Informativo Judicial - Corte de Sullana

Corte de Sullana informa

Jóvenes profesionales iniciaron su participación en el programa de voluntariado judicial, sumándose al fortalecimiento del servicio de justicia.

Se capacitó a adolescentes en conflicto con la ley penal, promoviendo la reinserción social y el conocimiento de sus derechos y deberes.

Más de 10 mil actos procesales se realizaron durante la jornada extraordinaria de descarga, evidenciando el compromiso por una justicia más célere.