió al revelar que no podrá participar en las elecciones presidenciales 2026, este domingo 12 de abril, debido a un viaje fuera del país junto a su hija. A través de sus redes sociales, la actriz explicó que su ausencia en el Perú coincide con la jornada electoral, lo que le impedirá cumplir con su deber cívico.

“Viene un fin de semana complejo, de votaciones, lamentablemente no voy a poder votar, no estoy en Perú”, confesó la exconductora y detalló que su prioridad fue acompañar a su hija en una nueva etapa de su vida, lo que la llevó a tomar esta decisión. “Tenía que venir a dejar a Valentina, a instalarla y justo calzó en las mismas fechas de las elecciones”, agregó.

Tula Rodríguez confiesa el motivo por el que no votará en las elecciones 2026

A través de sus historias de Instagram, la empresaria compartió que viajó al extranjero para acompañar a su hija Valentina, fruto de su relación con el fallecido gerente de televisión Javier Carmona. La joven iniciará sus estudios superiores fuera del país, por lo que su madre decidió estar presente en este importante momento.

“Ya llegamos al destino donde Valicha va a estudiar… gracias por los buenos deseos, por estar siempre pendientes y sus oraciones”, comentó la actriz, quien mostró parte del proceso de adaptación de su hija antes de ingresar al campus universitario. Sin embargo, esta decisión coincidió con las elecciones presidenciales en Perú, lo que la obligó a ausentarse del proceso.

La actriz de ‘Los otros Concha’ expresó su preocupación por el futuro del país y su deseo de que el próximo gobernante pueda brindar estabilidad. “Ojalá que quien entre pueda llevar bien al país porque nos conviene a todos tener puestos de trabajo, poder expresarnos libremente, poder vivir en armonía”, señaló. Asimismo, se mostró esperanzada en poder participar en una eventual segunda vuelta electoral.

Tula Rodríguez conmueve con sentido mensaje por el viaje de su hija

Días antes de su viaje, la exvedette ya había compartido un emotivo mensaje sobre la partida de su hija al extranjero. A través de un video en sus redes sociales, la actriz expresó lo difícil que fue afrontar este momento, marcado por sentimientos encontrados.

“Este es un video difícil… estoy contenta, pero no sé si realmente lo estoy”, confesó, dejando ver la mezcla de orgullo y tristeza que siente por la nueva etapa de Valentina. Además, destacó que confía plenamente en el futuro de su hija. “Estoy segura de que le esperan cosas maravillosas”, añadió la empresaria.