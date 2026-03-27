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Imágenes captan a sujeto que abandonó a joven estilista en SJM antes de que sea hallado sin vida tras salir de discoteca

Una cámara captó el preciso momento en que aparece tambaleando en una calle del distrito junto a otro hombre. Minutos después, su acompañante desaparece y el cae tendido sobre la vía pública.

El joven falleció tras abordar un taxi, aparentemente persuadido por dos personas aún no identificadas.
El joven falleció tras abordar un taxi, aparentemente persuadido por dos personas aún no identificadas. | Composición LR / ATV / Latina

Un nuevo registro de cámaras de seguridad revela más detalles sobre la muerte de Kevin Alzamora Llonto (27), estudiante de Ingeniería y estilista que fue hallado sin vida el 22 de marzo, tras abordar un taxi a su salida de la discoteca Valetodo en Miraflores.

En las imágenes, difundidas por Latina, se observa que el joven llegó hasta el distrito de San Juan de Miraflores acompañado de otra persona, quien, sospechosamente, desaparece minutos antes de que él se desplomara sobre la vía pública.

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Se confirma que otra persona lo dejó desamparado

Ambos son captados por las cámaras cuando aparecen caminando por la calle Joaquín Bernal a las 7.19 a. m. del domingo pasado. El sujeto que va a su lado vestía un polo y pantalón negro, y trata de conversar con Alzamora, quien luce tambaleante y desorientado. Luego, el hombre lo abandona y, cerca de las 7.35 a. m., el joven se desploma y termina tendido en el piso.

La causa de su deceso, según identificaron las autoridades, fue un infarto de miocardio (ataque al corazón). La Policía logró encontrar el vehículo en el que habrían trasladado al muchacho hasta ese punto de San Juan de Miraflores, ubicado a tan solo cinco cuadras de la comisaría local. Sin embargo, aún se desconoce la identidad del implicado que participa en la escena mostrada.

Joven fue abandonado por otro sujeto en calle de SJM

Joven fue abandonado por otro sujeto en calle de SJM

Presuntos ‘peperos’ interceptaron a joven

Esta revelación se suma a otro video que registró el momento en que dos sujetos se acercan al joven, tras salir de la discoteca miraflorina y, aparentemente, lo persuaden con el pretexto de ofrecerle servicio de transporte. Antes de abordar el vehículo, uno de los hombres compra un agua a un vendedor ambulante, que saca el producto, no de su canasta, sino de lo que le alcanza una tercera persona.

Tanto el comerciante de bebidas, Juan Carlos Córdoba Rodríguez, como Alexander Rosales Valecillos, quien aparece dándole el agua y afirmó ser el taxista que solo le trajo la mercadería, fueron detenidos por la Policía. Sin embargo, tras negar su participación en el hecho, fueron liberados. Los efectivos continúan tras los pasos de las personas que inicialmente interactuaron con el joven y que son los principales sospechosos de su muerte.

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