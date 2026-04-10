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Judicialidad

Informativo Judicial - Corte de Sullana

Corte de Sullana - Informativo Judicial
Corte de Sullana - Informativo Judicial

Corte de Sullana informa

  • Jóvenes profesionales iniciaron su participación en el programa de voluntariado judicial, sumándose al fortalecimiento del servicio de justicia.
  • Se capacitó a adolescentes en conflicto con la ley penal, promoviendo la reinserción social y el conocimiento de sus derechos y deberes.
  • Más de 10 mil actos procesales se realizaron durante la jornada extraordinaria de descarga, evidenciando el compromiso por una justicia más célere.
  • En “Justicia Electoral”, se abordaron funciones del Jurado Nacional de Elecciones, así como la importancia de la neutralidad y la correcta publicidad estatal en el proceso electoral 2026.

#CorteDeSullana #PoderJudicial #JusticiaParaTodos #AccesoALaJusticia #ContenidoPatrocinado

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