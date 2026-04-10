Mujer de 60 años se lanza desde segundo piso de su casa en SJM para evadir a la PNP: inmueble operaba como punto de venta de droga
Durante la intervención, la policía confiscó más de 2,000 envoltorios de pasta básica de cocaína, junto con cartuchos explosivos y dinero en efectivo. La venta se realizaba a través de una abertura en la casa.
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En un operativo realizado en la zona Horizonte Norte, en Pamplona Alta, una mujer de 60 años, identificada como Mercedez Ramos Guitiérrez, se arrojó desde el segundo piso de su vivienda, ubicada en San Juan de Miraflores, con el objetivo de evitar su detención por parte de agentes del Grupo Terna del Escuadrón Verde. La intervenida, conocida como ‘Tía Meche’, estaría presuntamente vinculada a la banda criminal ‘Los Cocharchas de Pamplona’, dedicada a la comercialización ilegal de drogas.
Al ser interrogada sobre los motivos de su presencia en el inmueble, la mujer mostró confusión y sostuvo que se encontraba ayudando a su sobrina. Asimismo, intentó negar su identidad ante miembros de la PNP.
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Durante la intervención, los efectivos incautaron más de 2.000 envoltorios de pasta básica de cocaína, 20 envoltorios de clorhidrato de cocaína, cartuchos explosivos, dinero en efectivo y celulares, dentro del inmueble. Según las diligencias policiales, la venta se realizaba mediante una pequeña abertura en la vivienda, por donde se entregaba la sustancia y se recibía el dinero en efectivo.
Adulta mayor tendría antecedentes por tráfico de sustancias ilícitas
El coronel Carlos Alcántara, jefe del Escuadrón Verde, indicó que la mujer tenía antecedentes por tráfico ilícito de drogas y que, de acuerdo con vecinos del sector, era reconocida como una vendedora habitual en la zona. Asimismo, las autoridades señalaron que la sospechosa habría acondicionado una ruta de escape hacia otra vivienda, lo que explicaría su rápida reacción al advertir la presencia policial.
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“Al momento de escuchar la intervención del Grupo Terna, ella tenía preparada una ruta de escape hacia otra vivienda y así no ser detectada al momento del operativo”, señaló.
Otros integrantes de la banda criminal fueron capturados durante operativo
Durante el operativo también fue detenido Antonio Esteban Velásquez Aguirre, de 68 años, presunto cómplice de Mercedez Ramos. El sujeto, conocido con el alias 'Huacatay', registraría antecedentes por diversos delitos, entre ellos robo, tráfico ilícito de drogas, tentativa de homicidio y delitos sexuales.
Ambos intervenidos fueron trasladados a la Depincri de San Juan de Miraflores, donde continuarán las investigaciones correspondientes.