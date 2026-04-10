Víctor Revoredo, general PNP, pide a los requisitoriados ir a votar: "la Policía los va a cuidar"
Revoredo afirmó que las personas con requisitoria podrán acudir a sufragar sin riesgo de ser detenidas durante la jornada, al garantizar resguardo policial en los locales de votación.
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El general de la Policía Nacional, Víctor Revoredo, exhortó a los ciudadanos con requisitoria a participar en las elecciones 2026 y acudir a las urnas con tranquilidad. Aseguró que la institución brindará protección para que puedan ejercer su derecho al voto sin temor a ser intervenidos mientras se encuentren en su local de votación.
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Revoredo sostuvo que la prioridad de la PNP será asegurar el desarrollo ordenado del proceso electoral. En ese sentido, indicó que se desplegará personal en los centros de sufragio a nivel nacional. La medida busca evitar incidentes y garantizar que todos los ciudadanos, sin excepción, puedan emitir su voto.
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"Que todas esas personas requeridas vayan a cumplir su derecho de sufragio. Su concurrencia está garantizada. La Policía Nacional del Perú las va a cuidar", declaró el general, al precisar que el objetivo es no afectar la participación ciudadana en una jornada clave para el país.