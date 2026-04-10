Víctor Revoredo, general PNP, pide a los requisitoriados ir a votar: "la Policía los va a cuidar"

El general de la Policía Nacional, Víctor Revoredo, exhortó a los ciudadanos con requisitoria a participar en las elecciones 2026 y acudir a las urnas con tranquilidad. Aseguró que la institución brindará protección para que puedan ejercer su derecho al voto sin temor a ser intervenidos mientras se encuentren en su local de votación.

Revoredo sostuvo que la prioridad de la PNP será asegurar el desarrollo ordenado del proceso electoral. En ese sentido, indicó que se desplegará personal en los centros de sufragio a nivel nacional. La medida busca evitar incidentes y garantizar que todos los ciudadanos, sin excepción, puedan emitir su voto.

TE RECOMENDAMOS Entrevista Candidatos Presidenciales 2026

"Que todas esas personas requeridas vayan a cumplir su derecho de sufragio. Su concurrencia está garantizada. La Policía Nacional del Perú las va a cuidar", declaró el general, al precisar que el objetivo es no afectar la participación ciudadana en una jornada clave para el país.